Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép

Như Nguyệt

26/12/2025, 15:09

Các đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố; liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua dự án Meta Whale.

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 11/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông, TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), cùng trú tại TP. Hà Nội.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các đối tượng hưởng "hoa hồng" chủ yếu từ việc giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 03 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng.  

