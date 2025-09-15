Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

An Nhiên

15/09/2025, 09:07

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3168 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Số lượng các quỹ đầu tư được cấp phép tính đến hết năm 2024. Nguồn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đề án được ban hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về phát triển thị trường chứng khoán và Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, về khối lượng giao dịch, nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 70%, nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 30%; và tăng trong các năm tiếp theo để đạt tỷ lệ tương ứng 60% và 40%.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đạt 200 nghìn tài khoản đến năm 2030 và tăng trong các năm tiếp theo với tốc độ tăng 15%/năm.

Số lượng quỹ đầu tư chứng khoán đạt 500 quỹ đến năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo với tốc độ tăng 25%/năm.

Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP vào năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo để đạt mức tăng 2 con số vào năm 2035.

Số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đạt 2,5 triệu nhà đầu tư đến năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo để đạt 5 triệu nhà đầu tư vào năm 2035.

Về nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, với nhóm các giải pháp đối với nhà đầu tư cá nhân, tăng cường công tác đào tạo, phổ cập kiến thức và thông tin tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán; nâng cao chất lượng tư vấn của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và người hành nghề chứng khoán; cung cấp loại hình dịch vụ tư vấn mới cho nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư tổ chức, phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán với giải pháp là ban hành các quy định về Quỹ chi số, Quỹ đầu tư công cụ thịtrường tiền tệ, Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng, các loại hình quỹ hoán đổi danh mục (ETF)... theo thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mở rộng các hạn mức đầu tư của quỹ mở vào chứng khoán phát hành riêng lẻ của công ty niêm yết; hạn mức đầu tư vào các chứng khoán chào bán ra công chúng gắn với niêm yết; nghiên cứu, bổ sung các sản phầm đầu tư sinh lời mới vào danh mục đầu tư của quỹ mở theo thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác các chỉ số chứng khoán của SGDCK Việt Nam và công ty con theo hướng đa dạng hóa các loại chỉ số chứng khoán, thúc đẩy sự phát triển các loại sản phẩm ETF.

Về nhóm giải pháp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nối; đa dạng nguồn cung hàng hóa.

