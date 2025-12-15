Hơn 41.800 tỷ đồng đầu tư nhà máy LNG Quảng Trạch III

Với công suất 1.500 MW và tổng mức đầu tư hơn 41.800 tỷ đồng, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới...

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình triển khai các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đồng thời tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Đây là dự án nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, EVN là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được ban hành ngày 01/12/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng về mặt pháp lý để dự án sớm chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục tiếp theo.

TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH DẦN HOÀN THIỆN CẤU TRÚC

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được quy hoạch với tổng công suất khoảng 4.500 MW, bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Khi đi vào vận hành, mỗi nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện bình quân khoảng 9,1 tỷ kWh mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định của hệ thống điện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện của cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc, được dự báo tiếp tục tăng mạnh giai đoạn 2031 – 2035, việc hình thành đầy đủ các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch mang ý nghĩa chiến lược. Không chỉ bổ sung nguồn điện công suất lớn, các nhà máy LNG với công nghệ hiện đại còn giúp hệ thống điện vận hành linh hoạt hơn, hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng theo định hướng giảm dần các nguồn phát thải cao.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 74 ha, trong đó có khoảng 54,77 ha đất và 19,23 ha mặt nước, tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Nhà máy sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, với công suất thiết kế 1.500 MW ± 15%, thuộc nhóm công nghệ phát điện tiên tiến hiện nay.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 41.826 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện bao gồm 20% vốn chủ sở hữu của EVN và 80% vốn vay thương mại trong nước, do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ. Hiện EVN và Ban Quản lý dự án điện 2 đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, làm cơ sở để UBND tỉnh Quảng Trị thẩm định và phê duyệt theo quy định.

TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO QUẢNG TRỊ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN đã báo cáo chi tiết tình hình triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, đồng thời nêu rõ một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục phối hợp giữa các bên trong quá trình thực hiện. Chính quyền các địa phương nơi dự án đi qua cũng đã trình bày phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, cùng những khó khăn cần được tháo gỡ kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã đưa ra các chỉ đạo cụ thể đối với từng địa phương và cơ quan liên quan. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu chủ động lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án di dời công trình, bàn giao đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời sớm triển khai hạng mục đường vào dự án. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các xã trực tiếp liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tỉnh xem xét, hỗ trợ, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Theo đánh giá của tỉnh Quảng Trị, việc trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với riêng dự án mà còn đối với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong trung và dài hạn. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng năng lượng then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng mới của miền Trung.

Khi hoàn thành và đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho tỉnh. Cùng với đó, dự án sẽ tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương trong giai đoạn xây dựng và vận hành, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật, logistics và xây dựng.