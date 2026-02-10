Ưu tiên nguồn cung xăng dầu cho cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và khu vực lân cận

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đầu mối, phân phối bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, ưu tiên các khu vực lưu lượng lớn như cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây...

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản số 364/TTTN-XD gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, đề nghị tập trung bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh thường gia tăng vào thời điểm cao điểm cuối năm và đầu năm mới.

Theo đó, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc chủ động nguồn hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xăng dầu có xu hướng tăng trong dịp Tết. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được đề nghị tập trung nguồn lực, xây dựng phương án cung ứng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hệ thống kinh doanh vận hành ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ tại từng khu vực.

Đáng chú ý, văn bản nêu yêu cầu đối với các thương nhân có địa bàn phân phối tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cùng các tỉnh lân cận. Đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.

Do đó, việc tăng cường bổ sung nguồn xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu không để gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các thương nhân phải cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nguồn lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán lẻ thường xuyên, liên tục trong dịp Tết, nhằm hạn chế tình trạng đóng cửa, bán hàng cầm chừng hoặc gián đoạn hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu.

Việc chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu được xác định nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời phục vụ hoạt động sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa trong giai đoạn cao điểm. Qua đó, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển trong dịp Tết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo đến các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị được đề nghị kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan vụ hai trạm xăng dầu trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Long Thành - Dầu Giây tạm dừng bán, trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ của cao tốc này.

Về giải pháp cấp bách, VEC đã đề xuất Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với 2 trạm xăng dầu đơn vị đang trực tiếp quản lý cho đến khi có quyết định của tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đề xuất trên là một giải pháp tình thế nhằm không làm gián đoạn cung ứng xăng dầu phục vụ các lái xe trên cao tốc. Hiện, nguồn cung xăng dầu tạm dừng từ ngày 24/1 do có tranh chấp tài sản tại 2 trạm xăng dầu giữa các đơn vị liên quan.