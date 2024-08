Có 3.270 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, DPM dự chi gần 800 tỷ trả cổ tức 2023

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, DPM thông báo ngày 22/8 tới là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 24/9/2024.

Với hơn 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền công ty cần chi cho đợt cổ tức này lên tới hơn 782 tỷ đồng.

Được biết, VCSC đã có khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với DPM với giá mục tiêu là 31.900 đồng/cổ phiếu do DPM đã có báo cáo doanh thu quý 2/2024 của công ty đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ; +19% so với cùng kỳ của quý trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 231 tỷ đồng (+129% so với cùng kỳ; -13% so với cùng kỳ của quý trước).

VCSC cho rằng doanh thu quý 2 tăng 6% so với cùng kỳ là do giá bán urê trung bình cao hơn 7% mặc dù sản lượng bán giảm 5%. Doanh thu tăng trưởng mạnh, cùng với việc giá vốn hàng bán tăng nhẹ (3% so với cùng kỳ), chi phí bán hàng & marketing/chi phí quản lý lần lượt giảm 5%/7%, và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 80%, đã giúp lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng đáng kể ở mức 129% so với cùng kỳ.

VCSC lưu ý rằng giá vốn hàng bán giảm 3% so với cùng kỳ trong quý 2/2024 nhờ các chi phí tiền mặt khác giảm đáng kể ở mức 59%, bù đắp cho việc giá nguyên liệu thô tăng 36%, có thể là do giá khí đầu vào tăng 7% so với cùng kỳ. Đối với giai đoạn nửa đầu năm 2024, DPM công bố doanh thu đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (+4,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 495 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ).

Theo VCSC, các kết quả trên lần lượt hoàn thành 51% và 68% dự báo cả năm của VCSC, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của VCSC. VCSC ước tính rằng giá bán urê trung bình trong nửa đầu năm 2024 là 9.701 đồng/kg (+4,5% so với cùng kỳ). Mức giá bán trung bình trên cùng với việc sản lượng bán urê tăng khoảng 4% so với cùng kỳ đã bù đắp cho việc giá khí đầu vào ước tính tăng 6,7% so với cùng kỳ và giúp biên lợi nhuận gộp tăng 26% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm 2024 đã tăng 2,73 điểm cơ bản lên 15,8% so với nửa đầu năm 2023, đóng góp đáng kể vào việc lợi nhuận tăng 37% so với cùng kỳ. lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh nhờ (1) chi phí lãi vay giảm 86% và (2) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 44%.

Sản lượng bán trong nửa đầu năm 2024 nhìn chung phù hợp với dự báo của VCSC, với sản lượng bán urê và sản lượng bán NPK lần lượt hoàn thành 56% và 49% dự báo năm 2024 của VCSC. Do đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo sản lượng bán hiện tại của VCSC, vì VCSC dự báo sản lượng bán urê trong nửa cuối năm sẽ thấp hơn nhẹ so với nửa đầu năm 2024.

Do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 cho DPM của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tính đến cuối năm 2023, Đạm Phú Mỹ có gần 2.840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và đến ngày 31/6/2024, con số này đã tăng lên gần 3.270 tỷ đồng.