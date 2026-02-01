Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết

Trước những biến động của thị trường quốc tế và hiện tượng bán hàng cầm chừng tại một số địa phương, Bộ Công Thương đã phát đi yêu cầu khẩn nhằm đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết...

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua liên tục có những biến động tăng, giảm đan xen. Tại thị trường nội địa, đã xuất hiện tình trạng bán cầm chừng mặt hàng dầu diesel ở một số thời điểm, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.

Thực tế này đang tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân đối cung – cầu, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán.

Trước tình hình này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành Công văn số 292/TTTN-XD ngày 02/2/2026. Theo đó, các đơn vị kinh doanh xăng dầu được yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt.

Đối với thương nhân đầu mối, phải thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, đảm bảo đúng số lượng và chủng loại theo kế hoạch. Các doanh nghiệp cần chủ động cân đối nguồn hàng từ cả sản xuất trong nước và nhập khẩu, duy trì mức dự trữ theo quy định.

Các đơn vị sản xuất gồm hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, giữ vững sản lượng và tiến độ giao hàng. Mọi sự cố hoặc kế hoạch bảo trì gây ảnh hưởng đến sản lượng phải được báo cáo kịp thời để có phương án điều hành dự phòng.

Hệ thống phân phối tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung từ khâu đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ. Công văn nhấn mạnh việc phải duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn hàng, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng chia sẻ nguồn cung và phân bổ lợi ích hài hòa trong toàn bộ hệ thống phân phối nhằm tránh tình trạng đứt gãy cục bộ. Trong thời gian cao điểm Tết, các đơn vị phải bố trí nhân lực trực và tăng ca để hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt.

Nhằm đảm bảo kỷ cương thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Những hành vi vi phạm quy định về bảo đảm nguồn cung sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật để ổn định thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.