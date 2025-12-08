Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 12/2025?

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng ngày 8/12 so với cuối tháng 11, nhiều đơn vị tiếp tục tăng lãi suất khoảng 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 9 tháng. Đối với lãi suất 12 tháng, có đơn vị tăng 1,2 điểm phần trăm so với cuối tháng 11/2025. Mức chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng khá lớn, phản ánh chiến lược huy động vốn khác nhau…

Ngày 8/12/2025, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng thương mại dao động từ 1,6% đến 4,75%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm thuộc về VCBNeo; thấp nhất là 1,6%/năm, áp dụng tại VietinBank, Vietcombank, BIDV và SCB.

Từ 24/11 đến 8/12, có 6 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng. Đáng chú ý, NCB tăng từ 4,2% lên 4,7%/năm, ghi nhận mức tăng 0,5 điểm phần trăm, thuộc nhóm cao nhất trong đợt điều chỉnh này.

Một số ngân hàng có mức lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng cao gồm: VCBNeo (4,75%/năm), VikkiBank (4,7%/năm), BacABank (4,55%/năm), NCB (4,5%/năm), MBV (4,5%/năm), BVBank (4,3%/năm), VPBank (4,3%/năm) và OCB (4,1%/năm).

So với ngày 24/11/2025, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất từ 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm. Techcombank tăng từ 3,4% lên 3,85%/năm; ACB tăng từ 2,3% lên 2,8%; Saigonbank tăng từ 3,3% lên 3,8%/năm; NCB tăng từ 4% lên 4,5%/năm và VCBNeo tăng từ 4,15% lên 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 1 tháng tại ngày 8/12/2025 (%/năm; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Từ ngày 24/11 đến ngày 8/12/2025, có 6 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng. Cụ thể: ACB nâng từ 2,7% lên 3,2%/năm, tăng 0,5 điểm phần trăm; BVBank điều chỉnh từ 4,3% lên 4,6%, tăng 0,3 điểm phần trăm; Saigonbank tăng từ 3,6% lên 4%/năm, tương đương mức tăng 0,4 điểm phần trăm; Techcombank nâng lãi suất từ 3,8% lên 4,15%, tăng 0,35 điểm phần trăm; MB điều chỉnh từ 3,6% lên 3,9%, tăng 0,3 điểm phần trăm. Đáng chú ý, NCB tăng từ 4,2% lên 4,7%/năm, ghi nhận mức tăng 0,5 điểm phần trăm, thuộc nhóm cao nhất trong đợt điều chỉnh này.

Tính đến ngày 8/12/2025, các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cao nhất gồm VIB, MBV và VCBNeo, cùng áp dụng mức 4,75%/năm. Tiếp theo là VikkiBank và NCB với 4,7%/năm, BVBank 4,6%/năm và BacABank 4,55%/năm.

Một số ngân hàng khác như Techcombank và TPBank có mức lãi suất lần lượt là 4,15% và 4,1%/năm. VPBank và OCB cùng niêm yết 4,3%/năm. Các ngân hàng BaoVietBank, NamABank và Saigonbank áp dụng mức lãi suất 4%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.

VietBank và MB ở mức 3,9%/năm, trong khi Sacombank, PG Bank và PVCombank là 3,8%/năm. GPBank ghi nhận 3,75%/năm. SHB, HDBank, MSB và Eximbank có cùng mức 3,6%/năm. SeABank ở mức 3,45%/năm, còn Kienlongbank và VietABank cùng ở mức 3,5%/năm. ACB áp dụng mức 3,2%/năm. Mức thấp nhất là 1,9%/năm tại VietinBank, Vietcombank, BIDV và SCB. Agribank ở mức 2,4%.

Lãi suất tiết kiệm 3 tháng tại ngày 8/12/2025 (%/năm; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Cũng tính đến ngày 8/12, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cao nhất thuộc về VikkiBank với mức 6,4%/năm. Tiếp theo là BacABank ở mức 6,2%/năm và NCB với 5,95%/năm. Một số ngân hàng có mức lãi suất cao gồm MBV (5,5%), OCB (5,2%), Kienlongbank (5,2%), HDBank (5,4%), GPBank (5,1%), NamABank (5%), PGBank (5%), và Saigonbank (5%).

Ngân hàng có mức lãi suất huy động 6 tháng thấp nhất là Vietcombank và SCB, đều ở mức 2,9%/năm. Các ngân hàng khác có lãi suất thấp gồm VietinBank (3%), BIDV (3%), và SeABank (3,75%).

So với ngày 24/11, một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể: VikkiBank tăng từ 5,92% lên 6,4% (+0,48 điểm %); NCB tăng từ 5,45% lên 5,95% (+0,5 điểm %); Techcombank tăng từ 4,6% lên 5,25% (+0,65 điểm %); BaoVietBank tăng từ 4,8% lên 5,3% (+0,5 điểm %); Saigonbank tăng từ 4,8% lên 5% (+0,2 điểm %); VPBank tăng từ 5,4% lên 5,6% (+0,2 điểm %); MB tăng từ 4,2% lên 4,5% (+0,3 điểm %); ACB tăng từ 3,5% lên 4% (+0,5 điểm %); BVBank tăng từ 5,1% lên 5,4% (+0,3 điểm %).

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tại ngày 8/12/2025 (%/năm; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Tính đến ngày 8/12, lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng cao nhất thuộc về BacABank với mức 6,25%/năm, tiếp theo là VikkiBank với 6,2%/năm và NCB với 5,9%/năm. Một số ngân hàng khác có lãi suất cao gồm BVBank (5,6%), MBV (5,5%), VPBank (5,6%), Techcombank (5,25%) và VCBNeo (5,25%).

Ngược lại, mức lãi suất thấp nhất ghi nhận tại Vietcombank và SCB, cùng ở mức 2,9%. Các ngân hàng lớn khác như VietinBank và BIDV áp dụng mức lãi suất 3%, còn Agribank duy trì ở mức 3,5%/năm.

So với ngày 24/11, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 9 tháng. Cụ thể: VikkiBank tăng từ 5,92% lên 6,2%, NCB tăng từ 5,45% lên 5,9%, Techcombank tăng từ 4,6% lên 5,25%, VPBank tăng từ 5,4% lên 5,6%, ACB tăng từ 3,7% lên 4,2%, BVBank tăng từ 5,25% lên 5,6%, và BaoVietBank tăng từ 4,9% lên 5,2%. Các mức tăng dao động từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm.

Ngày 8/12/2025, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Trong đó, hai ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là VIB và VikkiBank, cùng niêm yết mức 6,5%/năm. Đây là mức cao vượt trội so với mặt bằng chung. Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường ở mức 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại ngày 8/12/2025 (%/năm; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Đáng chú ý, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất so với ngày 24/11/2025. Điển hình là ACB tăng mạnh từ 4,4% lên 5,6%, mức tăng 1,2 điểm phần trăm – cao nhất trong hơn 30 ngân hàng được khảo sát. Techcombank tăng 0,65 điểm phần trăm, MB tăng 0,35 điểm, còn VPBank tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm. Một số ngân hàng khác như VIB, BaoVietBank và NCB cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.