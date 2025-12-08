VN-Index tăng nhờ trụ, công ty chứng khoán khuyến nghị giảm lướt sóng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/12/2025

Kết phiên 8/12, VN-Index tăng 12,42 điểm, tương đương 0,71% lên mốc 1.753,74 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 1,97 điểm, tương đương 0,76% xuống 258,68 điểm.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự mạnh 1.755-1.775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến thị trường trong các phiên đầu tuần nhiều khả năng sẽ vẫn được neo giữ ở vùng cao nhờ sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự mạnh 1.755-1.775 điểm. Tuy vậy, chúng tôi lưu ý rủi ro đảo chiều giảm điểm trên diện rộng của thị trường tại vùng kháng cự kênh trên này, nhất là khi áp lực điều chỉnh xuất hiện ở các nhóm cổ phiếu lớn sau nhịp tăng mạnh vừa qua.

Nhà đầu tư tiếp tục xem xét thực hiện bán chốt lời giảm dần các vị thế ngắn hạn khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.755-1.775 điểm.

Nhà đầu tư nên hạn chế các hoạt động mua trading tuần này và chỉ thực hiện mua lướt sóng T+ trên các vị thế đang nắm giữ ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”.

VN-Index giằng co trước 1.760

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa phiên sáng lên ngưỡng 1.760. Chỉ số sau đó giằng co cả ngày trước ngưỡng này và kết phiên tại mốc 1.753,74 điểm, tăng hơn 12 điểm so với hôm qua. Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục là trụ đỡ cho thị trường. 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn, đặc biệt bán ròng hơn 1.8 nghìn tỷ trên sàn HSX. Xu hướng phục hồi đi kèm với rủi ro tập trung, khi đà tăng điểm được thúc đẩy bởi một nhóm nhỏ cổ phiếu. Nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi thị trường”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng tích cực của số ít cổ phiếu, nổi bật nhất vẫn là VIC, chỉ số VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá 1.760 điểm. Thanh khoản thị trường thấp trong phiên sáng với đa số chịu áp lực điều chỉnh. Áp lực gia tăng hơn trong phiên chiều khi thanh khoản thấp, VN-Index điều chỉnh về vùng 1.745 điểm với lực cầu cải thiện, mở rộng ở nhiều mã, nổi bật ở nhóm bảo hiểm. Kết phiên VN-Index tăng 12,42 điểm (+0,71%) lên mức 1.753,74 điểm, hướng đến vùng kháng cự rất mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm. VN30 tăng 8,32 điểm (+0,42%) lên mức 1.983,32 điểm, hướng đến kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về điều chỉnh, phân hóa mạnh với 217 mã giảm giá. Tập trung ở nhóm chứng khoán, khu công nghiệp, cao su, cảng biển, phân bón, hóa chất, thép, công nghệ, bất động sản vốn hóa trung bình nhỏ...; 104 mã tăng giá, nổi bật ở nhóm Vingroup, bảo hiểm, dầu khí, xây dựng, bia rượu, các mã thoái vốn... và 42 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm nhẹ so với phiên trước. Thể hiện thị trường phân hóa mạnh, dòng tiền vẫn luân chuyển, tìm kiếm cơ hội trong những nhóm ngành. Khối ngoại bán ròng với giá trị -1.882 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE, tập trung ở cổ phiếu VPL.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.984,0 điểm, tăng 0,38% so với phiên trước. Chênh lệch dương 0,18 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm mở rộng từ -2,42 điểm đến -8,82 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước. Các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiên về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến kháng cự rất mạnh. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 hướng đến kháng cự quanh 2.000 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 35.166, giảm các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN30 tương tự, vùng kháng cự 2.000 điểm - 2.060 điểm. Thị trường vẫn có sự cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Tuy nhiên áp lực bán giá cao sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ.

