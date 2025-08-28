Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu chứng khoán ngược dòng, VN-Index đỏ vì trụ, thanh khoản lại “dò đáy”

Kim Phong

28/08/2025, 12:06

Thanh khoản sụt giảm tới 52% trên sàn HoSE sáng nay là nguyên nhân khiến đà tăng cả cổ phiếu lẫn chỉ số không thể duy trì. VN-Index kết phiên đã giảm 3,46 điểm (-0,21%). Dù vậy vẫn có những cổ phiếu đi ngược dòng, nổi bật là nhóm chứng khoán.

Nhóm cổ phiếu lớn đã mất đi sự đồng thuận.
Nhóm cổ phiếu lớn đã mất đi sự đồng thuận.

Những nỗ lực tăng điểm số vẫn đang phụ thuộc quá lớn vào các mã trụ: VCB có lúc tăng 2,17% so với tham chiếu, VHM tăng 1,34%, VIC tăng 1,52% nhưng sau đó đều lao dốc. Thị trường chỉ duy trì được sắc xanh trong khoảng 1 giờ đầu tiên, VN-Index đỏ từ sau 10h và độ rộng cũng đảo chiều từ khoảng 10h15.

Sự đồng thuận trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã hoàn toàn biến mất, trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thì chỉ có 2 mã tăng là TCB tăng 0,51%, HPG tăng 0,56%, còn lại toàn đỏ. Áp lực trượt giá là rất rõ khi nhiều trụ đồng loạt rơi 2-3% so với mức đỉnh đầu phiên. Tuy rổ VN30 vẫn còn 14 mã tăng/16 mã giảm nhưng toàn bộ đều hạ độ cao, trong đó 18 mã giảm hơn 1% từ đỉnh. VN30-Index từ mức tăng cao nhất 0,86% đảo chiều thành giảm 0,24%.

Nhóm ngân hàng rất nhiều mã đã không thể kiểm định đỉnh cao thành công, sáng nay đỏ cả loạt. Trong 27 mã nhóm này chỉ còn 5 mã xanh, blue-chips sót lại TPB tăng 2,48%, SHB tăng 0,85%, TCB tăng 0,51%. Nhóm Vin có VIC giảm 0,53%, VHM giảm 1,82%, VRE giảm 0,65%. Diễn biến giá của hai nhóm này giống nhau, đều suy yếu theo thời gian, đảm bảo chắc chắn cho VN-Index đỏ.

Độ rộng cuối phiên trên sàn HoSE ghi nhận 128 mã tăng/165 mã giảm. Vẫn có khá nhiều cổ phiếu đi ngược dòng nhưng số đạt thanh khoản cao thì rất ít. Trong 165 mã xanh, có 57 mã tăng hơn 1% nhưng giao dịch dồn vào 25 mã hàng đầu, những cổ phiếu thanh khoản tối thiểu từ 10 tỷ đồng. Cổ phiếu chứng khoán chiếm áp đảo trong số này với DSE, ORS, APG, DSC, TVB kịch trần. Cả nhóm chỉ có VFS, VIX là đỏ nhưng tới gần 30 mã khác tăng hơn 1%. Nhóm vốn hóa lớn cũng khá mạnh như HCM tăng 1,08%, SSI tăng 1,86%, VND tăng 2,94%, VCI tăng 1,45%... Trong đó SSI là cổ phiếu duy nhất trên thị trường sáng nay khớp lệnh vượt 1.000 tỷ.

Nhóm còn lại chủ yếu là các cổ phiếu tăng giá đơn lẻ mà không mang tính đại diện nhóm ngành. GEX tăng 2,41%, thanh khoản 431,5 tỷ; GMD tăng 2,73% với 221,5 tỷ; CII tăng 2,43% với 201,7 tỷ; BSR tăng 1,13% với 84,3 tỷ; TCH tăng 1,18% với 693 tỷ… là những cổ phiếu đáng chú nhất. Tính chung nhóm tăng hơn 1% sáng nay chỉ chiếm chừng 28,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

VnEconomy

Ở phía giảm, phần lớn cổ phiếu bắt đầu đảo chiều sang đỏ từ giữa phiên và hiện cũng chỉ có 69 mã giảm quá 1%. Sức ép không phải là lớn mà do bên mua quá yếu. Diễn biến giảm giá với thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền vào chững lại rất nhiều. MBB giảm 1,82%, STB giảm 1,8%, PDR giảm 1,22%, DIG giảm 1,08%, VHM giảm 1,82%, NVL giảm 1,79%, VSC giảm 1,1% là các mã giao dịch khá lớn, đều trên 100 tỷ đồng.

Với giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm 51% so với sáng hôm qua, sự thất thường trong thanh khoản phản ánh tâm lý ngại rủi ro và dễ thay đổi. Đến hôm nay thì các nhà đầu tư bắt đáy mạo hiểm đã “chắc thắng” và không còn nhiều động lực mua thêm, trong khi việc VN-Index kiểm định đỉnh dễ khuyến khích các đợt chốt lời lướt sóng. Mặt khác nhóm dẫn dắt đã mất đi sự đồng thuận rõ ràng nên cơ hội để thị trường đột phá thêm là rất khó. Những cổ phiếu đi đường riêng chỉ có thể phụ thuộc vào dòng tiền cục bộ chứ không được hỗ trợ từ tâm lý chung.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn tiếp tục bán ròng mạnh 1.275 tỷ đồng trên HoSE sau phiên hôm qua bán ròng đột biến 4.196 tỷ đồng toàn thị trường. Các mã bị bán nhiều là HPG -248,4 tỷ, MBB -181,8 tỷ, VIX -120,2 tỷ, VPB -102,1 tỷ, SHB -98,2 tỷ, STB -97,9 tỷ, SSI -70,7 tỷ, VHM -61,3 tỷ, VCB -51,1 tỷ. Phía mua ròng có TCB +65,9 tỷ, GEX +50,7 tỷ, GMD +50,7 tỷ, TPB +36,6 tỷ.

FiinGroup: Thị trường đang kỳ vọng cao, tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản

09:35, 28/08/2025

FiinGroup: Thị trường đang kỳ vọng cao, tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

09:08, 28/08/2025

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán

14:10, 27/08/2025

Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán

Từ khóa:

cổ phiếu vốn hóa lớn nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1700 điểm

Đọc thêm

Giá thép đi qua đáy, cổ phiếu thép sắp đến ngày "bung lụa"?

Giá thép đi qua đáy, cổ phiếu thép sắp đến ngày "bung lụa"?

Giá thép trong giai đoạn 2025 – 2026 đã bắt đầu đi qua đáy và đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kì tăng mới của giá thép trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ.

Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?

Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?

Thống kê từ VnEconomy cho thấy, dòng tiền nhà đầu tư tổ chức trong nước đẩy mạnh gom ròng trong thời gian gần đây.

FiinGroup: Thị trường đang kỳ vọng cao, tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản

FiinGroup: Thị trường đang kỳ vọng cao, tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản

Thị trường đang bước vào một giai đoạn “kỳ vọng cao” tương tự như đầu chu kỳ kỳ vọng hồi phục mạnh sau COVID19, khi tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản. Phần lớn các ngành đang giao dịch tại mặt bằng định giá theo P/E và P/B tương đương hoặc cao hơn trung bình 5 năm.

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

Quan sát giai đoạn 2021-2023 cho thấy, mỗi khi tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy đáng kể nhờ lợi nhuận khác, xu hướng tăng trưởng sau đó thường chững lại, hàm ý kết quả hiện tại khó duy trì bền vững...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dòng sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và Ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm thu hút khách tham quan tại Triển lãm A80

Doanh nghiệp

2

Tài chính Mirae Asset tăng tốc nửa đầu 2025, lợi nhuận bứt phá

Tài chính

3

Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%

Tài chính

4

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Bất động sản

5

Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: