Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Bước ngoặt mới trong hành trình phát triển Thủ đô

Chiều 17/10, sau 3 ngày làm việc, từ ngày 15 đến 17/10, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã khép lại với những thành công rực rỡ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, từ ngày 15 đến 17/10, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình đề ra, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Sự kiện này có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao, trong đó có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn. Đại biểu lãnh đạo thành phố có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh chủ đề của Đại hội là “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với những mục tiêu phát triển cụ thể, bao gồm 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVIII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm, yêu cầu, mong mỏi, khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới; khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, đồng hành cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng, xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 đồng chí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi thành phố phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt.

Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng và những phẩm chất tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội được kế thừa, phát huy và truyền qua nhiều thế hệ;

Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng và các danh hiệu cao quý: “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Khẳng định vị thế tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng; xứng đáng với niềm tin yêu, yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.