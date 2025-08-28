Cổ phiếu chứng khoán ngược dòng, VN-Index đỏ vì trụ, thanh khoản lại “dò đáy”
Kim Phong
28/08/2025, 12:06
Thanh khoản sụt giảm tới 52% trên sàn HoSE sáng nay là nguyên nhân khiến đà tăng cả cổ phiếu lẫn chỉ số không thể duy trì. VN-Index kết phiên đã giảm 3,46 điểm (-0,21%). Dù vậy vẫn có những cổ phiếu đi ngược dòng, nổi bật là nhóm chứng khoán.
Những nỗ lực tăng điểm số vẫn đang phụ thuộc quá lớn vào các
mã trụ: VCB có lúc tăng 2,17% so với tham chiếu, VHM tăng 1,34%, VIC tăng 1,52%
nhưng sau đó đều lao dốc. Thị trường chỉ duy trì được sắc xanh trong khoảng 1
giờ đầu tiên, VN-Index đỏ từ sau 10h và độ rộng cũng đảo chiều từ khoảng 10h15.
Sự đồng thuận trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã hoàn toàn biến
mất, trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thì chỉ có 2 mã tăng là TCB tăng 0,51%, HPG tăng
0,56%, còn lại toàn đỏ. Áp lực trượt giá là rất rõ khi nhiều trụ đồng loạt rơi
2-3% so với mức đỉnh đầu phiên. Tuy rổ VN30 vẫn còn 14 mã tăng/16 mã giảm nhưng
toàn bộ đều hạ độ cao, trong đó 18 mã giảm hơn 1% từ đỉnh. VN30-Index từ mức tăng
cao nhất 0,86% đảo chiều thành giảm 0,24%.
Nhóm ngân hàng rất nhiều mã đã không thể kiểm định đỉnh cao
thành công, sáng nay đỏ cả loạt. Trong 27 mã nhóm này chỉ còn 5 mã xanh,
blue-chips sót lại TPB tăng 2,48%, SHB tăng 0,85%, TCB tăng 0,51%. Nhóm Vin có
VIC giảm 0,53%, VHM giảm 1,82%, VRE giảm 0,65%. Diễn biến giá của hai nhóm này
giống nhau, đều suy yếu theo thời gian, đảm bảo chắc chắn cho VN-Index đỏ.
Độ rộng cuối phiên trên sàn HoSE ghi nhận 128 mã tăng/165 mã
giảm. Vẫn có khá nhiều cổ phiếu đi ngược dòng nhưng số đạt thanh khoản cao thì
rất ít. Trong 165 mã xanh, có 57 mã tăng hơn 1% nhưng giao dịch dồn vào 25 mã hàng
đầu, những cổ phiếu thanh khoản tối thiểu từ 10 tỷ đồng. Cổ phiếu chứng khoán
chiếm áp đảo trong số này với DSE, ORS, APG, DSC, TVB kịch trần. Cả nhóm chỉ có
VFS, VIX là đỏ nhưng tới gần 30 mã khác tăng hơn 1%. Nhóm vốn hóa lớn cũng khá
mạnh như HCM tăng 1,08%, SSI tăng 1,86%, VND tăng 2,94%, VCI tăng 1,45%... Trong
đó SSI là cổ phiếu duy nhất trên thị trường sáng nay khớp lệnh vượt 1.000 tỷ.
Nhóm còn lại chủ yếu là các cổ phiếu tăng giá đơn lẻ mà không
mang tính đại diện nhóm ngành. GEX tăng 2,41%, thanh khoản 431,5 tỷ; GMD tăng
2,73% với 221,5 tỷ; CII tăng 2,43% với 201,7 tỷ; BSR tăng 1,13% với 84,3 tỷ;
TCH tăng 1,18% với 693 tỷ… là những cổ phiếu đáng chú nhất. Tính chung nhóm tăng
hơn 1% sáng nay chỉ chiếm chừng 28,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ở phía giảm, phần lớn cổ phiếu bắt đầu đảo chiều sang đỏ từ
giữa phiên và hiện cũng chỉ có 69 mã giảm quá 1%. Sức ép không phải là lớn mà
do bên mua quá yếu. Diễn biến giảm giá với thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền
vào chững lại rất nhiều. MBB giảm 1,82%, STB giảm 1,8%, PDR giảm 1,22%, DIG giảm
1,08%, VHM giảm 1,82%, NVL giảm 1,79%, VSC giảm 1,1% là các mã giao dịch khá lớn,
đều trên 100 tỷ đồng.
Với giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm 51% so với sáng
hôm qua, sự thất thường trong thanh khoản phản ánh tâm lý ngại rủi ro và dễ
thay đổi. Đến hôm nay thì các nhà đầu tư bắt đáy mạo hiểm đã “chắc thắng” và không
còn nhiều động lực mua thêm, trong khi việc VN-Index kiểm định đỉnh dễ khuyến
khích các đợt chốt lời lướt sóng. Mặt khác nhóm dẫn dắt đã mất đi sự đồng thuận
rõ ràng nên cơ hội để thị trường đột phá thêm là rất khó. Những cổ phiếu đi đường
riêng chỉ có thể phụ thuộc vào dòng tiền cục bộ chứ không được hỗ trợ từ tâm lý
chung.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn tiếp tục bán ròng mạnh
1.275 tỷ đồng trên HoSE sau phiên hôm qua bán ròng đột biến 4.196 tỷ đồng toàn
thị trường. Các mã bị bán nhiều là HPG -248,4 tỷ, MBB -181,8 tỷ, VIX -120,2 tỷ,
VPB -102,1 tỷ, SHB -98,2 tỷ, STB -97,9 tỷ, SSI -70,7 tỷ, VHM -61,3 tỷ, VCB
-51,1 tỷ. Phía mua ròng có TCB +65,9 tỷ, GEX +50,7 tỷ, GMD +50,7 tỷ, TPB +36,6
tỷ.
