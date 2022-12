DPM xin ý kiến cổ đông tăng cổ tức từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng/cổ phiếu

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Cụ thể: DPM cho biết sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 27/12 về việc xin ý kiến cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2022.

Theo đó, dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, HĐQT Đạm Phú Mỹ trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2022 lên mức 70%, tương ứng 7.000 đồng/cổ phần.

Trước đó, theo kế hoạch chi trả cổ tức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 23/6, Đạm Phú Mỹ sẽ chi trả cổ tức cho năm 2022 với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phần.

Hiện DPM có 391.334.260 cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, Đạm Phú Mỹ dự kiến chi hơn 2.739 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong đại hội bất thường, Đạm Phú Mỹ cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án giải quyết vấn đề tính toán và phê duyệt quyết toán cước phí vận chuyển cho hợp động mua bán khí giai đoạn 2014-2018 giữa Đạm Phú Mỹ và PVGas.

Trước đó, Đạm Phú Mỹ đã công bố BCTC quý 3 với doanh thu đạt 3.930 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 60% so với cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng gấp đôi cùng kỳ lên xấp xỉ 14.900 tỷ đồng, thậm chí lãi trước thuế còn tăng gấp 3 lần lên mức 5.369 tỷ đồng, vượt xa mức kế hoạch của cả năm 2022.

Mới đây, DPM công bố kế hoạch sản lượng bán quý 4/2022 thận trọng mặc dù dự kiến là mùa cao điểm. DPM đặt kế hoạch sản lượng bán urê là 170.698 tấn với lượng urê xuất khẩu là khoảng 55.000 tấn.

Về thị trường xuất khẩu, DPM đã ký hợp đồng xuất khẩu 35.000 tấn urê chủ yếu sang Ấn Độ trong quý 4/2022. Có một số cuộc đấu thầu để xuất khẩu urê trong quý 4/2022, nhưng DPM vẫn chưa chốt các thương vụ này do giá thầu thấp và công ty đang thương lượng giá bán thuận lợi hơn. Đối với thị trường trong nước, DPM kỳ vọng nhu cầu sẽ đạt đỉnh vào vụ đông xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như miền Bắc.

Ngoài ra, DPM dự kiến ASP urê sẽ tăng vào cuối năm 2022 - tháng 1/2023 do nhu cầu cao hơn vào cuối năm. Bên cạnh đó, DPM có kế hoạch thời gian bảo dưỡng 1 tháng vào quý 2/2023. Chủ tịch HĐQT của công ty cho biết rằng thường mất 1 tháng để DPM tiến hành bảo dưỡng định kỳ 2 năm một lần. Do đó, DPM dự báo sản lượng sản xuất năm 2023 sẽ thấp hơn 70.000 tấn so với năm 2022.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, giá cổ phiếu DPM giảm 6,67% còn 42.500 đồng/CP và giảm hơn 15% trong 5 phiên vừa qua.