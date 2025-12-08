Tháng 11/2025, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 14,59% so với tháng trước

Giá vàng trong nước và thế giới
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm trong tháng 11.
Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 276.435 hợp đồng/phiên, giảm 14,59% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 51.936 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), giảm 16,95%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 01/11/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 414.565 hợp đồng.
Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 35.118 hợp đồng, giảm 17,24% so với tháng trước, trong đó, ngày 04/11/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 45.578 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 chính thức được niêm yết và giao dịch ngày 10/10/2025. Trong tháng 11/2025, khối lượng giao dịch bình quân đạt 272 hợp đồng giảm 22,81% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 48,22 tỷ đồng, giảm 27,17% so với tháng trước. Khối lượng mở OI Hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm 28/11/2025 là 150 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,15% trong tháng 10/2025 còn 1,29% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 11/2025. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,46% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Đồng yên Nhật Bản đang ở trong một thời kỳ giảm giá sâu, đặt ra những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường tài chính toàn cầu và cả nền kinh tế nước này...
Quỹ PYN Elite ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB).
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Vượt qua khuôn khổ một giải thưởng, cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (VLCA 2025) là thước đo uy tín, minh bạch và quản trị, giúp doanh nghiệp niêm yết chuyển từ tuân thủ sang kiến tạo giá trị, đồng thời tạo “tiếng nói chung” với dòng vốn ngoại trong bối cảnh nâng hạng thị trường…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: