Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

VIB đang trở thành nguồn cảm hứng tài chính cho thế hệ người dùng mới với Bộ đôi Sinh lời - giúp người dùng được “lời cả đôi đường” khi để tiền trong tài khoản và cả lúc chi tiêu. VIB kỳ vọng Bộ đôi này sẽ sớm Dẫn đầu xu thế sinh lời - đây cũng là thông điệp xuất hiện trong tập 1 Anh Trai “Say Hi” mùa 2 phát sóng ngày 20/9/2025.

Show truyền hình âm nhạc Anh Trai “Say Hi” vừa quay trở lại đã gây sốt với dàn 30 Anh Trai đa tài, hứa hẹn một mùa tranh tài bùng nổ cùng những bản hit khuynh đảo các nền tảng toàn cầu. VIB - nhà tài trợ kim cương cũng trở lại với đội hình toàn năng của mùa 2.

Mùa 2 vừa lên sóng, fandom “HiMom HiDad” (cộng đồng hâm mộ Anh Trai “Say Hi”) đã nhận diện ngay những biến đổi cực nhỏ của VIB trong tập đầu. Tiếp nối thông điệp về chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ, năm nay thông điệp về chiến lược Dẫn đầu xu thế sinh lời nổi bật trên sân khấu chính.

Từ xu thế thẻ đến xu thế sinh lời – VIB một lần nữa trở thành tâm điểm, thông điệp mới vừa lên sóng đã được cộng đồng fan rủ nhau đi tìm lời giải cho bí kíp sinh lời kép của VIB.

BỘ ĐÔI SINH LỜI – CÁCH VIB TIẾP TỤC ĐỊNH HÌNH TƯ DUY TÀI CHÍNH MỚI

Bằng sự kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất - sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm cho tiền chưa sử dụng và thẻ thanh toán toàn cầu Smart Card – hoàn đến 5% cho mọi chi tiêu online, Bộ đôi Sinh lời VIB dự kiến sẽ làm thay đổi thói quen tài chính và phong cách sống của người dùng thời đại mới nhờ mang đến hai luồng lợi ích từ cùng một khoản tiền.

Bộ đôi Sinh lời này là bước ngoặt lớn làm thay đổi tư duy tài chính của người Việt hiện đại về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng tiền nhàn rỗi cho đến tiền chi tiêu. Những thói quen tài chính như để tiền trong tài khoản hay mua sắm trực tuyến vốn dĩ không tạo ra giá trị gì, nay với Bộ đôi Sinh lời người dùng lại có thể nhận về lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

Ra mắt đầu năm 2025, tài khoản Siêu Lợi Suất đã được hàng trăm ngàn người dùng tin chọn. Cơ chế vận hành của tài khoản Siêu Lợi Suất trên ứng dụng MyVIB được thiết kế đơn giản và mượt mà, mang lại cảm giác an toàn, tiện lợi.

Chỉ với vài thao tác kích hoạt, tài khoản thanh toán sẽ tự động kết nối với tài khoản Siêu Lợi Suất. Người dùng chọn ngưỡng (5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu) để giữ lại một số dư tối thiểu cho chi tiêu, phần tiền vượt ngưỡng sẽ vận hành liên tục mỗi ngày để sinh lời đến 4,3%/năm, tuy nhiên người dùng vẫn có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Toàn bộ quy trình được xử lý tự động, minh bạch, lợi tức hiển thị rõ ràng trên MyVIB.

Tài khoản Siêu Lợi Suất chính là sản phẩm đã giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong một ngày (17/5/2025) và nhận về 3 giải thưởng quốc tế chỉ sau ít tháng ra mắt như: "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam 2025" từ Giải thưởng Tài chính Quốc tế; "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng 2025" từ Global Brands Magazine; "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam 2025" từ Global Business Outlook.

Thẻ thanh toán Smart Card lại gây ấn tượng với mức hoàn tiền lên đến 5% cho mọi giao dịch online, tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm, trong khi đó phí thường niên của thẻ Smart Card chỉ 22.000 đồng/tháng. Mua sắm thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn số, di chuyển, ăn uống và giải trí hằng ngày... nếu là thanh toán qua online thì đều được hoàn tiền.

Smart Card không yêu cầu điều kiện chi tiêu tối thiểu, vì vậy khách hàng luôn được hoàn tiền dù chi tiêu ít hay nhiều. Đồng thời, người dùng có thể mở không giới hạn số lượng thẻ phụ trong gia đình, để hưởng tổng mức hoàn tiền lớn nhất từ mọi chi tiêu online của các thành viên.

Để sở hữu bộ giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày này, bạn chỉ cần truy cập ứng dụng MyVIB, mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card, và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất.

LAN TỎA TRẢI NGHIỆM SINH LỜI KÉP QUA CẢM XÚC VÀ ÂM NHẠC

Để người dùng hiểu rõ tính năng vượt trội của sản phẩm, cũng như đưa Bộ đôi Sinh lời dễ dàng đi vào đời sống khách hàng, VIB đã mượn những điểm neo cảm xúc của khán giả với Anh Trai “Say Hi” cả trong và ngoài show, để lồng ghép Bộ đôi Sinh lời một cách khéo léo.

Chẳng để người dùng chờ lâu, ngay sau tập công chiếu đầu tiên của mùa 2, VIB đã có màn kết hợp ăn ý với 3 Anh Trai Ngô Kiến Huy, Vương Bình, Bùi Trường Linh để quảng bá cho Bộ đôi Sinh lời. iTVC có thời lượng 43 giây, thoại ít, không giáo điều về tài chính, nhưng nêu bật được sức mạnh kép - giữ tiền cũng lời, tiêu tiền cũng lời - của tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ Smart Card.

Một cảnh trong iTVC Bộ đôi Sinh lời VIB (https://youtu.be/94goFVoHNI0).

Mới đây, Asian Experience Awards 2025 đã vinh danh VIB ở hạng mục “Trải nghiệm thương hiệu ngân hàng của năm tại Việt Nam”, ghi nhận nỗ lực tiên phong của VIB trong việc hợp nhất văn hóa thần tượng với lĩnh vực tài chính, mở ra một định nghĩa hoàn toàn mới về cách thế hệ người dùng hiện đại tiếp cận ngân hàng. Danh hiệu là minh chứng cho tầm nhìn sáng tạo và táo bạo của VIB khi bắt tay cùng chương trình âm nhạc Anh Trai “Say Hi” mùa 1.

Mùa 2 này, hãy cùng chờ đón cách VIB thiết lập những chuẩn mực mới về trải nghiệm thương hiệu, cũng như fanchant về chiến lược Dẫn đầu xu thế sinh lời từ Bộ đôi Sinh lời sẽ khuấy đảo các bữa tiệc âm nhạc cùng dàn Anh Trai như thế nào!

* Tìm hiểu thêm về Bộ đôi Sinh lời: https://www.vib.com.vn/i/tai-khoan-sieu-loi-suat?

Sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, người dùng được miễn phí chọn tài khoản 6 số đẹp ngay trên ứng dụng MyVIB.

Từ nay đến 31/12/2025, khi mở mới thẻ thanh toán Smart Card và có tổng giao dịch chi tiêu tháng đầu đạt 500.000 đồng, bạn sẽ được hoàn phí thường niên, đồng thời được tặng thêm 250.000 điểm thưởng để đổi voucher mua sắm, ăn uống… hấp dẫn hoặc tiền mặt. Tổng giá trị tiền hoàn và điểm thưởng là gần 500.000 đồng.