VNG xin hoãn làm việc với Ủy ban Cạnh tranh vì chưa hoàn tất tài liệu cung cấp

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), Công ty VNG, đơn vị vận hành Zalo, đã xin hoãn làm việc do chưa hoàn tất tài liệu cần thiết... Điều này diễn ra trong bối cảnh liên quan đến thỏa thuận sử dụng Zalo và thu thập thông tin người dùng…

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu VNG báo cáo chi tiết về việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng, đồng thời rà soát các điều khoản sử dụng dịch vụ để đảm bảo không ép buộc người tiêu dùng phải cung cấp dữ liệu cá nhân. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt khi Zalo đã trở thành công cụ liên lạc không thể thiếu của gần 100 triệu người dùng tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu VNG thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin người dùng và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh các công ty công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến như Zalo đang trở thành một thách thức lớn. Do đó, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến như Zalo không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chủ động từ phía người dùng.

Sự kết hợp giữa chính sách quản lý chặt chẽ và ý thức tự bảo vệ của người dùng sẽ là chìa khóa để đảm bảo an toàn thông tin trong kỷ nguyên số.

Ông Võ Đỗ Thắng, CEO Trung tâm tư vấn và đào tạo an ninh mạng Athena, cảnh báo nguy cơ khi người dùng phụ thuộc quá nhiều vào Zalo. Theo ông, việc Zalo yêu cầu người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân mà không có lựa chọn thay thế là một rủi ro lớn. Để tự bảo vệ, ông Thắng đề xuất người dùng nên sử dụng song song Zalo với các ứng dụng khác như Viber hoặc WhatsApp để giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.



