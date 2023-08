DPM sắp chi hơn 1.173 tỷ đồng cổ tức đợt 2/2022

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

Theo đó, HĐQT DPM vừa có nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 30%. Như vậy, với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPM sẽ chi khoảng hơn 1.173 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trong tháng 8 này. Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.

Theo báo cáo thường niên 2022 đã kiểm toán, công ty có hơn 6.401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gấp đôi so với hồi đầu năm.

Trước đó, ngày 22/3, DPM đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% cho cổ đông (tương ứng chi hơn 1.564 tỷ đồng). Như vậy, sau đợt tạm ứng cổ tức này, DPM sẽ hoàn thành việc trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào cuối tháng 12/2022, DPM đã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 từ 50% lên 70% bằng tiền mặt.

Mới đây, DPM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 yếu với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 101 tỷ đồng (-92,5% so với cùng kỳ). lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm đáng kể là do giá bán urê trung bình giảm 54,2% so với cùng kỳ, lấn áp mức tăng 36,2% so với cùng kỳ của sản lượng tiêu thụ urê trong quý 2/2023 (theo ước tính của VCSC).



Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2023 giảm 61,2% so với quý trước (so với quý trước) do giá bán urê trung bình giảm 24,8% so với quý trước (theo ước tính của VCSC) và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng 33,9% so với quý trước mặc dù sản lượng tiêu thụ urê tăng 29,9% so với quý trước (theo ước tính của VCSC).

Ngoài ra, VCSC ước tính giá bán urê trung bình của DPM trong nửa đầu năm 2023 là 356 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với giá bán trung bình được đề cập tại ĐHCĐ tháng 5 của công ty. Trong nửa đầu năm 2023, giá urê Trung Đông trung bình là USD341/tấn (-57,3% so với cùng kỳ).



Đáng chú ý, VCSC cho rằng giá urê toàn cầu đã chạm đáy vào quý 2/2023 và sẽ duy trì tương đối ổn định trong nửa cuối năm 2023.

Theo VCSC, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 của DPM bao gồm doanh thu đạt 6.972 tỷ đồng (-35,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 361 tỷ đồng (-89,4% so với cùng kỳ). Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm trong nửa đầu năm 2023 là do giá bán urê trung bình giảm 49,6% so với cùng kỳ và giá khí đầu vào tăng 5,5% so với cùng kỳ, lấn áp sản lượng tiêu thụ urê mạnh (+22,5% so với cùng kỳ) theo ước tính của chúng tôi.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 6 tháng đầu năm 2023 của DPM hoàn thành 27,7% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, VCSC cho rằng giá khí đầu vào có rủi ro tăng do thay đổi tỷ trọng các nguồn khí đầu vào sẽ lấn áp sản lượng tiêu thụ urê cao hơn dự kiến.



Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.