Đề xuất bổ sung nguồn dự toán chi thường xuyên từ viện trợ nước ngoài năm 2025

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho bổ sung 26,343 tỷ đồng viện trợ nước ngoài vào dự toán chi thường xuyên năm 2025. Khoản kinh phí này phát sinh từ các dự án và hiện vật viện trợ mới được tiếp nhận sau thời điểm lập dự toán đợt 1, cần đưa vào ngân sách để bảo đảm tiến độ thực hiện và duy trì các cam kết với nhà tài trợ…

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tổng nhu cầu bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn viện trợ nước ngoài trong năm 2025 là 26,343 tỷ đồng. Con số này được xác định sau khi rà soát báo cáo, hồ sơ các dự án và phi dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình “Một số cơ quan đã thực hiện tiếp nhận hàng hóa, hiện vật viện trợ và phát sinh các dự án viện trợ mới sau thời điểm tổng hợp dự toán ngân sách đợt một năm 2025. Trên cơ sở các quyết định phê duyệt và thỏa thuận viện trợ, nhiều bộ và cơ quan trung ương cần được bổ sung dự toán để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo đúng cam kết với nhà tài trợ”

Theo Tờ trình, Nguồn vốn trên được phân bổ cho bốn đơn vị, gồm (i) Thanh tra Chính phủ với đề nghị bổ sung 1,010 tỷ đồng; (ii) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với nhu cầu 2,55 tỷ đồng; (iii) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với nhu cầu 6 tỷ đồng; và (iv) Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ với tổng nhu cầu 16,783 tỷ đồng, trong đó phần lớn dành cho nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế, còn lại dành cho lĩnh vực y tế.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại nguồn chi thường xuyên năm 2025 là phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nguyên nhân phát sinh nhu cầu bổ sung là do một số cơ quan đã thực hiện tiếp nhận hàng hóa, viện trợ và phát sinh các dự án viện trợ mới sau thời điểm tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tại thời điểm bổ sung dự toán đợt 1 năm 2025.

"Vì vậy, các khoản thu, chi viện trợ không hoàn lại này cần được cập nhật vào dự toán để có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với phương án Chính phủ đề xuất, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án và tuân thủ đầy đủ các cam kết đã ký kết với nhà tài trợ.

Tuy nhiên, vì Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Ủy ban kiến nghị đưa nội dung điều chỉnh dự toán này vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Thứ nhất, Ủy ban đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung dự toán thu ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại với tổng mức 26,343 tỷ đồng, đồng thời bổ sung tương ứng dự toán chi thường xuyên cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phương án phân bổ chi tiết mà Chính phủ đã trình.

Thứ hai, Ủy ban đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc rà soát và giao dự toán nguồn vốn viện trợ bảo đảm đúng quy định, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, tránh thất thoát và tiêu cực trong quá trình thực hiện.