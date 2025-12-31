Thứ Tư, 31/12/2025

Kinh tế số

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Bạch Dương

31/12/2025, 08:02

Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Áp lực bán Bitcoin (BTC) từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các “cá voi” Ethereum (ETH) lại đang âm thầm gia tăng tích lũy. Dù vậy, bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm.

Theo dữ liệu on chain, các ví Bitcoin nắm giữ ít nhất 155 ngày đã giảm lượng Bitcoin sở hữu từ khoảng 14,8 triệu BTC vào giữa tháng 7 xuống còn khoảng 14,3 triệu BTC vào tháng 12. Tuy nhiên, đà bán đang chậm lại, theo CoinTelegraph.

Các nhà đầu tư lớn và “cá voi” thường đóng vai trò dẫn dắt, do đó, mỗi động thái mua – bán của họ có thể ảnh hưởng mạnh đến thanh khoản, biến động giá và tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường tiền điện tử. 

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, các cá voi Ethereum cũng đã mua thêm khoảng 120.000 ETH kể từ ngày 26/12.

“Những địa chỉ sở hữu trên 1.000 ETH hiện kiểm soát khoảng 70% tổng lượng Ethereum đang lưu hành. Tỷ lệ này đã tăng lên so với cuối năm 2024. Nếu xu hướng này tiếp diễn, có thể thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ mức giá mà dòng tiền lớn kỳ vọng đối với Ethereum trong thời gian tới”, nhóm phân tích nhận định.

Ông Garrett Jin, cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử BitForex (hiện đã ngừng hoạt động), cho rằng dòng vốn có thể sẽ tiếp tục chảy vào Bitcoin và Ethereum khi nhà đầu tư rút dần khỏi các kim loại quý.

“Đợt tăng giá ngắn hạn của bạc, palladium và bạch kim đã kết thúc như dự báo. Dòng tiền đang bắt đầu chuyển sang tiền số”, ông nói.

Trong bảy ngày qua, giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 86.744 USD đến 90.064 USD. Theo các nhà phân tích của Santiment, thị trường đang chứng kiến một nghịch lý quen thuộc: tâm lý lo ngại, nghi ngờ gia tăng đúng lúc giá có xu hướng đi lên.

Một phần áp lực bán hiện nay có thể đến từ nhà đầu tư Mỹ. Chỉ số chênh lệch giá Bitcoin trên sàn Coinbase so với mặt bằng chung toàn cầu (Coinbase Bitcoin Premium) vẫn đang ở mức âm.

Khi chỉ số này âm, điều đó thường phản ánh áp lực bán gia tăng tại thị trường Mỹ, các nhà đầu tư tại thị trường này có thể đang lo ngại rủi ro và có xu hướng đứng ngoài thị trường.

Giá Bitcoin và vàng từ đồng pha đến lệch nhịp

09:07, 29/12/2025

Giá Bitcoin và vàng từ đồng pha đến lệch nhịp

Các quỹ ETF Bitcoin và Ether tại Mỹ liên tục rút ròng

09:09, 25/12/2025

Các quỹ ETF Bitcoin và Ether tại Mỹ liên tục rút ròng

Bitcoin "nín thở" trước tín hiệu tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản

17:50, 18/12/2025

Bitcoin

Từ khóa:

áp lực bán Bitcoin cá voi Ethereum dòng tiền vào tiền số giá bitcoin Nhà đầu tư Mỹ thị trường tiền điện tử

AI định hình lại chăm sóc sức khỏe châu Âu năm 2025

AI định hình lại chăm sóc sức khỏe châu Âu năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế tại châu Âu. Từ dự báo rủi ro bệnh tật, tăng tốc chẩn đoán đến hỗ trợ vận hành hệ thống y tế, AI đang từng bước tái cấu trúc cách chăm sóc sức khỏe, dù vẫn chưa thể thay thế vai trò trung tâm của con người...

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...

Loạt UAV, robot Make in Viet Nam được trình diễn

Hàng loạt sản phẩm công nghệ robot Make in Viet Nam đang từng bước giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống...

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ lõi

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ lõi

Viettel đặt mục tiêu phát triển công nghệ ngang tầm thế giới ở 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 1311. FPT, trong 5 năm qua, đã giảm từ 90% xuống còn 30%, không làm công nghệ theo phong trào mà đi theo chiến lược thực tế, sẵn sàng đầu tư cho nghiên cứu phát triển, nhân lực...

Công nghệ Việt Nam phải trả lời câu hỏi

Công nghệ Việt Nam phải trả lời câu hỏi "sản phẩm có dẫn dắt được thị trường không?"

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chính thức khởi động một giai đoạn mới "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt". Trong giai đoạn mới này chúng ta không chỉ hỏi sản phẩm này do người Việt Nam làm ra không? Mà phải hỏi sản phẩm này có dẫn dắt được thị trường không? Có tạo ra chuẩn mực mới không?

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

1

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Chứng khoán

2

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai giao thông thông minh trên cao tốc Bắc – Nam

Đầu tư

3

Cảng HKQT Nội Bài,Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026

Đầu tư

4

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Dân sinh

5

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Thị trường

