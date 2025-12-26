Truy tố 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm tại TSL và Avatek

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 26/12/2025
Đỗ Mến
26/12/2025, 15:30
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Avatek.
Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Giám đốc Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, cựu Giám đốc điều hành Công ty TSL; sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.
Theo Viện kiểm sát, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định nhà nước thống nhất quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm.
Kết quả thử nghiệm là một trong những căn cứ để các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa, chứng minh quy trình sản xuất hàng hóa, công nhận tiêu chuẩn Viet Gap, ISO, công bố hợp chuẩn, hợp quy, hậu kiểm quá trình sản xuất hoặc phục vụ thanh kiểm tra, đấu thầu và xuất nhập khẩu hàng hóa ...
Trước đây, hoạt động này do cơ quan nhà nước tiến hành; tuy nhiên, thực hiện chủ trương xã hội hóa nên đã giao cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên, vì mục đích bất chính, các bị can và các tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận làm giả phiếu thử nghiệm.
Cụ thể, từ năm 2020 - tháng 5/2025, bị can Đoàn Hữu Lượng đã giao cấp dưới làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân; thu lời bất chính hơn 117 tỷ đồng.
Đến tháng 2/2023, bị can Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL) thành lập Công ty Avatek, chỉ đạo cấp dưới làm giả 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân; thu lợi hơn 83 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 – tháng 2/2023, các bị can Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo phòng kinh doanh đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả nhanh.
Khách hàng chỉ cần đưa ra thông tin yêu cầu thử nghiệm mà không cần gửi mẫu. Công ty có thể chỉnh sửa kết quả thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng với chiết khấu đến 30%/giá thành 1 phiếu kết quả thử nghiệm.
Để phân biệt với phiếu thật (thực hiện đúng quy trình) thì trên phần mềm Công ty TSL sẽ mặc định đường link để làm các phiếu thật, phiếu giả.
Đơn cử, giai đoạn năm 2020, 2021, công ty dùng phần mềm LIMS thì phiếu thật có mã số bắt đầu bằng các chữ cái “DVC”, “DVD”, “SG”, HN” còn phiếu giả có mã số là “DVA”, DVB”. Hoặc giai đoạn năm 2024, 2025, công ty dùng phần mềm tsltesting.com thì phiếu thật có mã số là “1X2”, “3X6”, 1Y2”, “3Y6” còn phiếu giả có mã là “1X1”,"3X3","1Y1”.
Tương tự, Công ty Avatex cũng sử dụng phần mềm gồm 2 đường link để thực hiện việc kiểm nghiệm, ban hành kết quả thật và đường link thực hiện việc ban hành kết quả thử nghiệm giả.
Ngoài ra, theo cáo trạng, năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Để được xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, các bị can Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thanh Phương… có hành vi đưa hối lộ hơn 3 tỷ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 19,6 tỷ đồng do các bị can, gia đình nộp tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, kê biên 6 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng với số tiền 11,5 tỷ đồng của bị can Đoàn Hữu Lượng.
Các đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố; liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.
Từ năm 2020 – 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bị can dùng 2 sổ sách kế toán để che giấu doanh thu; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.
Từ ngày 1/1/2026, các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức trong phạm vi thẩm quyền, được sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức để làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của các khối doanh nghiệp trên địa bàn có sự phân hóa rõ, chênh lệch khá cao. Doanh nghiệp dân doanh và FDI ghi nhận có mức thưởng cao nhất...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: