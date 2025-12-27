25 năm phát triển, Viettel TP. Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong suốt 25 năm qua, Viettel TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại khu vực kinh tế năng động nhất cả nước.

Viettel TP. Hồ Chí Minh đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đơn vị đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng của Thành phố.

Viettel TP. Hồ Chí Minh xác định rõ vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, Viettel TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục cống hiến và phát triển, khẳng định vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tại sự kiện, lãnh đạo Viettel TP. Hồ Chí Minh khẳng định: Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Viettel TP. Hồ Chí Minh mà còn là động lực để đơn vị tiếp tục phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Với tinh thần cống hiến và khát vọng phụng sự Tổ quốc, Viettel TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp – viễn thông, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và phát triển.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Viettel. Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ. Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2025, Viettel đã triển khai 20.758 trạm 5G trên toàn quốc, cùng với việc phát sóng mới 2.011 trạm 5G Viettel Make in Vietnam. Điều này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn ORAN mà còn phù hợp với định hướng làm chủ công nghệ chiến lược của Chính phủ.

Dự kiến đến hết năm 2025, Viettel sẽ đạt 30.000 trạm 5G, phủ sóng 90% khu vực ngoài trời và 70% khu vực trong nhà. Với tốc độ lên tới 10 Gbps và độ trễ cực thấp, mạng 5G của Viettel không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối thông thường mà còn đáp ứng các ứng dụng trọng yếu như an ninh quốc phòng, y tế từ xa và thành phố thông minh.