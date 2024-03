Nhận định tiếp tục khó khăn, DPM dự kiến lợi nhuận năm 2024 tăng nhẹ so với cùng kỳ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu kế hoạch năm 2024 - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cụ thể: dự kiến ngày 29/3 tới, DPM sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhận định 2024 là năm tương đối khó khăn, Đạm Phú Mỹ dự trình thông qua kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu dự kiến đạt 12.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2023.

Như vậy, so với kế hoạch 17.372 tỷ đồng và 2.250 tỷ đồng của năm 2023, các chỉ tiêu năm nay của công ty đã giảm lần lượt 26,3% và 76%.

Đối với kế hoạch sản lượng, công ty dự kiến bán 870.000 tấn ure và 143.100 tấn NPK trong năm 2024. Cổ tức tiền mặt năm tài chính 2024 dự kiến là 15% mệnh giá dựa trên tổng vốn điều lệ 5,4 nghìn tỷ đồng.

Mức thanh toán cổ tức này của công ty tương đương khoảng 2.000 đồng/cổ phiếu dựa trên tổng vốn điều lệ 3,9 nghìn tỷ đồng và thấp hơn mức dự báo của VCSC là 3.000 đồng/cổ phiếu, dẫn đến lợi suất cổ tức đạt 4,3% (so với dự báo của VCSC là 8,6%).



VCSC lưu ý rằng công ty thường tăng cổ tức tiền mặt so với kế hoạch trước đó dựa trên lợi nhuận thực tế vào cuối năm, cụ thể: DPM đã tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 lên 7.000 đồng/cổ phiếu tại ĐHCĐ tháng 6/2023 so với mức 5.000 đồng/cổ phiếu đã được công bố tại ĐHCĐ tháng 6/2022. DPM dự kiến sẽ hoàn thành đợt tăng vốn đã công bố trước đó thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu vào năm 2024. Sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ sẽ là 5,5 nghìn tỷ đồng.

Hợp đồng khí đầu vào năm 2024 sẽ được phê duyệt. Hợp đồng mua bán khí giữa DPM và PV GAS sẽ được đề xuất tại ĐHCĐ sắp tới. Nếu hợp đồng được phê duyệt, chi phí khí đầu vào sẽ giảm còn 9,79 USD/triệu BTU (đã bao gồm VAT).



Cũng theo VCSC, điều này dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng, do đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC là 10,5 USD/triệu BTU, vì VCSC giả định giá dầu Brent trung bình là 82 USD/thùng vào năm 2024. Giá trị hợp đồng đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (giả định tỷ giá 23.500 đồng/USD) và có hiệu lực đến cuối năm 2024. Khí được xác định chủ yếu từ các mỏ khí Bạch Hổ và Rồng Đồi Mồi thuộc bể Cửu Long.

Năm 2023, DPM ghi nhận doanh thu thuần gần 13.600 tỷ đồng và lãi ròng giảm sâu từ mức 5.585 tỷ đồng về còn 530 tỷ, giảm 90% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2023, DPM nắm giữ gần 9.600 tỷ đồng tài sản ngắn hạn trong đó 70% là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ 6.401 tỷ đồng chỉ còn 2.838 tỷ đồng.