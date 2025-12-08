Tháng 11/2025, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 14,59% so với tháng trước

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm trong tháng 11.

Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 276.435 hợp đồng/phiên, giảm 14,59% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 51.936 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), giảm 16,95%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 01/11/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 414.565 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 35.118 hợp đồng, giảm 17,24% so với tháng trước, trong đó, ngày 04/11/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 45.578 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 chính thức được niêm yết và giao dịch ngày 10/10/2025. Trong tháng 11/2025, khối lượng giao dịch bình quân đạt 272 hợp đồng giảm 22,81% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 48,22 tỷ đồng, giảm 27,17% so với tháng trước. Khối lượng mở OI Hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm 28/11/2025 là 150 hợp đồng.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,15% trong tháng 10/2025 còn 1,29% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 11/2025. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,46% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.