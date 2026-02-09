Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

Minh Kiệt

09/02/2026, 10:14

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 68/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6)...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Văn bản nêu rõ, đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung thi công dự án thành phần 1 bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Với dự án thành phần 2, Báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026 và triển khai thi công một số hạng mục chính trong quý 3/2026.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Xây dựng khởi động đàm phán hiệp định vay trong tháng 3/2026, đồng thời chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn như ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ, nguồn tiết kiệm 5% chi đầu tư công năm 2026 (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay nếu điều kiện đàm phán thuận lợi, lãi suất thấp.

Liên quan đàm phán hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt – Trung, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy nhanh tiến độ trong quý 1/2026.

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội cũng phải thống nhất phương án xử lý chồng lấn với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình trong cùng thời gian. Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam được yêu cầu khẩn trương triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ dự án.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Bộ Xây dựng phải hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác trước ngày 20/2/2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời phấn đấu hoàn thành lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2/2026, tiếp tục đánh giá các hình thức đầu tư nhằm lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo nghị quyết của Quốc hội.

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái, Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026; đồng thời hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai dự án Móng Cái – Quảng Ninh – Hải Phòng đúng trình tự, thủ tục pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2026.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Hà Nội và TP.HCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó có các tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn ngầm), Văn Cao – Hòa Lạc, Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục để thúc đẩy tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng: Phải hoàn thành báo cáo khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong Quý 4/2026

09:55, 01/02/2026

Thủ tướng: Phải hoàn thành báo cáo khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong Quý 4/2026

Không thể đẩy rủi ro dự án đường sắt tốc độ cao cho doanh nghiệp

07:40, 01/02/2026

Không thể đẩy rủi ro dự án đường sắt tốc độ cao cho doanh nghiệp

Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau

15:08, 27/01/2026

Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau

Từ khóa:

đầu tư dự án đường sắt Bắc – Nam đường sắt hạ tầng - giao thông

Chủ đề:

Phát triển công nghiệp đường sắt

Đọc thêm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 06-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 06-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 06-2026 phát hành ngày 09/02/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng sớm chỉ đạo tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51, nhằm khôi phục mặt cắt đường và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến...

Xuân Quê hương 2026 tại Ninh Bình: Gắn kết kiều bào, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư

Xuân Quê hương 2026 tại Ninh Bình: Gắn kết kiều bào, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động kết nối đoàn kiều bào tiêu biểu với địa phương, qua đó tăng cường giao lưu, quảng bá tiềm năng, thu hút nguồn lực trí tuệ và đầu tư từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu về “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030”. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo này.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

Đầu tư

2

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

Thế giới

3

Đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết

Dân sinh

4

Hà Nội sẽ đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Dân sinh

5

Nam A Bank đồng hành cùng cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy