Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán

Theo định kỳ, ngày 5/9/2025 tới đây, FTSE sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ngày 13/9/2025, MarketVector sẽ công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index.

Ngày 19/9/2025 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này. Ngày chốt số liệu là 29/8.

Cập nhật dự phóng tái cơ cấu ETF mới đây, Chứng khoán Yuanta (YSVN) dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số.

Theo đó, với rổ chỉ số FTSE Vietnam Index do quỹ FTSE Vietnam ETF tham chiếu, Yuanta đưa ra dự báo cổ phiếu FPT và HCM có thể được thêm mới trong khi đó VTP khả năng sẽ bị loại. Yuanta cũng lưu ý FTS cũng có khả năng sẽ bị loại trong kỳ cơ cấu lần này, nhưng hiện tại điều kiện vốn hóa của FTS khá sát so với quy định cho nên vẫn tạm thời giữ FTS trong rổ danh mục của quỹ.

Theo dự báo của Yuanta, FTSE Vietnam ETF có thể bổ sung cổ phiếu FPT với tỷ trọng 10,6%, tương ứng mua vào 9,9 triệu cổ phiếu. Với số lượng này, FPT là mã được mua mời nhiều nhất. HCM cũng được mua mới 3,44 triệu cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu khác cũng được bổ sung như VIC 1,35 triệu cổ; SHB 8,76 triệu cổ; VIX 1,4 triệu cổ; EIB 4,2 triệu cổ; KBC 2,1 triệu cổ; DXG 1,3 triệu cổ; DIG 1,2 triệu cổ.

Ở chiều ngược lại, VTP bị bán bán ra hơn 295 nghìn cổ phiếu, riêng HPG có thể bị bán ra 8,7 triệu đơn vị, SSI bị bán 3,5 triệu đơn vị, VND bị bán 3,7 triệu đơn vị,... Tất cả các cổ phiếu còn lại cũng bị bán ra giảm tỷ trọng.

Với rổ chỉ số MarketVector Vietnam Local mà VNM ETF tham chiếu, Yuanta dự báo sẽ thêm mới FPT đồng thời không loại đi cổ phiếu nào trong đợt review quý 3/2025.

Theo đó, quỹ tham chiếu sẽ mua mới FPT 3,8 triệu cổ phiếu. Một số mã khác dự kiến tăng tỷ trọng gồm MSN được mua bổ sung 4,8 triệu cổ, VNM 2 triệu cổ, SBT 1,2 triệu cổ và POW 1,9 triệu cổ. Ở chiều bán, VIX, SSI, VND, SHB và NVL là những cổ phiếu bị giảm tỷ trọng đáng kể. VIX bị bán ra 5,1 triệu cổ; SSI bị bán 3,56 triệu cổ; VND -2,6 triệu cổ; SHB 4,56 triệu cổ; VCI 2,45 triệu cổ; SHS - 2,1 triệu cổ; FTS 1,1 triệu cổ;

Tổng hợp dự báo giao dịch từ hai quỹ, FPT nổi bật với quy mô mua ròng hơn 13,7 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là SHB với hơn 4,2 triệu đơn vị, MSN gần 3,7 triệu đơn vị, HCM hơn 3,4 triệu và EIB khoảng 2,9 triệu.

Ở chiều ngược lại, Yuanta dự báo HPG dẫn đầu top bán ròng với 8,5 triệu cp, SSI dự báo bị bán hơn 7 triệu cổ phiếu, VND bị bán khoảng 6,4 triệu, NVL gần 6,2 triệu, VCI bị bán gần 5,6 triệu, FTS 2,2 triệu cổ...

Về tình hình dòng tiền tại các ETF, theo cập nhật của Yuanta trong tuần qua, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng 46,7 triệu USD, dòng tiền bị rút ròng chủ yếu bởi quỹ FUEVFVND -15,8 triệu USD và quỹ CGS FullGoal -12,5 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 300 triệu USD trên cả 3 sàn. Trong đó, VPB -1.752 tỷ đồng và HPG -1.601 tỷ đồng, đây là 2 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh SHS 346 tỷ đồng.

Yuanta dự báo khối ngoại có thể giảm bán ròng trong tuần 25-29/08/2025 khi tỷ giá có thể hạ nhiệt nhờ vào động thái bán USD của SBV. Tuy nhiên, xu hướng rút ròng của các quỹ ETF có thể tiếp diễn và dẫn đầu vẫn là quỹ Fubon FTSE và ETF nội.

ETF rút ròng ở Việt Nam nằm trong bối cảnh rút ròng ở thị trường châu Á. Tại châu Á, khối ngoại đảo chiều rút ròng mạnh ở hầu hết các thị trường. Trong đó, thị trường chứng khoán Đài Loan dẫn đầu chiều rút ròng với gần 4,1 tỷ USD bị rút ròng. Ngược lại, thị trường chứng Indonesia ngược xu hướng chung, được bơm ròng gần 168 triệu USD. Dòng vốn đang dịch chuyển vào thị trường chứng khoán Trung Quốc khi các chỉ số chứng khoán quốc gia này đã tăng mạnh trong tuần qua.