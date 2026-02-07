Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng sớm chỉ đạo tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51, nhằm khôi phục mặt cắt đường và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến...

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ hai trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450) trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV rà soát, thống kê và lập danh mục tài sản gồm nhà điều hành, hệ thống thiết bị thu phí gắn với ba trạm T1, T2, T3, cùng các tài sản hình thành trong thời gian khai thác.

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với các hạng mục còn lại, đồng thời bàn giao các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 để triển khai tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay, hai trạm thu phí T1 và T2 vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, các trạm thu phí T1 và T2 đã dừng hoạt động thu phí từ ngày 13/1/2023. Dù không còn chức năng khai thác, hiện tại các trạm này vẫn tồn tại nhiều hạng mục như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, hệ thống biển báo và các công trình phụ trợ khác.

Việc các trạm thu phí chưa được tháo dỡ được cho là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện gia tăng vào giờ cao điểm, các dịp lễ, nghỉ và giai đoạn cận Tết cổ truyền, khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao. Đồng thời, tình trạng này cũng gây dư luận không tốt tại địa phương.

Sở Xây dựng Đồng Nai cho rằng việc tháo dỡ hoàn toàn hai trạm thu phí T1 và T2 là cần thiết và mang tính cấp bách, nhằm khôi phục mặt cắt ngang quốc lộ 51 theo đúng quy mô thiết kế, giải quyết các kiến nghị của cử tri và doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo BVEC cùng các đơn vị liên quan sớm triển khai tháo dỡ hai trạm thu phí này, bảo đảm đồng bộ với tiến độ tháo dỡ trạm thu phí T3 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, từ ngày 4/2, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, tại Km56+393, thuộc phường Tân Hải (TP. Hồ Chí Minh). Thời gian tháo dỡ dự kiến kéo dài 8 ngày.