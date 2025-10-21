Thứ Tư, 22/10/2025

Dân sinh

Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn trước bão số 12

Ngô Anh Văn

21/10/2025, 15:42

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm và quản lý chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu...

Bão số 12 dự kiến đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi
Bão số 12 dự kiến đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, ngày 21/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 08 về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12. 

Công điện  nêu rõ: Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm... 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ; tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”; vận động nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.

Nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của mưa lũ, bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn; rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất (hoàn thành trước 17h00 ngày 22/10/2025); đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét …

Tàu thuyền của ngư dân miền Trung neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang tránh bão số 12
Tàu thuyền của ngư dân miền Trung neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang tránh bão số 12

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển: Tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm và quản lý chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai lực lượng, thống kê phương tiện (xuồng, ghe,…), trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản...

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24, quan trắc, kiểm tra an toàn đập, theo dõi mưa, mực nước, báo cáo thường xuyên, vận hành hồ đúng quy trình, thông báo kịp thời cho hạ du, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm, chủ động điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập và dân cư, đồng thời xây dựng, gửi kịch bản vận hành hồ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi) để phục vụ công tác chỉ đạo của thành phố...

bão số 12 cảnh báo Đà Nẵng Mưa lũ tàu thuyền ứng phó

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

