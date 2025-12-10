Công ty vũ trụ của Elon Musk muốn IPO với định giá 1,5 nghìn tỷ USD

Nếu thành công, đây có thể trở thành đợt niêm yết lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp toàn cầu từ trước đến nay.

Theo nguồn thân cận của hãng tin Bloomberg, công ty khai phá vũ trụ SpaceX đang xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu huy động cao hơn đáng kể so với 30 tỷ USD. Mốc 30 tỷ USD được xem là ngưỡng tham chiếu nhằm vượt kỷ lục IPO hiện tại trên toàn cầu.

Công ty của tỷ phú Elon Musk đang hướng tới mức định giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, đưa SpaceX tiệm cận mức vốn hóa mà tập đoàn dầu khí Saudi Aramco thiết lập trong đợt IPO kỷ lục năm 2019. Khi đó, Saudi Aramco huy động được 29,4 tỷ USD.

Theo một số nguồn tin, ban giám đốc và các cố vấn của SpaceX đang theo đuổi kế hoạch niêm yết sớm nhất vào nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, thời điểm IPO có thể thay đổi tùy điều kiện thị trường và các yếu tố khác, trong đó một nguồn tin cho biết kế hoạch này có thể dời sang năm 2027.

Thông tin về kế hoạch IPO của SpaceX đã giúp cổ phiếu một số doanh nghiệp trong lĩnh vực không gian tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/12. Giá cổ phiếu công ty viễn thông EchoStar - doanh nghiệp đã đồng ý bán các giấy phép về phổ tần cho SpaceX - tăng 12% và lập đỉnh mới trong phiên. Trong khi đó, giá cổ phiếu công ty vận tải không gian Rocket Lab Corp. có thời điểm tăng 4,3% trong phiên.

Những ngày gần đây, một số nguồn tin nội bộ cho biết ông Musk và hội đồng quản trị SpaceX đã đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết và huy động vốn, từ việc tuyển dụng các vị trí chủ chốt cho lên kế hoạch sử dụng tiền huy động được.

Theo các nhà phân tích, động lực khiến SpaceX đẩy nhanh IPO chủ yếu đến từ đà tăng trưởng của dịch vụ internet vệ tinh Starlink, cùng kỳ vọng mở rộng sang mảng kết nối trực tiếp tới điện thoại di động, và tiến độ phát triển tên lửa Starship phục vụ các sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Một nguồn tin cho biết SpaceX dự kiến đạt khoảng 15 tỷ USD doanh thu trong năm 2025 và tăng lên 22-24 tỷ USD trong năm 2026, trong đó phần lớn đến từ Starlink.

SpaceX dự kiến dành một phần vốn huy động từ IPO để phát triển các trung tâm dữ liệu ngoài không gian, gồm mua chip bán dẫn để vận hành. Ý tưởng này từng được ông Musk đưa ra tại một sự kiện gần đây với quỹ đầu tư Baron Capital.

Theo một số nguồn thạo tin, trong đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp hiện tại, SpaceX ấn định giá khoảng 420 USD/cổ phiếu, qua đó đưa mức định giá của công ty lên hơn 800 tỷ USD. Đợt chào bán thứ cấp này chủ yếu là giao dịch cổ phiếu hiện hữu giữa các cổ đông hiện tại - thường là nhân viên và nhà đầu tư sớm - với nhà đầu tư mới, nên không phải toàn bộ tiền đều chảy vào công ty. Hai nguồn tin cho biết SpaceX cho phép nhân viên bán khoảng 2 tỷ USD cổ phiếu và công ty cũng mua lại một phần.

Chiến lược định giá này nhằm xác lập lại mức định giá thị trường của SpaceX như một bước chuẩn bị trước thềm IPO.

Trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6/12, ông Musk nói rằng SpaceX duy trì dòng tiền dương trong nhiều năm và định kỳ mua lại cổ phiếu 2 lần/năm để tạo thanh khoản cho nhân viên và nhà đầu tư.

Hiện tại, các nhà đầu tư lâu năm của Space gồm một số quỹ đầu tư mạo hiểm như quỹ Founders Fund, quỹ 137 Ventures và quỹ Valor Equity Partners. Công ty quản lý tài sản Fidelity cũng là một nhà đầu tư lớn, bên cạnh tập đoàn công nghệ Alphabet.

Nếu SpaceX bán 5% cổ phần theo mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD, giá trị lượng cổ phiếu chào bán sẽ vào khoảng 75 tỷ USD - qua đó chắc chắn trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử, vượt xa mức hơn 29 tỷ USD của Saudi Aramco năm 2019. Khi đó, Saudi Aramco chỉ chào bán 1,5% cổ phần - tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với mức mà hầu hết doanh nghiệp niêm yết thường chào bán trên thị trường.