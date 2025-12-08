Kinh tế eurozone tăng trưởng mạnh hơn ước tính ban đầu

Số liệu do cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) công bố cách đây ít ngày cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của eurozone tăng trưởng 0,3% trong quý 3 so với quý 2 và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của lần công bố đầu tiên, nền kinh tế khu vực ghi nhận mức tăng trưởng 0,2% so với quý trước và 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sự điều chỉnh tăng tốc độ tăng trưởng phần nào phản ánh mức tăng trưởng cao hơn ở Italy, Áo và Lithuania so với ước tính ban đầu.

Mức tăng trưởng của nền kinh tế so với quý trước chủ yếu đến từ mức chi cao hơn cho đầu tư. Chi đầu tư trong eurozone trong quý 3 tăng 0,9% so với quý 2, sau khi giảm 1,7% trong quý 2 so với quý 1.

Trong khi đó, tiêu dùng của khu vực chỉ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ trong quý 3 và nhập khẩu tăng mạnh hơn so với xuất khẩu. Các nhà hoạch định chính sách của eurozone, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vốn mong muốn các hộ gia đình chi tiêu nhiều hơn để bù đắp cho sự giảm tốc của hoạt động xuất khẩu sang Mỹ do ảnh hưởng của thuế quan.

“Trong thời gian tới, tăng trưởng trong hoạt động kinh tế sẽ hưởng lợi từ chi tiêu gia tăng của các hộ gia đình, cũng như từ một thị trường lao động vững vàng hơn và bao trùm hơn. Môi trường toàn cầu có thể vẫn sẽ là một trở ngại với tăng trưởng”, Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư tuần trước.

Tốc độ kinh tế khả quan hơn có thể mang lại cho ECB một sự trấn an rằng chính sách tiền tệ đang ở một “vị thế tốt”. Lạm phát trong eurozone đang gần mục tiêu 2% của ECB, và các nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 18/12 tới hay trong năm 2026.

Các cuộc khảo sát nhà quản trị mua hàng (PMI) gần đây cho thấy nền kinh tế eurozone tiếp tục tăng trưởng trong quý 4. Chỉ số PMI HCOB tổng hợp tháng 11 của eurozone - một thước đo cả hoạt động sản xuất và dịch vụ của khu vực - đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Hôm thứ Sáu tuần trước, cơ quan thống kê của Đức cho biết lượng đơn hàng mà các nhà máy ở nước này nhận được trong tháng 10 tăng tháng thứ hai liên tiếp.

Còn theo Eurostat, số lao động có việc làm trong eurozone đã tăng 0,2% trong quý 3 so với quý trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chính phủ trong khu vực vốn đã lo ngại rằng thuế quan của Mỹ tăng cao sẽ dẫn tới tình trạng sa thải ồ ạt tại các nhà máy ở châu Âu.

“Thị trường lao động nói chung vẫn vững vàng và tiếp tục tăng trưởng, bất chấp trở ngại địa chính trị và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc với các ngành công nghiệp chủ chốt của eurozone”, nhà kinh tế Alexander Valentin của công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics nhận định trong một báo cáo.

Tuần vừa rồi, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế eurozone năm 2026 lên 1,2% từ mức dự báo tăng 1% đưa ra hồi tháng 9, đồng thời cho rằng tốc độ tăng trưởng của khu vực này sẽ đạt 1,4% trong năm 2027.