Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 68/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6)...

Văn bản nêu rõ, đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung thi công dự án thành phần 1 bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Với dự án thành phần 2, Báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026 và triển khai thi công một số hạng mục chính trong quý 3/2026.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Xây dựng khởi động đàm phán hiệp định vay trong tháng 3/2026, đồng thời chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn như ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ, nguồn tiết kiệm 5% chi đầu tư công năm 2026 (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay nếu điều kiện đàm phán thuận lợi, lãi suất thấp.

Liên quan đàm phán hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt – Trung, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy nhanh tiến độ trong quý 1/2026.

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội cũng phải thống nhất phương án xử lý chồng lấn với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình trong cùng thời gian. Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam được yêu cầu khẩn trương triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ dự án.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Bộ Xây dựng phải hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác trước ngày 20/2/2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời phấn đấu hoàn thành lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2/2026, tiếp tục đánh giá các hình thức đầu tư nhằm lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo nghị quyết của Quốc hội.

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái, Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026; đồng thời hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai dự án Móng Cái – Quảng Ninh – Hải Phòng đúng trình tự, thủ tục pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2026.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Hà Nội và TP.HCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó có các tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn ngầm), Văn Cao – Hòa Lạc, Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục để thúc đẩy tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.