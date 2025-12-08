Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 12/2025?

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 08/12/2025
Tùng Thư
08/12/2025, 18:04
Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng ngày 8/12 so với cuối tháng 11, nhiều đơn vị tiếp tục tăng lãi suất khoảng 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 9 tháng. Đối với lãi suất 12 tháng, có đơn vị tăng 1,2 điểm phần trăm so với cuối tháng 11/2025. Mức chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng khá lớn, phản ánh chiến lược huy động vốn khác nhau…
Ngày 8/12/2025, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng thương mại dao động từ 1,6% đến 4,75%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm thuộc về VCBNeo; thấp nhất là 1,6%/năm, áp dụng tại VietinBank, Vietcombank, BIDV và SCB.
Từ 24/11 đến 8/12, có 6 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng. Đáng chú ý, NCB tăng từ 4,2% lên 4,7%/năm, ghi nhận mức tăng 0,5 điểm phần trăm, thuộc nhóm cao nhất trong đợt điều chỉnh này.
Một số ngân hàng có mức lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng cao gồm: VCBNeo (4,75%/năm), VikkiBank (4,7%/năm), BacABank (4,55%/năm), NCB (4,5%/năm), MBV (4,5%/năm), BVBank (4,3%/năm), VPBank (4,3%/năm) và OCB (4,1%/năm).
So với ngày 24/11/2025, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất từ 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm. Techcombank tăng từ 3,4% lên 3,85%/năm; ACB tăng từ 2,3% lên 2,8%; Saigonbank tăng từ 3,3% lên 3,8%/năm; NCB tăng từ 4% lên 4,5%/năm và VCBNeo tăng từ 4,15% lên 4,75%/năm.
Từ ngày 24/11 đến ngày 8/12/2025, có 6 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng. Cụ thể: ACB nâng từ 2,7% lên 3,2%/năm, tăng 0,5 điểm phần trăm; BVBank điều chỉnh từ 4,3% lên 4,6%, tăng 0,3 điểm phần trăm; Saigonbank tăng từ 3,6% lên 4%/năm, tương đương mức tăng 0,4 điểm phần trăm; Techcombank nâng lãi suất từ 3,8% lên 4,15%, tăng 0,35 điểm phần trăm; MB điều chỉnh từ 3,6% lên 3,9%, tăng 0,3 điểm phần trăm. Đáng chú ý, NCB tăng từ 4,2% lên 4,7%/năm, ghi nhận mức tăng 0,5 điểm phần trăm, thuộc nhóm cao nhất trong đợt điều chỉnh này.
Tính đến ngày 8/12/2025, các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cao nhất gồm VIB, MBV và VCBNeo, cùng áp dụng mức 4,75%/năm. Tiếp theo là VikkiBank và NCB với 4,7%/năm, BVBank 4,6%/năm và BacABank 4,55%/năm.
Một số ngân hàng khác như Techcombank và TPBank có mức lãi suất lần lượt là 4,15% và 4,1%/năm. VPBank và OCB cùng niêm yết 4,3%/năm. Các ngân hàng BaoVietBank, NamABank và Saigonbank áp dụng mức lãi suất 4%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
VietBank và MB ở mức 3,9%/năm, trong khi Sacombank, PG Bank và PVCombank là 3,8%/năm. GPBank ghi nhận 3,75%/năm. SHB, HDBank, MSB và Eximbank có cùng mức 3,6%/năm. SeABank ở mức 3,45%/năm, còn Kienlongbank và VietABank cùng ở mức 3,5%/năm. ACB áp dụng mức 3,2%/năm. Mức thấp nhất là 1,9%/năm tại VietinBank, Vietcombank, BIDV và SCB. Agribank ở mức 2,4%.
Cũng tính đến ngày 8/12, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cao nhất thuộc về VikkiBank với mức 6,4%/năm. Tiếp theo là BacABank ở mức 6,2%/năm và NCB với 5,95%/năm. Một số ngân hàng có mức lãi suất cao gồm MBV (5,5%), OCB (5,2%), Kienlongbank (5,2%), HDBank (5,4%), GPBank (5,1%), NamABank (5%), PGBank (5%), và Saigonbank (5%).
Ngân hàng có mức lãi suất huy động 6 tháng thấp nhất là Vietcombank và SCB, đều ở mức 2,9%/năm. Các ngân hàng khác có lãi suất thấp gồm VietinBank (3%), BIDV (3%), và SeABank (3,75%).
