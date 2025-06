“Cuộc chiến” của các nhà hàng tốt nhất thế giới

Lễ trao giải The World's 50 Best Restaurants 2025 (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) đã diễn ra tại thành phố Turin, Italy, vào ngày 19/6 vừa qua. Đây là giải thưởng thường niên do công ty truyền thông William Reed có trụ sở tại Anh khởi xướng từ năm 2002. Giải thưởng được ví như "Oscar của giới ẩm thực cao cấp" và được đánh giá uy tín trong lĩnh vực du lịch.

Tuy không có nhà hàng đạt vị trí quán quân năm nay, châu Âu vẫn là khu vực có nhiều nhà hàng lọt vào top 50 nhất, với gần 20 đại diện. Đứng thứ hai là châu Á, với 15 đại diện đến từ UAE, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thủ đô Bangkok, Thái Lan ghi dấu ấn khi có 6 nhà hàng vào top 50, trong đó nhà hàng Gaggan xếp vị trí cao nhất, đứng thứ 6. Tokyo góp mặt với nhà hàng Sézanne (hạng 7), còn Potong – một nhà hàng mới mở tại Bangkok - đã ra mắt ấn tượng ở vị trí 13. Nhà hàng do đầu bếp Pichaya "Pam" Soontornyanakij mở tại khu phố Tàu, kết hợp ẩm thực Thái - Hoa tại tòa nhà năm tầng từng là hiệu thuốc Đông y. Trước đó, Potong đã giành được sao Michelin và lượng khách hâm mộ đông đảo.

Đại diện duy nhất của Mỹ là Atomix (New York) đứng thứ 12. Một cái tên khác gây chú ý là Ikoyi (London, Anh), nhà hàng tăng vọt 27 bậc so với năm ngoái để đứng thứ 15. Ikoyi nổi bật với phong cách "ẩm thực không ranh giới", lấy cảm hứng từ vùng hạ Sahara châu Phi.

Xếp ở vị trí “quán quân” năm nay là Maido – nhà hàng nằm tại thủ đô Lima, Peru. Địa điểm ăn uống do đầu bếp Mitsuharu Tsumura dẫn dắt tăng 4 bậc từ vị trí thứ 5 vào năm ngoái. Thực đơn nếm thử 10 món của nhà hàng bao gồm The Triple, sự kết hợp của bơ, trứng, cà chua và chashu (bụng lợn om); nước tương caracoles al sillao từ ốc biển, bọt ớt vàng và sốt Nikkei; mì ramen mực với xúc xích Tây Ban Nha chorizo Amazon...

Ông Micha Tsumura mang hai dòng máu Peru và Nhật Bản. Ông sinh ra và lớn lên ở thủ đô Lima, Peru. Từ nhỏ, ông đã được thừa hưởng niềm đam mê ẩm thực từ cha của mình. Khi lớn lên, ông quay về Nhật Bản để tìm hiểu về di sản văn hóa, nền ẩm thực cội nguồn. Những món ăn tại Maido là sự giao thoa giữa hai nền ẩm thực Nhật Bản – Peru, chú trọng vào thực đơn gọi món theo mùa và hải sản đánh bắt trong ngày.

Xếp vị trí á quân là Asador Etxebarri, nơi tinh hoa ẩm thực xứ Basque (Tây Ban Nha) được nâng tầm nghệ thuật. Vị trí thứ ba thuộc về Quintonil, viên ngọc quý của ẩm thực Mexico tại thủ đô Mexico City...

Danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới được bình chọn bởi hơn 1.100 chuyên gia ẩm thực toàn cầu, gồm đầu bếp và nhà phê bình ẩm thực từ 28 khu vực khác nhau. Một nhà hàng chỉ có thể giành ngôi vị số 1 một lần, sau đó sẽ được đưa vào danh sách riêng mang tên Best of the Best (Những nhà hàng xuất sắc mọi thời đại) và nhường cơ hội trở thành quán quân cho các nhà hàng khác.

Nhà vô địch năm 2024 – Disfrutar (Barcelona).

Những thành viên của nhóm "Best of the Best" năm nay bao gồm Geranium và Noma (Copenhagen), Eleven Madison Park (New York), The Fat Duck (Anh), Osteria Francescana (Italy), Mirazur (Pháp) và Central (Peru). Nhà vô địch năm ngoái – Disfrutar (Barcelona), cũng đã được xếp vào danh sách này.

Bảng xếp hạng The World's 50 Best Restaurants 2025 tiếp tục không ghi nhận địa điểm ăn uống nào của Việt Nam. Tuy nhiên trước đó, chuyên trang Condé Nast Traveller đã công bố danh sách các nhà hàng mới tốt nhất thế giới năm 2025 với những cái tên đình đám tại New York, Paris, Tokyo, Mexico City. Theo đó, Việt Nam có một đại diện lọt là Ciel Dining (TP.HCM).

Bếp trưởng Việt Hồng (giữa) trong không gian của Ciel Dining.

Bảng xếp hạng các nhà hàng mới tốt nhất thế giới luôn được giới sành ăn và lữ hành trên toàn thế giới mong chờ bởi không chỉ phản ánh thị hiếu đương đại mà còn mở ra những xu hướng tương lai của ẩm thực toàn cầu. Mô tả về Ciel Dining, Condé Nast Traveller viết: “Tọa lạc trong một khu vườn xanh mướt của tại một khu phố của Quận 2 mang đậm tính cởi mở quốc tế ở TP.HCM, nhà hàng này đại diện cho tinh hoa ẩm thực tiên phong mới nổi của Việt Nam”.

Đầu bếp của Ciel Dining, anh Lê Việt Hồng, 34 tuổi, cũng từng là một trong những thành viên sáng lập Monkey Gallery - nhà hàng tiên phong trong làn sóng fine dining tại Việt Nam. Sau hành trình trau dồi tay nghề tại những biểu tượng ẩm thực như: Noma (Đan Mạch), Disfrutar (Tây Ban Nha) và Sézanne (Nhật Bản), Lê Việt Hồng trở về quê hương và khai sinh Ciel Dining, một nhà hàng theo mô hình tasting menu (thực đơn nếm thử) mang đậm triết lý cá nhân.

Năm 2025, lần đầu xuất hiện trong danh sách, Ciel Dining cũng đã lập tức được gắn một sao Michelin và Lê Việt Hồng cũng được Michelin trao giải Đầu bếp trẻ xuất sắc nhất năm. Thẩm định viên Michelin đánh giá Ciel Dining cao không chỉ bởi chất lượng món ăn mà còn bởi dưới lớp vỏ kỹ thuật tinh xảo và mỹ học tối giản, là phong cách ẩm thực mang đậm chất “Việt Nam trong kỷ nguyên mới”: Cởi mở, tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc chơi toàn cầu.

Năm nay, Michelin Guide chính thức công bố 181 nhà hàng, quán ăn Việt Nam được tuyển chọn tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, có 9 nhà hàng đạt sao Michelin - một bước tiến lớn so với năm đầu tiên Việt Nam được đưa vào bản đồ của cẩm nang ẩm thực nổi tiếng toàn cầu. Không chỉ là danh hiệu, việc lọt vào danh sách các nhà hàng được vinh danh, dù từ tổ chức nào, cũng được xem như “tấm vé vàng” giúp ẩm thực Việt Nam vươn ra quốc tế.

Nhà hàng Lamai Garden - chủ nhân của sao Xanh Michelin Guide 2025.

Những nhà hàng lọt vào danh sách có thể ngay lập tức trở thành tâm điểm tìm kiếm của khách du lịch và các food blogger nổi tiếng. Lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là du khách nước ngoài - những người có xu hướng tìm kiếm thông tin về trải nghiệm ăn uống thông qua các nền tảng đánh giá quốc tế. Điều này giúp các nhà hàng có cơ hội phục vụ đa dạng thị trường và đầu tư nghiêm túc hơn vào trải nghiệm khách hàng.

Anh Trần Hiếu Trung, chủ nhà hàng Lamai Garden - vừa được trao sao Michelin Sao Xanh, tiết lộ: “Sau khi nhận giải thưởng, nhà hàng của chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn trước và lượng khách cũng tăng lên. Tuy nhiên, hiện tại, nhà hàng vẫn nhận lượng khách như những ngày trước đó, để đảm bảo chất lượng dịch vụ”.

Việt Nam hiện vẫn chưa xây dựng được một bộ tiêu chuẩn nội địa đủ mạnh để làm thước đo hoặc định hướng phát triển ngành ẩm thực. Vì vậy, việc có mặt trong các bảng xếp hạng là cơ hội để ẩm thực Việt Nam được đặt vào một hệ quy chiếu quốc tế. Các tour “ẩm thực đường phố Michelin” hay "hành trình fine dining” kết hợp tìm hiểu văn hóa tại Việt Nam đang trở thành sản phẩm du lịch mới mẻ "ăn theo" cơn sốt du lịch ẩm thực toàn cầu.