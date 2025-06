Những “dấu ấn Michelin” sang chảnh trong lòng các khách sạn Việt Nam

Số lượng nhà hàng đạt Sao Michelin tại Việt Nam đã tăng lên vào năm 2025 với sự xuất hiện của một thế hệ đầu bếp trẻ tài năng. Nhiều đầu bếp đang quay về với cội nguồn, sử dụng kỹ thuật chế biến hiện đại để kể câu chuyện về quê hương và khơi dậy những hương vị gắn liền với tuổi thơ.

Cùng với đó, “các hàng quán vỉa hè, những tiệm ăn gia đình, hay các cơ sở ăn uống lâu đời vẫn tiếp tục giữ gìn truyền thống ẩm thực bằng sự nguyên bản và niềm đam mê mãnh liệt”, ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guides cho biết.

Mặt khác, một số nhà hàng nằm trong khuôn viên các khách sạn lớn cũng được vinh danh, cho thấy tiềm năng của phân khúc ẩm thực fine dining tại Việt Nam. Thực tế, các nhà hàng thuộc khách sạn hay khu nghỉ dưỡng cũng luôn là những địa chỉ được giới sành ăn và lữ hành quan tâm bởi không chỉ phản ánh thị hiếu đương đại mà còn nhiều tiềm năng mở ra những xu hướng tương lai cho ẩm thực địa phương.

KHÁCH SẠN SHERATON HANOI

Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, toạ lạc trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi bên hồ Tây, chính thức được Michelin Guide tuyển chọn lần thứ ba liên tiếp trong hạng mục Michelin Selected 2025. Đây là cột mốc đáng tự hào, đánh dấu thành quả từ quá trình không ngừng đổi mới, sáng tạo và giữ vững bản sắc riêng biệt của Hemispheres trong suốt hơn 20 năm hoạt động.

Hemispheres là một trong những nhà hàng hiếm hoi tại Hà Nội theo đuổi triết lý ẩm thực fine-dining gắn liền với câu chuyện về các “bán cầu” – đại diện cho sự khám phá toàn cầu và kết nối con người qua văn hoá ẩm thực. Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Nguyễn Công Chung – Đầu bếp xuất sắc nhất châu Á năm 2017, và bếp trưởng hiện tại Nam Nguyên, thực đơn tại Hemispheres là sự giao thoa giữa kỹ thuật chế biến kiểu Âu cùng nguyên liệu bản địa cao cấp như quất Quảng An, tỏi Lý Sơn, tiêu hồng Phú Quốc hay tôm hùm Nha Trang.

Những món ăn đã góp phần làm nên tên tuổi và danh tiếng của Hemispheres với Michelin Guide bao gồm: Cá hồi muối Hemispheres – đại diện cho bán cầu Tây Bắc, sử dụng cá hồi Đại Tây Dương muối thủ công, ăn kèm mousse bơ, nấm truffle và kem chua.

Tôm hùm Nha Trang nướng kiểu Thermidor – điểm nhấn của bán cầu Đông Bắc, mang vị béo ngậy tinh tế nhờ sốt nấm và phô mai. Sườn cừu New Zealand bỏ lò với xốt sả và tỏi đen Lý Sơn – món ăn lấy cảm hứng từ ký ức du lịch của bếp trưởng, cân bằng giữa tinh thần bản địa và phong cách châu Âu hiện đại.

Bên cạnh đó là món Thăn bò Tomahawk Wagyu Úc MB4-5 – biểu tượng cho phần “Steak” trong tên gọi nhà hàng, nổi bật với kỹ thuật nướng hoàn hảo và phần thịt mọng nước… Mỗi món ăn là một chương trong cuốn “hộ chiếu ẩm thực” của Hemispheres – hành trình mà thực khách được mời gọi để khám phá thế giới qua lăng kính hương vị.

KHÁCH SẠN CAPELLA HANOI

Capella Hanoi là một trong các khách sạn hạng sang để lại dấu ấn ẩm thực đậm nét với 3 nhà hàng xuất hiện trong danh mục ẩm thực của Michelin Guide. Trong đó, Hibana by Koki giữ vững một sao Michelin danh giá, còn Backstage và Izakaya by Koki lần thứ ba liên tiếp được xướng tên trong hạng mục Michelin Selected.

