Bổ sung hơn 2.513 tỷ đồng ngân sách trung ương để tặng quà dịp Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ

Ngân sách trung ương dự kiến chi hơn 2.513 tỷ đồng trong năm 2025 để tặng quà cho khoảng 6,28 triệu người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội trên toàn quốc nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28/12/2025, về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo quyết định này, ngân sách trung ương sẽ bố trí bổ sung 2.513.946 triệu đồng cho các địa phương, được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025. Nguồn kinh phí trên được phân bổ nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, kịp thời chính sách an sinh trong dịp sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước.

Liên quan đến đối tượng thụ hưởng, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP về tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 quy định rõ hai nhóm chính gồm: (i) người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và (ii) đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội theo các nghị định hiện hành của Chính phủ, bao gồm cả trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ.

Mức quà được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước là 400.000 đồng/người và chi trả bằng tiền, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này nêu rõ.

Theo phụ lục kèm Quyết định số 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cả nước có khoảng 6,28 triệu người thuộc diện được nhận quà trong đợt này.

Đáng chú ý, ở hầu hết các tỉnh, thành phố, số đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội chiếm tỷ trọng áp đảo so với người có công với cách mạng. Ngay tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, nhóm này chiếm khoảng 70–80% tổng số người được nhận quà, cho thấy trọng tâm chính sách tiếp tục đặt vào bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, hơn 1,65 triệu người là người có công với cách mạng, còn lại khoảng 4,63 triệu người thuộc nhóm bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội, cho thấy phạm vi bao phủ rộng của chính sách an sinh dịp cuối năm.

Xét theo địa phương, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số đối tượng thụ hưởng lớn nhất với 474.406 người, tương ứng mức kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương gần 190 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Đứng sau là Hà Nội với hơn 355.000 người, tương ứng kinh phí hơn 142 tỷ đồng.

Một số địa phương khác như Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An cũng nằm trong nhóm có quy mô thụ hưởng lớn, với số đối tượng đều vượt 300.000 người, mức kinh phí dao động từ hơn 110 tỷ đồng đến gần 138 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên có số người nhận quà thấp hơn đáng kể, phổ biến dưới 50.000 người. Do đó, tổng kinh phí bổ sung chỉ từ 7 – 17 tỷ đồng và nhóm bảo trợ xã hội vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Phụ lục kèm Quyết định số 2814/QĐ-TTg

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo cũng như việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 418/NQ-CP. Việc tổ chức tặng quà phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc tiêu cực.

Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, Bộ Công an được giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai chi trả quà tặng qua tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VneID cho các đối tượng trên.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương có thể tổ chức chi trả trực tiếp vào tài khoản đang hưởng trợ cấp hoặc bằng tiền mặt, nhưng phải bảo đảm đúng quy định. Việc tặng quà phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.