Sau khi tạo đỉnh thanh khoản trong tháng 8, thể hiện tính chất đầu cơ đột biến. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Trong tháng 11/2025, giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường đạt 25.314 tỷ đồng/phiên, giảm -31,23% so với tháng 10. Trên HOSE giá trị giao dịch trung bình đạt 22.761 tỷ đồng/phiên (-32,28% MoM). Thanh khoản vẫn tiếp tục giảm trong đầu tháng 12. Chúng tôi nhận thấy, dòng tiền đang cải thiện khá tốt ở nhóm tiêu dùng, dầu khí, bảo hiểm và dần cải thiện ở nhóm xây dựng... Nhà đầu tư có thể theo dõi để tìm kiếm các cơ hội đầu tư chất lượng, tăng trưởng khi dòng tiền kỳ vọng sẽ dịch chuyển theo 03 yếu tố chính đã được đề cập trong các bản tin trước. Tuy nhiên chúng tôi không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh cũ 1.750 điểm - 1.800 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến chỉ số tại vùng kháng cự 1.750 - 1.775

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 12.4 điểm (+0.7%), đóng cửa ở mức 1,753.7 điểm. VN-Index tăng điểm nhờ lực cầu ở một số cổ phiếu đơn lẻ như VIC và SAB. Trong khi đó, áp lực bán vẫn diễn ra ở nhiều nhóm ngành khác như Ngân hàng và Chứng khoán trong phiên, khiến cho chỉ số lùi về vùng 1.750 - 1.754 trong phiên chiều.

Trong giai đoạn các phiên gần đây, dòng tiền chưa có dấu hiệu lan tỏa sang các nhóm ngành khác trên thị trường mà chỉ tập trung vào nhóm Vingroup. Ngoài ra, thanh khoản thị trường đang giảm dần trong một số phiên gần đây có thể hạn chế đà tăng của chỉ số. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với đà tăng của chỉ số trong các phiên tới. Nhà đầu tư không giải ngân ở thời điểm hiện tại và cần theo dõi sát diễn biến chỉ số tại vùng kháng cự 1.750 - 1.775”.

Chỉ số VN-Index sẽ thử thách vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm trong những phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index sẽ thử thách vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm trong những phiên tới và thị trường có thể liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và đà tăng chỉ tập trung ở 40-45% cổ phiếu trên cả ba sàn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục và giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu ở các cổ phiếu đang có hiệu suất kém nhất trong danh mục, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu mạnh và tạm thời dừng mở rộng danh mục”.

Chỉ số đang tiếp cận vùng đỉnh cũ quanh 1.770

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên với nến hammer tăng điểm, chủ yếu là nhờ lực cầu mạnh vẫn được duy trì ở nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co biên độ nhỏ để kiểm tra cung-cầu quanh vùng điểm 1.750-1.760. Chỉ báo CMF hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế trên thị trường, theo đó chỉ số chung được kỳ vọng chỉ số sẽ sớm chinh phục mốc 1.770 điểm, tương đương mốc 0.618 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI có phần hướng xuống nhẹ sau khi tiến vào vùng quá mua còn chỉ báo MACD đi ngang nên đà tăng của VN Index có thể sẽ chậm lại, nhất là khi chỉ số đang tiếp cận vùng đỉnh cũ quanh 1.770 nên nhiều khả năng sẽ cần kiểm tra cung-cầu để củng cố động lực ở khu vực 1.760-1.770 trong phiên tới.

Đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Tuy nhiên dòng tiền vẫn đang có sự phân hóa lớn giữa các nhóm ngành khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khác. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1.770 trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là Ngân hàng, Đầu tư công, Dầu khí và Bán lẻ”.

Xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn được duy trì

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục vận động tích cực về điểm số; tuy nhiên, thanh khoản và độ lan tỏa chưa có sự đồng thuận rõ rệt, phản ánh tâm lý thận trọng nhất định của dòng tiền ở vùng điểm số cao.

Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì, đóng vai trò chi phối diễn biến của chỉ số. Kháng cự kế tiếp tại 1.770 và Hỗ trợ 1.740 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.