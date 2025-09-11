Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Sau sự cố lộ lọt dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động của tội phạm mạng. Các đối tượng có thể lợi dụng thông tin bị rò rỉ để phát tán mã độc, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản....

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phát đi thông cáo về vụ lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).

Thông cáo cho biết ngày 10/9/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ An toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp sơ cứu, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng sau sự cố lộ lọt dữ liệu thông tin tín dụng, tránh để tội phạm lừa đảo lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dữ liệu liên quan hoạt động tín dụng, sản phẩm cho vay, hợp đồng của cá nhân có khả năng đã bị rò rỉ. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

VNCERT đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 – An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng; khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để tội phạm lừa đảo lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.