Cú hích mới cho ngành bán lẻ Việt Nam từ thanh toán xuyên biên giới

Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ phục vụ người dùng trong nước, mà còn mở rộng cho khách hàng đến từ các quốc gia trong khu vực...

Tập đoàn Central Retail Việt Nam (CRV) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) mới đây đã ký kết hợp tác để triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt (QR Pay) nhằm phát triển thương hiệu cho sản phẩm Việt tại kênh bán lẻ hiện đại.

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số thanh toán của hệ thống bán lẻ hiện đại, mà còn nhằm tôn vinh sản phẩm Việt, tạo cơ hội để người dân Thủ đô tiếp cận những đặc sản vùng miền từ khắp các tỉnh thành. Đây được xem là hoạt động góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm nội địa ngay tại kênh phân phối quy mô lớn.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công Thương, luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. "Việc ký kết hợp tác này là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," ông chia sẻ. "Thông qua chương trình này, cũng góp phần khuyến khích triển khai thanh toán số tại thị trường bán lẻ nội địa”.

Theo ông Linh, chất lượng các sản phẩm và mặt hàng Việt Nam hiện nay ngày càng tiệm cận với nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh kỷ nguyên số, việc phát triển nền tảng thanh toán số rất quan trọng đối với các nhà bán lẻ và đối với cả người tiêu dùng.

Cụ thể, việc ứng dụng thanh toán QR còn đem lại lợi thế rõ rệt cho doanh nghiệp bán lẻ. Dữ liệu thanh toán được số hóa giúp phân tích hành vi tiêu dùng, tối ưu hiệu quả quản lý vận hành, minh bạch thông tin và đối soát tài chính nhanh chóng. “Chúng tôi kỳ vọng NAPAS cùng các ngân hàng thương mại phối hợp chặt chẽ với hệ thống bán lẻ để mang đến nhiều tiện ích hơn cho người dân, góp phần phát triển mạnh mẽ thị trường bán lẻ hiện đại và thúc đẩy tiêu dùng nội địa,” ông Linh nói.

Đối với người tiêu dùng và khách du lịch, ông Linh cho biết việc chấp nhận thanh toán QR này tại hệ thống siêu thị có quy mô lớn như Central Retail không chỉ mang lại tiện ích cho người tiêu dùng trong nước, mà còn mở ra cánh cửa kết nối thanh toán xuyên biên giới. "Du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực ASEAN có thể sử dụng tài khoản nội địa của họ để thanh toán trực tiếp tại Việt Nam," ông Linh nhấn mạnh. "Điều này góp phần thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch nội khối, đồng thời nâng tầm vị thế ngành bán lẻ Việt Nam trên bản đồ khu vực."

Đại diện doanh nghiệp bán lẻ, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, cho biết việc thúc đẩy thanh toán số và quảng bá hàng Việt nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn. “Chúng tôi luôn mong muốn đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá hàng Việt” ông nói. "Ký kết hợp tác với NAPAS sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa."

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, hành vi tiêu dùng đang thay đổi từng ngày. Người tiêu dùng hiện đại không chỉ mong muốn sự tiện lợi, nhanh chóng mà còn đặt kỳ vọng vào tính an toàn, minh bạch và trải nghiệm liền mạch trong suốt hành trình mua sắm.

Từ phía đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, chia sẻ rằng thanh toán QR hiện đã trở thành một trong những phương thức thanh toán quen thuộc của người dân Việt Nam trong nhiều tình huống đời sống. "Với việc ký kết hợp tác này, chúng tôi mong muốn đưa giải pháp thanh toán số đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam,” ông Hùng nhấn mạnh.