Tổ chức trong nước lại mạnh tay gom hàng

VN-Index tiếp tục tăng trưởng cao trong phiên giao dịch đầu tuần nhưng không có nhiều niềm vui. Chỉ số vẫn được kéo lên bởi một số trụ chính tiến về vùng giá 1.753,74, đa phần cổ phiếu còn lại rớt mạnh khiến tài khoản nhà đầu tư thiệt hại ngày càng nặng hơn.

Có tới 217 mã giảm điểm chỉ còn lại hơn 104 mã tăng, Trong đó, họ nhà Vingroup hôm nay bùng nổ. VIC bật tăng kịch trần riêng mã này kéo tới 17 điểm cho VN-Index bên cạnh VHM tăng 2,85% đóng góp 2,77 điểm. Ngoài VIC hôm nay có hai mã khác cũng bật tăng hết biên độ gồm SAB và BVH. Lác đác các cổ phiếu ghi nhận tăng trưởng khá như VPL, PLX, GAS, MVN, VNM.

Còn lại cả thị trường chìm trong biển lửa. Ngân hàng và Chứng khoán hôm nay mất màu nặng nhất. Nhiều cổ phiếu nhà băng rớt sâu như LPB, TCB, TPB, VIB trong khi nhóm Thương mại cổ phần nhà nước thường giảm ít hơn như VCB, CTG, BID nhưng sức ảnh hưởng lên thị trường rất lớn. Chứng khoán thủng nặng ở VIX, VCI, HCM, MBS.

Đối với nhóm phi tài chính, hầu hết cũng điều chỉnh nặng ở các nhóm ngành còn lại như vận tải hàng không, nguyên vật liệu sắp thép, công nghệ thông tin truyền thông, tiêu dùng bán lẻ.

Tâm lý thị trường đang nín thở chờ đợi đợt cắt giảm lãi suất tháng 12 của FED trong bối cảnh VN-Index đã tăng được một đoạn dài nhưng đa phần cổ phiếu vẫn ở vùng thấp. Giới đầu tư kỳ vọng sẽ có một đợt chốt lời nhóm tăng tốt thời gian qua như thực phẩm, bán lẻ, Vingroup để bước vào chu kỳ tăng mới.

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh đạt 22.400 tỷ đồng trong đó sau một tuần mua ròng khối ngoại quay lại bán ròng 1948.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 243.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, MBB, VPB, HPG, CTG, MWG, GEX, VPL, PVD, VHM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SSI, KBC, VRE, VCB, MSN, FRT, VIX, BID.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1333.5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 3.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, VPL, VIC, STB, TCB, MSN, FPT, KBC, DIG, ACB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: SHB, HAH, VJC, CTG, VCI, MBB, VPI, HHP, PVD.

Tự doanh bán ròng 383.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 250.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dầu khí, Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIX, PVD, DXG, FPT, TPB, VPB, VCI, TLG, GEE, STB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, HPG, SSI, MWG, VIC, TCB, VHM, VNM, GMD, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 931.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 497.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có VPB, MBB, VPL, SHB, FPT, STB, HPG, DIG, GEX, TLG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, VJC, HAH, HDB, VRE, MSN, VCI, KBC, FRT, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.489,2 tỷ đồng, tăng +297,9% so với phiên liên trước và đóng góp 19,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPL, với gần 14,5 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 1.580, 1 tỷ đồng) được Tổ chức nước ngoài bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.