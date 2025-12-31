Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng trước kỳ nghỉ lễ

Thu Minh

31/12/2025, 08:00

Dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund – ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 32 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái vào ròng nhẹ của tuần trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 22/12 đến 26/12/2025, dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund – ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 32 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái vào ròng nhẹ của tuần trước đó.

Cụ thể, hoạt động rút ròng diễn ra tại 10 trên tổng số 25 quỹ ETF, trong đó áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF nước ngoài.

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 110 tỷ đồng, gần như toàn bộ đến từ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, với giá trị rút ròng 114,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, các quỹ ETF nội địa ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 78 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại quỹ VFMVN Diamond ETF với giá trị 53,1 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ SSIAM VNX50 ETF lần lượt ghi nhận vào ròng 42 tỷ đồng và hơn 8 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ MAFM VNDiamond ETF bị rút ròng hơn 12 tỷ đồng.

VnEconomy

Đối với dòng vốn từ nhà đầu tư Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (Depositary Receipts – DRs), nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 860 nghìn chứng chỉ lưu ký của quỹ VFM VNDiamond ETF (mã chứng chỉ lưu ký FUEVFVND01), tương đương 32,6 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm nhà đầu tư này bán ròng 270 nghìn chứng chỉ lưu ký của quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 9,6 tỷ đồng.

Tính riêng trong tháng 12/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 415 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị rút ròng đạt gần 16,2 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm 26/12/2025, tổng giá trị tài sản ròng (Net Asset Value – NAV) của các quỹ ETF (chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 64,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2024.

Trong tuần từ 22/12 đến 26/12/2025, nhóm cổ phiếu bị các quỹ ETF bán ròng nhiều nhất bao gồm: VIC, VHM, SSI, HPB, và VCB. 

Riêng trong ngày 29/12/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 22 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm lên gần 10 nghìn tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất gồm: HPG bị bán 81 nghìn cổ phiếu, tương đương 2,2 tỷ đồng; BSR bị bán 60 nghìn cổ phiếu, tương đương 1 tỷ đồng; SSI bị bán 49 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,5 tỷ đồng; VIX bị bán 41 nghìn cổ phiếu, tương đương 900 triệu đồng; SHB bị bán 38 nghìn cổ phiếu, tương đương 600 triệu đồng

Trong khi đó, quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 7 tỷ đồng, còn quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động đáng kể về dòng vốn.

Các ETF đảo chiều vào ròng chứng khoán Việt Nam

10:20, 23/12/2025

Các ETF đảo chiều vào ròng chứng khoán Việt Nam

Việt Nam vẫn nằm trong nhóm bị ETF rút ròng tại châu Á

07:20, 17/12/2025

Việt Nam vẫn nằm trong nhóm bị ETF rút ròng tại châu Á

Các ETF ngoại sắp mua vào hàng chục triệu cổ phiếu chứng khoán

14:07, 15/12/2025

Các ETF ngoại sắp mua vào hàng chục triệu cổ phiếu chứng khoán

Từ khóa:

báo cáo quỹ ETF tháng 12 2025 cổ phiếu bị bán ròng dòng tiền vào ròng dòng vốn ETF Việt Nam nhà đầu tư Thái Lan quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF quỹ VFMVN Diamond ETF rút ròng quỹ ETF tài sản ròng quỹ ETF thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 rất có thể ấn định đỉnh cao lịch sử của VN-Index cho cả năm, khi sự trở lại của nhóm Vin rất ấn tượng. Bất chấp thanh khoản duy trì thấp, chỉ số vẫn “lừng lững” đi lên phiên thứ 3 liên tiếp.

Đồng USD sắp hoàn tất năm giảm mạnh nhất 1 thập kỷ

Đồng USD sắp hoàn tất năm giảm mạnh nhất 1 thập kỷ

Đồng USD đang tiến tới hoàn tất năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2017, và các ngân hàng Phố Wall dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục mất giá trong năm tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn hạ lãi suất...

Quản lý tài sản tại Việt Nam vẫn còn “khoảng trống” nhân lực và chuẩn mực hành nghề

Quản lý tài sản tại Việt Nam vẫn còn “khoảng trống” nhân lực và chuẩn mực hành nghề

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng nhanh, kéo theo nhu cầu quản lý gia sản (Wealth Management) trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, thị trường vẫn đang tồn tại những “khoảng trống” lớn về nhân lực chất lượng cao và khuôn khổ hành nghề chuẩn mực…

Thanh khoản, dư nợ margin sẽ bùng nổ năm 2026 nhờ các bom tấn IPO?

Thanh khoản, dư nợ margin sẽ bùng nổ năm 2026 nhờ các bom tấn IPO?

Bước sang năm 2026, thanh khoản thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026, kết hợp với nhiều yếu tố thuận lợi khác để tạo môi trường kinh doanh tích cực cho ngành môi giới chứng khoán.

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Chứng khoán

2

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai giao thông thông minh trên cao tốc Bắc – Nam

Đầu tư

3

Cảng HKQT Nội Bài,Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026

Đầu tư

4

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Dân sinh

5

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy