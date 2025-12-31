Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 31/12/2025
Thu Minh
31/12/2025, 08:00
Dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund – ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 32 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái vào ròng nhẹ của tuần trước đó.
Trong tuần từ ngày 22/12 đến 26/12/2025, dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund – ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 32 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái vào ròng nhẹ của tuần trước đó.
Cụ thể, hoạt động rút ròng diễn ra tại 10 trên tổng số 25 quỹ ETF, trong đó áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF nước ngoài.
Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 110 tỷ đồng, gần như toàn bộ đến từ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, với giá trị rút ròng 114,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 2 tỷ đồng.
Trong khi đó, các quỹ ETF nội địa ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 78 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại quỹ VFMVN Diamond ETF với giá trị 53,1 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ SSIAM VNX50 ETF lần lượt ghi nhận vào ròng 42 tỷ đồng và hơn 8 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ MAFM VNDiamond ETF bị rút ròng hơn 12 tỷ đồng.
Đối với dòng vốn từ nhà đầu tư Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (Depositary Receipts – DRs), nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 860 nghìn chứng chỉ lưu ký của quỹ VFM VNDiamond ETF (mã chứng chỉ lưu ký FUEVFVND01), tương đương 32,6 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm nhà đầu tư này bán ròng 270 nghìn chứng chỉ lưu ký của quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 9,6 tỷ đồng.
Tính riêng trong tháng 12/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 415 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị rút ròng đạt gần 16,2 nghìn tỷ đồng.
Tại thời điểm 26/12/2025, tổng giá trị tài sản ròng (Net Asset Value – NAV) của các quỹ ETF (chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 64,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2024.
Trong tuần từ 22/12 đến 26/12/2025, nhóm cổ phiếu bị các quỹ ETF bán ròng nhiều nhất bao gồm: VIC, VHM, SSI, HPB, và VCB.
Riêng trong ngày 29/12/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 22 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm lên gần 10 nghìn tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất gồm: HPG bị bán 81 nghìn cổ phiếu, tương đương 2,2 tỷ đồng; BSR bị bán 60 nghìn cổ phiếu, tương đương 1 tỷ đồng; SSI bị bán 49 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,5 tỷ đồng; VIX bị bán 41 nghìn cổ phiếu, tương đương 900 triệu đồng; SHB bị bán 38 nghìn cổ phiếu, tương đương 600 triệu đồng
Trong khi đó, quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 7 tỷ đồng, còn quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động đáng kể về dòng vốn.
