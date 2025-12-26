Truy tố 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm tại TSL và Avatek

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Avatek.

Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Giám đốc Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, cựu Giám đốc điều hành Công ty TSL; sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Theo Viện kiểm sát, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định nhà nước thống nhất quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm.

Kết quả thử nghiệm là một trong những căn cứ để các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa, chứng minh quy trình sản xuất hàng hóa, công nhận tiêu chuẩn Viet Gap, ISO, công bố hợp chuẩn, hợp quy, hậu kiểm quá trình sản xuất hoặc phục vụ thanh kiểm tra, đấu thầu và xuất nhập khẩu hàng hóa ...

Trước đây, hoạt động này do cơ quan nhà nước tiến hành; tuy nhiên, thực hiện chủ trương xã hội hóa nên đã giao cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên, vì mục đích bất chính, các bị can và các tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận làm giả phiếu thử nghiệm.

Cụ thể, từ năm 2020 - tháng 5/2025, bị can Đoàn Hữu Lượng đã giao cấp dưới làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân; thu lời bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2023, bị can Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL) thành lập Công ty Avatek, chỉ đạo cấp dưới làm giả 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân; thu lợi hơn 83 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 – tháng 2/2023, các bị can Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo phòng kinh doanh đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả nhanh.

Khách hàng chỉ cần đưa ra thông tin yêu cầu thử nghiệm mà không cần gửi mẫu. Công ty có thể chỉnh sửa kết quả thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng với chiết khấu đến 30%/giá thành 1 phiếu kết quả thử nghiệm.

Để phân biệt với phiếu thật (thực hiện đúng quy trình) thì trên phần mềm Công ty TSL sẽ mặc định đường link để làm các phiếu thật, phiếu giả.

Đơn cử, giai đoạn năm 2020, 2021, công ty dùng phần mềm LIMS thì phiếu thật có mã số bắt đầu bằng các chữ cái “DVC”, “DVD”, “SG”, HN” còn phiếu giả có mã số là “DVA”, DVB”. Hoặc giai đoạn năm 2024, 2025, công ty dùng phần mềm tsltesting.com thì phiếu thật có mã số là “1X2”, “3X6”, 1Y2”, “3Y6” còn phiếu giả có mã là “1X1”,"3X3","1Y1”.

Tương tự, Công ty Avatex cũng sử dụng phần mềm gồm 2 đường link để thực hiện việc kiểm nghiệm, ban hành kết quả thật và đường link thực hiện việc ban hành kết quả thử nghiệm giả.

Ngoài ra, theo cáo trạng, năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Để được xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, các bị can Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thanh Phương… có hành vi đưa hối lộ hơn 3 tỷ đồng.