Cử tri phàn nàn giấy chuyển tuyến gây "khó khăn, tốn thời gian", Bộ Y tế nói gì?

Theo Bộ Y tế, việc phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị...

Bộ Y tế đã có phản hồi ý kiến của cử tri nhiều địa phương liên quan đến vấn đề chuyển tuyến và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân khi đi khám chữa bệnh.

CÁC BỆNH HIỂM NGHÈO, BỆNH HIẾM KHÔNG CẦN GIẤY CHUYỂN TUYẾN

Cử tri tỉnh Vĩnh Long phản ánh việc chuyển tuyến của bệnh nhân có bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Trong khi đó, bảo hiểm y tế chỉ đảm bảo một số loại thuốc, còn nhiều loại bệnh, người bệnh phải tự mua. Vì vậy, cử tri kiến nghị cần có chính sách về bảo hiểm y tế tốt hơn cho người dân khi khám bệnh.

Cùng vấn đề quan tâm, cử tri tỉnh An Giang cũng kiến nghị xem xét bỏ quy định về chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh, bởi quy trình xin giấy chuyển viện hiện nay còn gây nhiều khó khăn, tốn thời gian và ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như sự thuận tiện của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Trả nời nội dung này, Bộ Y tế cho biết phân tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thiết lập nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó, các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở sẽ được chuyển lên tuyến trên.

Phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị.

Chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai từ năm 2016 cho đến nay. Người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã được thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, cho phép được khám, chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân.

Bên cạnh đó, hồi đầu năm nay, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh này được thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện Trung ương, mà không cần thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.

TIẾP TỤC RÀ SOÁT, MỞ RỘNG DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ CHI TRẢ

Đối với việc xây dựng chính sách bảo hiểm y tế tốt hơn cho người dân khi khám bệnh, Bộ Y tế khẳng định luôn coi việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và thanh toán kịp thời, minh bạch, là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị. Ảnh: Phương Thảo.

Danh mục dịch vụ kỹ thuật được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hiện nay là hơn 9.000 dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng hầu hết nhu cầu điều trị cơ bản của người dân. Hầu hết các dịch vụ kỹ thuật đang triển khai tại cơ sở khám, chữa bệnh đều nằm trong phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Các danh mục này được Bộ Y tế thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế cũng như của người bệnh.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, mức hưởng của người tham gia có thể là 80%, 95% hoặc 100% chi phí khám, chữa bệnh tùy theo từng nhóm đối tượng.

Về danh mục thuốc, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đã quy định 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó, có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất/thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại. Qua đó, tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được bảo hiểm y tế chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng rất rộng, bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh, kể cả tuyến huyện.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị. Năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, quy định nguyên tắc và tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục, tỷ lệ, mức và điều kiện thanh toán thuốc. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 20/2022/TT-BYT, nhằm tiếp tục mở rộng và cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.