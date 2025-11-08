Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 2386/QĐ-UBND, ngày 05/11/2025 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định 2386/QĐ-UBND, nội dung Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của thành phố bao gồm các mục chính: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Ứng dụng công nghệ số; Dịch vụ công trực tuyến; Nhân lực số; Xã hội số (đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã) và Điểm thưởng và điểm trừ.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố; quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện đánh giá, xếp hạng.

Đối tượng áp dụng Bộ chỉ số, là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố không có bộ thủ tục hành chính (gọi chung là Sở, ngành); Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Theo ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, mục đích ban hành Bộ chỉ số nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của thành phố. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tiện ích và dịch vụ cho tổ chức, công dân; dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời giúp Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo của các cơ quan, địa phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong chuyển đổi số phục vụ công tác quản và điều hành, nâng cao vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số; kịp thời khen thưởng các cơ quan, địa phương điển hình, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng.

Một diễn đàn Chuyển đổi số năm 2025 được tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Bộ chỉ số yêu cầu việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương phải đảm bảo tính khoa học, công khai, khách quan, chính xác, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả chuyển đổi số cụ thể của từng cơ quan, địa phương. Cụ thể, hằng năm, theo thông báo, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, các cơ quan, địa phương tiến hành thu thập số liệu, tài liệu theo Bộ chỉ số đánh giá; cung cấp thông tin, số liệu và tài liệu chứng minh trên Phần mềm đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin (tại địa chỉ https://danhgiacntt.danang.gov.vn) chậm nhất 3 ngày trước ngày được kiểm tra, đánh giá.

Công tác kiểm tra thực tế được thực hiện trên cơ sở số liệu được các cơ quan, địa phương cung cấp, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức thành lập Hội đồng đánh giá, Tổ giúp việc để thực hiện công tác đánh giá. Hội đồng đánh giá tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế kết quả chuyển đổi số đối với các sở, ngành các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; thực hiện đánh giá trực tuyến trên phần mềm đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Việc xếp hạng được chia theo 4 nhóm đối tượng (sở, ngành; đơn vị trực thuộc; cơ quan Trung ương; UBND phường, xã) và được phân loại thành 6 mức: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, trung bình và yếu.