Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 03/02/2026
Song Hà
03/02/2026, 01:04
Trước những biến động của thị trường quốc tế và hiện tượng bán hàng cầm chừng tại một số địa phương, Bộ Công Thương đã phát đi yêu cầu khẩn nhằm đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết...
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua liên tục có những biến động tăng, giảm đan xen. Tại thị trường nội địa, đã xuất hiện tình trạng bán cầm chừng mặt hàng dầu diesel ở một số thời điểm, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.
Thực tế này đang tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân đối cung – cầu, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán.
Trước tình hình này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành Công văn số 292/TTTN-XD ngày 02/2/2026. Theo đó, các đơn vị kinh doanh xăng dầu được yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt.
Đối với thương nhân đầu mối, phải thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, đảm bảo đúng số lượng và chủng loại theo kế hoạch. Các doanh nghiệp cần chủ động cân đối nguồn hàng từ cả sản xuất trong nước và nhập khẩu, duy trì mức dự trữ theo quy định.
Các đơn vị sản xuất gồm hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, giữ vững sản lượng và tiến độ giao hàng. Mọi sự cố hoặc kế hoạch bảo trì gây ảnh hưởng đến sản lượng phải được báo cáo kịp thời để có phương án điều hành dự phòng.
Hệ thống phân phối tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung từ khâu đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ. Công văn nhấn mạnh việc phải duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh việc đảm bảo nguồn hàng, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng chia sẻ nguồn cung và phân bổ lợi ích hài hòa trong toàn bộ hệ thống phân phối nhằm tránh tình trạng đứt gãy cục bộ. Trong thời gian cao điểm Tết, các đơn vị phải bố trí nhân lực trực và tăng ca để hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt.
Nhằm đảm bảo kỷ cương thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Những hành vi vi phạm quy định về bảo đảm nguồn cung sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật để ổn định thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
14:14, 29/01/2026
Nhằm đảm bảo triển khai quyết liệt và hiệu quả các mục tiêu về an ninh năng lượng, Bộ Công Thương đã chính thức thành lập Tổ giúp việc chuyên trách để theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị...
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị EVN cùng các tập đoàn năng lượng phối hợp với các địa phương, Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tính toán, dự báo các rủi ro của từng kịch bản vận hành để điều chỉnh, kiểm soát, đảm bảo mục tiêu không để thiếu điện…
Năm 2026, nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đầu tư công và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thanh Hoá ở mức rất lớn. Trong khi đó, khả năng đáp ứng từ các mỏ đang khai thác, đặc biệt là đất san lấp và cát xây dựng, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp bổ sung nguồn cung...
Xuất khẩu nông sản ngay từ đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng với những bước tiến vào thị trường khó tính, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều “nút thắt” về chính sách, vốn và tiêu chuẩn quốc tế. Trước áp lực cạnh tranh và rào cản xanh ngày càng khắt khe, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tăng sản lượng sang nâng chất lượng, hướng tới xây dựng “hộ chiếu” cao cấp cho nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.
Sa Pa đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hội tụ giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa vùng cao và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp. Từ mô hình “bảo tàng sống” giới thiệu tinh hoa các dân tộc thiểu số đến sự phát triển của du lịch cộng đồng, lưu trú và trải nghiệm bản địa, Sa Pa ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: