VNG xin hoãn làm việc với Ủy ban Cạnh tranh vì chưa hoàn tất tài liệu cung cấp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay
Thứ Tư, 31/12/2025
Hồng Minh
31/12/2025, 16:12
Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), Công ty VNG, đơn vị vận hành Zalo, đã xin hoãn làm việc do chưa hoàn tất tài liệu cần thiết... Điều này diễn ra trong bối cảnh liên quan đến thỏa thuận sử dụng Zalo và thu thập thông tin người dùng…
Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu VNG báo cáo chi tiết về việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng, đồng thời rà soát các điều khoản sử dụng dịch vụ để đảm bảo không ép buộc người tiêu dùng phải cung cấp dữ liệu cá nhân. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt khi Zalo đã trở thành công cụ liên lạc không thể thiếu của gần 100 triệu người dùng tại Việt Nam.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu VNG thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin người dùng và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh các công ty công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn.
Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến như Zalo đang trở thành một thách thức lớn. Do đó, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến như Zalo không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chủ động từ phía người dùng.
Sự kết hợp giữa chính sách quản lý chặt chẽ và ý thức tự bảo vệ của người dùng sẽ là chìa khóa để đảm bảo an toàn thông tin trong kỷ nguyên số.
Ông Võ Đỗ Thắng, CEO Trung tâm tư vấn và đào tạo an ninh mạng Athena, cảnh báo nguy cơ khi người dùng phụ thuộc quá nhiều vào Zalo. Theo ông, việc Zalo yêu cầu người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân mà không có lựa chọn thay thế là một rủi ro lớn. Để tự bảo vệ, ông Thắng đề xuất người dùng nên sử dụng song song Zalo với các ứng dụng khác như Viber hoặc WhatsApp để giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.
10:25, 30/12/2025
ByteDance có kế hoạch mua lượng lớn chip của Nvidia trong năm nay. Tập đoàn này hiện nay đã xây dựng đội ngũ thiết kế chip nội bộ với khoảng 1.000 kỹ sư…
Năm 2025, thị trường tài sản số Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của khung pháp lý mới. Các nhà đầu tư và tổ chức tài chính đang dồn sự chú ý vào những cơ hội và thách thức mà thị trường này mang lại.
Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế tại châu Âu. Từ dự báo rủi ro bệnh tật, tăng tốc chẩn đoán đến hỗ trợ vận hành hệ thống y tế, AI đang từng bước tái cấu trúc cách chăm sóc sức khỏe, dù vẫn chưa thể thay thế vai trò trung tâm của con người...
Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...
Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: