Vàng và bạc hồi giá sau phiên bán tháo

Giá vàng và giá bạc hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/12), lấy lại một phần mất mát trong phiên bán tháo dữ dội trước đó...

Với các động lực là căng thẳng địa chính trị và triển vọng lãi suất giảm, giá vàng đang tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất trong gần 5 thập kỷ trở lại đây.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 6,3 USD/oz, tương đương tăng 0,15%, đạt 4.339,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt hơn 4.400 USD/oz, song mốc giá này không thể duy trì. Giá vàng đã giảm hơn 200 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai, sau khi lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 4.550 USD/oz.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.386,3 USD/oz.

Giá bạc tăng 4,07 USD/oz, tương đương tăng 5,64%, chốt ở mức 76,28 USD/oz. Hôm thứ Hai, giá bạc lập kỷ lục ở mức gần 84 USD/oz rồi đóng cửa với mức giảm hơn 9% - đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020.

“Thị trường đã biến động cực mạnh trong phiên ngày thứ Hai, khi giá các kim loại quý tăng mạnh trong phiên châu Á, rồi hoạt động chốt lời diễn ra mạnh trong phiên Mỹ. Ngày hôm nay, mọi thứ đã ổn định trở lại”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Năm nay, giá vàng đã tăng 66%, mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Môi trường tăng giá của vàng trong năm nay được xem như một “cơn bão hoàn hảo” gồm các yếu tố lãi suất giảm, các điểm nóng xung đột địa chính trị, hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, và dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng.

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed công bố ngày thứ Ba cho thấy quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm được đưa ra sau một cuộc tranh luận gay gắt về những rủi ro mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt. Điều này cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Fed, giữa một bên là những người muốn hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động và một bên là những người muốn giữ nguyên lãi suất vì lo nhiều hơn về sự dai dẳng của lạm phát.

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27-28/1, và thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Về tình hình địa chính trị, Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin và thề sẽ trả đũa. Ukraine phủ nhận cáo buộc này, cho rằng những tuyên bố đó của Nga là vô căn cứ.

“Thị trường vẫn đang hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao”, hỗ trợ giá kim loại quý - ông Grant nói.

Giá bạc đã tăng 168% trong năm nay, nhờ các yếu tố gồm việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng, sự thiếu hụt nguồn cung, và nhu cầu bạc cho sản xuất công nghiệp và nhu cầu đầu tư bạc đều tăng mạnh.

Thành quả tăng giá của một số kim loại quý từ đầu năm đến ngày 30/12/2025 - Nguồn: LSEG/Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust “án binh bất động” trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.072 tấn vàng.

Đồng USD hồi phục trong phiên này. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng gần 0,2%, đóng cửa ở mức trên 98,2 điểm. Từ đầu năm đến nay, chỉ số đã giảm 9,5%.

Giá vàng tăng yếu lúc mới mở cửa phiên sáng nay (31/12) tại thị trường châu Á. Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,04%, giao dịch ở mức 4.341,6 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương xấp xỉ 138 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.380 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.