Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Thứ Tư, 31/12/2025
31/12/2025, 08:02
Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...
Áp lực bán Bitcoin (BTC) từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các “cá voi” Ethereum (ETH) lại đang âm thầm gia tăng tích lũy. Dù vậy, bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm.
Theo dữ liệu on chain, các ví Bitcoin nắm giữ ít nhất 155 ngày đã giảm lượng Bitcoin sở hữu từ khoảng 14,8 triệu BTC vào giữa tháng 7 xuống còn khoảng 14,3 triệu BTC vào tháng 12. Tuy nhiên, đà bán đang chậm lại, theo CoinTelegraph.
Các nhà đầu tư lớn và “cá voi” thường đóng vai trò dẫn dắt, do đó, mỗi động thái mua – bán của họ có thể ảnh hưởng mạnh đến thanh khoản, biến động giá và tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường tiền điện tử.
Theo dữ liệu từ CryptoQuant, các cá voi Ethereum cũng đã mua thêm khoảng 120.000 ETH kể từ ngày 26/12.
“Những địa chỉ sở hữu trên 1.000 ETH hiện kiểm soát khoảng 70% tổng lượng Ethereum đang lưu hành. Tỷ lệ này đã tăng lên so với cuối năm 2024. Nếu xu hướng này tiếp diễn, có thể thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ mức giá mà dòng tiền lớn kỳ vọng đối với Ethereum trong thời gian tới”, nhóm phân tích nhận định.
Ông Garrett Jin, cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử BitForex (hiện đã ngừng hoạt động), cho rằng dòng vốn có thể sẽ tiếp tục chảy vào Bitcoin và Ethereum khi nhà đầu tư rút dần khỏi các kim loại quý.
“Đợt tăng giá ngắn hạn của bạc, palladium và bạch kim đã kết thúc như dự báo. Dòng tiền đang bắt đầu chuyển sang tiền số”, ông nói.
Trong bảy ngày qua, giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 86.744 USD đến 90.064 USD. Theo các nhà phân tích của Santiment, thị trường đang chứng kiến một nghịch lý quen thuộc: tâm lý lo ngại, nghi ngờ gia tăng đúng lúc giá có xu hướng đi lên.
Một phần áp lực bán hiện nay có thể đến từ nhà đầu tư Mỹ. Chỉ số chênh lệch giá Bitcoin trên sàn Coinbase so với mặt bằng chung toàn cầu (Coinbase Bitcoin Premium) vẫn đang ở mức âm.
Khi chỉ số này âm, điều đó thường phản ánh áp lực bán gia tăng tại thị trường Mỹ, các nhà đầu tư tại thị trường này có thể đang lo ngại rủi ro và có xu hướng đứng ngoài thị trường.