Để duy trì hạng sao, Koki xây dựng thực đơn theo mùa, chú trọng kỹ thuật chế biến và nguyên liệu. Điểm nhấn trong menu một năm qua là thịt bò Yaeyama Kyori nướng (loại bò nổi tiếng ở Nhật Bản được chăn nuôi đặc biệt ở vùng Yaeyama, Okinawa). Thịt lộ rõ vân mỡ, được nấu chậm trên bàn teppan và nướng trên than hồng. Ngoài ra, cá hồng nướng với súp măng tây xanh và nhum biển hay tôm hùm gai cuộn mì Kadaif, gnocchi truffle, sốt Armoricaine, trứng cá muối, cơm cua Matsuba cũng là món ăn nổi bật vào mùa thu, đông…

Tương tự Koki, nhà hàng Izakaya by Koki tiếp tục theo đuổi ẩm thực Nhật Bản hình thức gọi món. Được đặt trong không gian The House of Senses, Izakaya sở hữu một số món ăn nổi bật như cá tuyết đen sốt miso, sashimi, cà ri katsu, các phần thịt bò Nhật Bản cao cấp, mì ramen, soba và quầy sushi.

Trong khi đó, Backstage là sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Việt và cách tiếp cận đương đại. Sử dụng nguyên liệu địa phương được chọn lọc kỹ lưỡng, Backstage tạo nên hành trình khám phá văn hóa Việt thông qua ẩm thực, làm hài lòng cả thực khách trong nước và quốc tế.

KHÁCH SẠN JW MARRIOTT HANOI

Nhà hàng French Grill by Jean‑François Nulli, tọa lạc tại khách sạn JW Marriott Hanoi, đã được vinh dự góp mặt trong danh sách “Đề xuất” của Michelin Guide – một sự công nhận uy tín dành cho những nhà hàng nổi bật về chất lượng ẩm thực và trải nghiệm tổng thể.

Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng người Pháp Jean‑François Nulli, người có hơn 19 năm kinh nghiệm tại các nhà hàng từng đạt 2 đến 3 sao Michelin, French Grill mang đến phong cách ẩm thực Pháp đương đại tinh tế. Thực đơn tại đây gây ấn tượng mạnh với các món ăn được chế biến công phu như gan ngỗng áp chảo, thăn bò nướng, hải sản tươi sống và các món tráng miệng hấp dẫn.

Không gian nhà hàng được thiết kế sang trọng với bếp mở, tủ rượu lớn và các phòng ăn riêng lấy cảm hứng từ những vùng rượu vang nổi tiếng của Pháp như Bordeaux hay Champagne. Sự chỉn chu trong từng chi tiết – từ nguyên liệu, kỹ thuật nấu nướng cho đến không gian phục vụ – chính là yếu tố khiến French Grill trở thành một trong những điểm đến ẩm thực đáng khám phá nhất tại Hà Nội theo đánh giá của MICHELIN Guide.

KHU NGHỈ DƯỠNG INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA

La Maison 1888, nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng được trao một sao Michelin lần đầu vào năm 2024, nằm trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula trên bán đảo Sơn Trà, mang đến ẩm thực Pháp kết hợp nguyên liệu địa phương.

Khai trương cách đây 12 năm, La Maison 1888 là tác phẩm của "phù thủy kiến trúc" người Mỹ Bill Bensley. Nhà hàng được thiết kế như dinh thự Pháp cổ theo phong cách Đông Dương, nằm giữa không gian xanh mát của rừng nguyên sinh.

Tại đây phục vụ thực đơn theo mùa, kết hợp tinh hoa ẩm thực Pháp với nguyên liệu tươi ngon từ Việt Nam. Một số món ăn nổi bật của nhà hàng có thể kể đến như sò điệp nướng kiểu Hokkaido, ốc luộc Việt Nam cuốn trong ống mì Cannelloni kiểu Ý... Ngoài ra, La Maison 1888 sở hữu hầm rượu vang được Wine Spectator trao giải xuất sắc trong 7 năm liên tiếp với nhiều loại rượu quý hiếm.

KHÁCH SẠN LE MÉRIDIEN SAIGON

Nhà hàng Akuna tại khách sạn Le Méridien Saigon tiếp tục tỏa sáng khi giữ vững một sao Michelin trong năm thứ hai liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp người Úc Sam Aisbett, Akuna là sự giao thoa độc đáo phong cách ẩm thực Australia hiện đại và nguồn nguyên liệu Việt Nam.

Tên gọi Akuna, mang ý nghĩa "dòng nước chảy" trong tiếng bản địa Úc, thể hiện triết lý ẩm thực linh hoạt và không ngừng sáng tạo của nhà hàng. Điểm đặc biệt của Akuna không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà còn ở không gian nghệ thuật tại Le Méridien Saigon. Hơn 1.100 đèn thủy tinh Murano treo lơ lửng tạo nên một dòng suối ánh vàng huyền ảo, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng cho thực khách.

Thực đơn thử vị là hành trình của các món Âu đương đại được điểm xuyết tinh tế bằng hương vị Việt, tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đầy bất ngờ, theo nhận xét cửa Michelin Guide. Một số món đặc sắc tại đây bao gồm sashimi cá shima-aji, thịt ngan Hà Nội với thạch sốt đỏ, bánh cuốn sò điệp và dưa cải chua ăn cùng bò Wagyu Australia...