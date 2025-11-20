Đức lần đầu công bố chiến lược phát triển ngành công nghiệp vũ trụ

Berlin sẽ ưu tiên các dự án hợp tác với các nước đồng minh, mở rộng mạng lưới vệ tinh và thúc đẩy “hành vi có trách nhiệm của các quốc gia” trong không gian...

Đức vừa thông qua chiến lược an ninh không gian quốc gia đầu tiên với mục tiêu xây dựng hạ tầng vệ tinh “vững chắc và đủ sức răn đe” nhằm bảo đảm an toàn cho các hạ tầng trọng yếu và lợi ích chiến lược trong không gian của mình - hãng tin Bloomberg cho hay.

Theo chiến lược do Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức công bố hôm 19/11, Berlin sẽ ưu tiên các dự án hợp tác với các nước đồng minh, mở rộng mạng lưới vệ tinh và thúc đẩy “hành vi có trách nhiệm của các quốc gia” trong không gian.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, mục tiêu của chiến lược là giúp Đức tăng khả năng tự chủ và năng lực hành động trên không gian, song song với việc phối hợp cùng các đồng minh châu Âu và nước thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Các hệ thống không gian hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống. Chỉ một sự cố hay gián đoạn đối với các hệ thống này cũng có thể gây ra hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta”, ông Pistorius nói thêm.

Theo ông, chiến lược mới công bố đặt ra khuôn khổ để Đức tăng cường năng lực bảo vệ và phòng thủ trong không gian, đồng thời nâng cao sức chống chịu của mạng lưới vệ tinh.

“Lực lượng vũ trang sẽ là trụ cột trong nỗ lực. Chúng tôi dự kiến sẽ thành lập một trung tâm tác chiến vệ tinh quân sự”, vị Bộ trưởng thông tin.

Bổ sung thông tin về chiến lược, Bộ trưởng Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức Dorothee Bar cho biết Đức sẽ đẩy nhanh các chương trình xử lý rác không gian và nghiên cứu giải pháp phá hủy những tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa Trái Đất.

Trước đó, vào tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 35 tỷ euro (khoảng 40,5 tỷ USD) vào các dự án không gian từ nay đến năm 2030. Trọng tâm của kế hoạch là hoàn thiện kiến trúc an ninh không gian, củng cố mạng lưới vệ tinh quân sự, xây dựng trung tâm tác chiến vệ tinh và phát triển năng lực răn đe - phòng thủ trước các mối đe dọa.

Tại một hội nghị của ngành công nghiệp không gian tháng 9 vừa qua, ông Pistorius nhấn mạnh khoản đầu tư 35 tỷ euro sẽ được dùng để tăng sức chống chịu của các hệ thống quân sự không gian trước nguy cơ bị gián đoạn và tấn công. Ngoài ra, Đức sẽ cùng các đồng minh thảo luận về việc xây dựng “năng lực tấn công” trong không gian.

Chiến lược mới công bố của Đức phản ánh nhu cầu tăng cường phối hợp với các nước đồng minh trong hoạt động không gian. Dù châu Âu đã tự phát triển một số dòng tên lửa đẩy, bao gồm sản phẩm của tập đoàn ArianeGroup, khu vực này vẫn đi tương đối tụt hậu về tần suất phóng và độ tin cậy. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc hiện chiếm ưu thế ở các chương trình khai phá không gian cả dân sự lẫn quân sự.

“Không gian đang bị quân sự hóa. Vấn đề là thế nào để bảo vệ các vệ tinh của chúng ta trước nguy cơ bị tấn công? Chúng ta cũng phải tăng năng lực tấn công và phòng thủ trong không gian”, ông Pistorius phát biểu.