So với ngày 24/11, một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể: VikkiBank tăng từ 5,92% lên 6,4% (+0,48 điểm %); NCB tăng từ 5,45% lên 5,95% (+0,5 điểm %); Techcombank tăng từ 4,6% lên 5,25% (+0,65 điểm %); BaoVietBank tăng từ 4,8% lên 5,3% (+0,5 điểm %); Saigonbank tăng từ 4,8% lên 5% (+0,2 điểm %); VPBank tăng từ 5,4% lên 5,6% (+0,2 điểm %); MB tăng từ 4,2% lên 4,5% (+0,3 điểm %); ACB tăng từ 3,5% lên 4% (+0,5 điểm %); BVBank tăng từ 5,1% lên 5,4% (+0,3 điểm %).
Tính đến ngày 8/12, lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng cao nhất thuộc về BacABank với mức 6,25%/năm, tiếp theo là VikkiBank với 6,2%/năm và NCB với 5,9%/năm. Một số ngân hàng khác có lãi suất cao gồm BVBank (5,6%), MBV (5,5%), VPBank (5,6%), Techcombank (5,25%) và VCBNeo (5,25%).
Ngược lại, mức lãi suất thấp nhất ghi nhận tại Vietcombank và SCB, cùng ở mức 2,9%. Các ngân hàng lớn khác như VietinBank và BIDV áp dụng mức lãi suất 3%, còn Agribank duy trì ở mức 3,5%/năm.
So với ngày 24/11, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 9 tháng. Cụ thể: VikkiBank tăng từ 5,92% lên 6,2%, NCB tăng từ 5,45% lên 5,9%, Techcombank tăng từ 4,6% lên 5,25%, VPBank tăng từ 5,4% lên 5,6%, ACB tăng từ 3,7% lên 4,2%, BVBank tăng từ 5,25% lên 5,6%, và BaoVietBank tăng từ 4,9% lên 5,2%. Các mức tăng dao động từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm.
Ngày 8/12/2025, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Trong đó, hai ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là VIB và VikkiBank, cùng niêm yết mức 6,5%/năm. Đây là mức cao vượt trội so với mặt bằng chung. Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường ở mức 3,7%/năm.
Đáng chú ý, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất so với ngày 24/11/2025. Điển hình là ACB tăng mạnh từ 4,4% lên 5,6%, mức tăng 1,2 điểm phần trăm – cao nhất trong hơn 30 ngân hàng được khảo sát. Techcombank tăng 0,65 điểm phần trăm, MB tăng 0,35 điểm, còn VPBank tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm. Một số ngân hàng khác như VIB, BaoVietBank và NCB cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.
Các mức lãi suất tiết kiệm nói trên đều dành cho tiền gửi trực tiếp tại quầy cũng như tiền gửi online của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ và có tính biến động. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.
15:57, 05/12/2025
Đồng yên Nhật Bản đang ở trong một thời kỳ giảm giá sâu, đặt ra những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường tài chính toàn cầu và cả nền kinh tế nước này...
Nhu cầu sắm sửa cuối năm tăng trong bối cảnh kinh tế khó, người dùng Việt tìm đến những giải pháp tài chính thông minh để tối ưu chi phí sắm Tết.
Trong tuần giao dịch đầu tháng 12/2025 (1 – 8/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, mức giảm giá vàng nhẫn tại các hệ thống lớn đều gần gấp đôi so với nhịp điều chỉnh giá vàng miếng…
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho bổ sung 26,343 tỷ đồng viện trợ nước ngoài vào dự toán chi thường xuyên năm 2025. Khoản kinh phí này phát sinh từ các dự án và hiện vật viện trợ mới được tiếp nhận sau thời điểm lập dự toán đợt 1, cần đưa vào ngân sách để bảo đảm tiến độ thực hiện và duy trì các cam kết với nhà tài trợ…
Kết thúc phiên sáng 8/12, tỷ giá USD trên thị trường tự do phục hồi nhẹ sau nhịp giảm sâu tuần trước. Mỗi USD chiều mua tăng 30 đồng, lên mức 27.230 VND; chiều bán tăng 40 đồng với 27.300 VND. Đáng chú ý, chênh lệch giữa tỷ giá tự do và tỷ giá chính thức thu hẹp rõ rệt, từ mức 1.522 đồng hồi giữa tháng 11 xuống còn khoảng 890 đồng/USD hiện nay…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
