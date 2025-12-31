Khởi công xây dựng Trung tâm y tế trị giá 200 tỷ đồng tại Cao Bằng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 31/12/2025
Song Hà
31/12/2025, 08:01
Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 110 giường bệnh, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân trong khu vực...
Ngày 29/12/2025, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 110 giường bệnh, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân trong khu vực.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Đề án kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Để công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 20 và các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Đại tướng yêu cầu thi công phải “thần tốc”, nhưng chất lượng phải “bền vững”, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực khi xây dựng công trình; phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 20/11/2026, vượt tiến độ đề ra.
Theo ông Lê Hải Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao, biên giới. Việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ”.
Công trình thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân, khẳng định quyết tâm của Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Cao Bằng trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.
Sau khi hoàn thành, Trung tâm Y tế Bảo Lạc sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương và khu vực lân cận; tăng cường năng lực y tế tuyến biên giới; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong tình hình mới; thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và ổn định lâu dài đời sống nhân dân.
Quan trọng hơn, công trình là thông điệp chính trị - xã hội rõ ràng: Tri ân lịch sử bằng hành động cụ thể; gắn bó quân - dân bằng những công trình vì dân và khẳng định quyết tâm chung của Trung ương, của Quân đội và của tỉnh Cao Bằng không để Cao Bằng - địa bàn chiến lược, căn cứ cách mạng đi trước về sau trong sự nghiệp phát triển đất nước.
