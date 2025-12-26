Vụ Công ty Hoàng Long: Che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng

Từ năm 2020 – 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bị can dùng 2 sổ sách kế toán để che giấu doanh thu; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, có 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có bị can Nghiêm Quốc Hưng (SN 1970, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đình Thám (Tổng giám đốc Công ty JHL, Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long);

Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, viết tắt là Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên hợp tác quốc tế Xây lắp 3 – viết tắt là Công ty Incoop3)…

Ngoài ra, có 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Có 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, ngoài Công ty Hoàng Long, bị can Nghiêm Quốc Hưng còn thành lập và làm đại diện pháp luật, điều hành hoạt động 6 doanh nghiệp trong hệ sinh thái và có cùng trụ sở ở phố Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, Hà Nội.

Trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (viết tắt là Công ty JHL), Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực trong nước (Công ty JHL trong nước)… Đây là các doanh nghiệp có đăng ký đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã câu kết với một số cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ) để thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 USD – 4.000 USD (tương đương 45 triệu đồng – 135 triệu đồng/người. Mức thu tùy từng thị trường, tùy từng ngành nghề, tùy từng công ty. Các khoản thu, chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ.

Do đó, bị can Hưng đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng 2 phần mềm kế toán là Misa và Smart Soft để quản lý, theo dõi, hạch toán dữ liệu kế toán cho 3 công ty là Công ty Hoàng Long, Công ty JHL, Công ty JHL trong nước.

Trong đó, phần mềm Misa hạch toán,theo dõi các khoản thu, chi của người lao động có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính theo quy định. Còn phần mềm Smart Soft hạch toán số liệu kế toán nội bộ, theo dõi cả tiền dịch vụ thu ngoài, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn, chứng từ.

Bị can Hưng chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán, tài chính các công ty trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Long) và các nhân viên kế toán nội bộ hạch toán, theo dõi các khoản thu này trên phần mềm.

Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2020 – 2024, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã che giấu doanh thu, không khai báo doanh thu của 3 doanh nghiệp trên với số tiền hơn 861,8 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Sona đã đưa 1.043 người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Liva, Uzbekistan, Đài Loan.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng xuất khẩu lao động 2, Phương Trường Long – Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3 thu tiền sai quy định, bỏ ngoài sổ sách, che giấu doanh thu hơn 29,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị can gây thiệt hại thuế cho nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng.

Từ năm 2022 – 2024, Công ty Incoop3 cũng đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định hơn 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách, gây thất thoát thuế cho nhà nước hơn 432 triệu đồng.