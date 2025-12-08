Giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm trong tuần đầu tháng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Mai Nhi
08/12/2025, 18:38
Trong tuần giao dịch đầu tháng 12/2025 (1 – 8/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, mức giảm giá vàng nhẫn tại các hệ thống lớn đều gần gấp đôi so với nhịp điều chỉnh giá vàng miếng…
Cập nhật diễn biến thị trường, sau khi giảm hơn nửa triệu đồng/lượng mỗi chiều vào phiên cuối tuần trước (6/12), xu hướng tăng giá vàng miếng SJC được ghi nhận tại tất cả các hệ thống kinh doanh lớn trong phiên 8/12.
Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên. So với giá chốt phiên 6/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng.
Tương tự, sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết ở 2 doan nghiệp này lần lượt ở mức 153 triệu đồng/lượng và 153,1 triệu đồng/lượng; đồng thời giữ nguyên đến hết phiên.
Cùng mức tăng trên, Phú Quý cũng đặt giá vàng miếng bán ra kết phiên ở mức 154,5 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng mua vào niêm yết ở mức 151,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào.
Mở cửa phiên, thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 153,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên giao dịch.
So với giá chốt phiên 6/12, giá mua vào vàng miếng SJC tại các Mi Hồng tăng 200 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 300 nghìn đồng/lượng.
Trong khi đó, trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn gần như không thay đổi so với phiên cuối tuần (6/12). Theo ghi nhận, một số doanh nghiệp đã niêm yết mức giá giao dịch này sang phiên thứ tư liên tiếp.
Tại DOJI và PNJ, cả hai thương hiệu này đều duy trì ổn định mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng 9mua – bán) kể từ phiên ngày 4/12. Sau 4 phiên giao dịch, mức giá giao dịch trên vẫn được giữ nguyên.
Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên ngày 8/12.
Trong tuần giao dịch đầu tháng 12 (1 – 8/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, mức giảm giá vàng nhẫn gần gấp đôi so với giá vàng miếng SJC, dao động từ 1,2 triệu – 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 145 triệu đồng/lượng.
Dù liên tục ghi nhận nhiều nhịp điều chỉnh tăng, giảm trong suốt 4 phiên liên tiếp (4 – 8/12), nhưng giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn duy trì xu hướng đi ngang. Đóng cửa phiên giao dịch, Ngọc Thẩm vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn thấp hơn khoảng 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, sau khi ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước (6/12), Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,5 triệu – 152 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. So với giá chốt 6/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.
Cùng chung xu hướng, giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 6/12, niêm yết ở mức 150,5 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng (mua -bán). Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (8/12), thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên và duy trì đến chốt phiên.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” vẫn duy trì xu hướng đi ngang. Đóng cửa phiên giao dịch, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/12, thương hiệu này vẫn không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.
Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, đây là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên hôm nay.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 6/12. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tiếng mở cửa, Bảo Tín Minh Châu tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết ở mức 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 17 giờ ngày 8/12, hợp đồng giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,25%, tiến lên mốc 4.209 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,12 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,62 triệu – 18,42 triệu đồng/lượng.
Đồng yên Nhật Bản đang ở trong một thời kỳ giảm giá sâu, đặt ra những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường tài chính toàn cầu và cả nền kinh tế nước này...
Nhu cầu sắm sửa cuối năm tăng trong bối cảnh kinh tế khó, người dùng Việt tìm đến những giải pháp tài chính thông minh để tối ưu chi phí sắm Tết.
Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng ngày 8/12 so với cuối tháng 11, nhiều đơn vị tiếp tục tăng lãi suất khoảng 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 9 tháng. Đối với lãi suất 12 tháng, có đơn vị tăng 1,2 điểm phần trăm so với cuối tháng 11/2025. Mức chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng khá lớn, phản ánh chiến lược huy động vốn khác nhau…
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho bổ sung 26,343 tỷ đồng viện trợ nước ngoài vào dự toán chi thường xuyên năm 2025. Khoản kinh phí này phát sinh từ các dự án và hiện vật viện trợ mới được tiếp nhận sau thời điểm lập dự toán đợt 1, cần đưa vào ngân sách để bảo đảm tiến độ thực hiện và duy trì các cam kết với nhà tài trợ…
Kết thúc phiên sáng 8/12, tỷ giá USD trên thị trường tự do phục hồi nhẹ sau nhịp giảm sâu tuần trước. Mỗi USD chiều mua tăng 30 đồng, lên mức 27.230 VND; chiều bán tăng 40 đồng với 27.300 VND. Đáng chú ý, chênh lệch giữa tỷ giá tự do và tỷ giá chính thức thu hẹp rõ rệt, từ mức 1.522 đồng hồi giữa tháng 11 xuống còn khoảng 890 đồng/USD hiện nay…
