Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Loạt UAV, robot Make in Viet Nam được trình diễn

Bạch Dương

31/12/2025, 08:01

Hàng loạt sản phẩm công nghệ robot Make in Viet Nam đang từng bước giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống...

Trình diễn UAV tuần tra - Video: NH.
Trình diễn UAV tuần tra - Video: NH.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 đã diễn ra chuỗi hoạt động trình diễn công nghệ diễn ra sinh động về cách các giải pháp số, robot và thiết bị bay không người lái (UAV) đang từng bước đi vào đời sống, từ cứu hộ cứu nạn, du lịch thông minh đến dịch vụ công và bảo đảm an ninh.

Ở phần khai mạc, robot do Tập đoàn MISA phát triển đã thực hiện các thao tác trình diễn theo kịch bản, đóng vai trò cầu nối giữa công nghệ và con người trong không gian sự kiện.

Tiếp theo là tiểu phẩm mô tả UAV Hera giao hàng trên không cũng thu hút sự chú ý của người dân. Những chiếc UAV Hera cất cánh từ khu vực "quầy cà phê" trên cao, nhẹ nhàng mang theo khay đựng cà phê và bay tới vị trí khách hàng ngồi, chỉ trong vòng chưa đến 1 phút khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Robot cứu hỏa đang tự động thực hiện thao tác.
Robot cứu hỏa đang tự động thực hiện thao tác.

Bên cạnh đó, tiểu phẩm tái hiện cảnh robot khám chữa bệnh và robot phát thuốc hỗ trợ kịp thời cũng nhận được nhiều lời khen. Đây là sản phẩm do Công ty cổ phần Health Care Center phát triển được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe ban đầu, hướng tới cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, tiểu đường và tăng huyết áp.

Robot giao hàng.
Robot giao hàng.

Trạm giám sát Rynan InSENTINEL, kết hợp cùng UAV Hera và robot giao hàng tự hành là ba giải pháp tiêu biểu cho nông nghiệp 4.0 trong phần trình diễn "Phát triển nông nghiệp thông minh". Trạm Rynan sử dụng camera AI và bẫy pheromone để nhận dạng, đếm và phân tích sâu bệnh trực tiếp tại ruộng. Dữ liệu được truyền về ứng dụng di động, giúp nông dân biết chính xác thời điểm cần hoặc không cần phun thuốc, bảo vệ cân bằng sinh thái, giảm chi phí.

Sau khi thu hoạch, UAV Hera đảm nhận việc vận chuyển túi gạo ST25 qua robot tự hành, thể hiện chuỗi nông nghiệp khép kín - từ giám sát, canh tác đến phân phối.

UAV mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
UAV mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Một ứng dụng của UAV nữa là cứu hộ. Tiểu phẩm UAV tìm kiếm, cứu người trong bão lũ cũng là dòng thiết bị UAV HTI và UAV Hera phối hợp để thực hiện nhiệm vụ: phát hiện nạn nhân và thả vật phẩm cứu trợ chính xác trong môi trường mô phỏng bão lũ.

Cả hai UAV đều được trang bị camera quang học và hồng ngoại, hệ thống định vị GPS độ chính xác cao, kết nối truyền hình ảnh thời gian thực với trung tâm chỉ huy, cùng cơ chế thả hàng tự động và điều chỉnh độ cao an toàn. Nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhận diện mục tiêu tự động khoanh vùng vị trí nạn nhân chỉ trong vài giây.

Ngay sau khi tín hiệu cứu nạn được xác nhận, UAV Hera của đơn vị RTR được kích hoạt, mang theo áo phao, hàng cứu trợ đã xác định chính xác tọa độ nạn nhân, tiếp cận mục tiêu, thả thùng hàng cứu trợ xuống đúng vị trí, minh họa khả năng tiếp tế chính xác trong những điều kiện nguy hiểm.

Robot dịch vụ công của VNPT.
Robot dịch vụ công của VNPT.

Cũng tại phiên trình diễn, một điểm nhấn đáng chú ý là hoạt cảnh robot dịch vụ công. Robot chatbot của VNPT đóng vai trò hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký kết hôn, khai sinh, nộp thuế đến tra cứu thông tin nhà đất… Người dân có thể hoàn tất khai báo ngay tại chỗ, không cần chờ đến giờ làm việc của công chức.

Robot cứu hoả gây ấn tượng với kích thước nhỏ gọn, khả năng di chuyển tự động, có thể phun nước cao đến hơn chục mét, rất hiệu quả đối với những khu vực chật hẹp.

Robot này có cảm biến nhận biết khói, lửa và nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Có thể chịu được nhiệt độ cực cao, di chuyển vào những khu vực nguy hiểm nhất, nơi con người không thể tiếp cận, robot có thể tiên phong xông vào những khu vực nguy hiểm nhất.

Những năm qua, chủ trương Make in Viet Nam đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ sản phẩm, giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Từ cứu hộ, du lịch, dịch vụ công đến an ninh, các màn trình diễn không chỉ mang tính minh họa công nghệ mà còn cho thấy một bức tranh tổng thể về cách giải pháp số và trí tuệ nhân tạo đang từng bước tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội ngày nay.

Lần đầu tiên thí điểm dùng thiết bị bay không người lái UAV vận chuyển trong y tế

19:09, 25/12/2025

Lần đầu tiên thí điểm dùng thiết bị bay không người lái UAV vận chuyển trong y tế

Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) hợp tác JUIDA, cơ hội phát triển hệ sinh thái UAV, drone

19:01, 16/12/2025

Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) hợp tác JUIDA, cơ hội phát triển hệ sinh thái UAV, drone

Cần giải pháp đột phá để phát triển thị trường ứng dụng UAV nội địa

07:13, 26/11/2025

Cần giải pháp đột phá để phát triển thị trường ứng dụng UAV nội địa

Từ khóa:

dịch vụ công diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số giải pháp công nghệ make in Vietnam robot cứu hỏa robot việt nam trí tuệ nhân tạo UAV Việt Nam

Đọc thêm

AI định hình lại chăm sóc sức khỏe châu Âu năm 2025

AI định hình lại chăm sóc sức khỏe châu Âu năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế tại châu Âu. Từ dự báo rủi ro bệnh tật, tăng tốc chẩn đoán đến hỗ trợ vận hành hệ thống y tế, AI đang từng bước tái cấu trúc cách chăm sóc sức khỏe, dù vẫn chưa thể thay thế vai trò trung tâm của con người...

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ lõi

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ lõi

Viettel đặt mục tiêu phát triển công nghệ ngang tầm thế giới ở 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 1311. FPT, trong 5 năm qua, đã giảm từ 90% xuống còn 30%, không làm công nghệ theo phong trào mà đi theo chiến lược thực tế, sẵn sàng đầu tư cho nghiên cứu phát triển, nhân lực...

Công nghệ Việt Nam phải trả lời câu hỏi

Công nghệ Việt Nam phải trả lời câu hỏi "sản phẩm có dẫn dắt được thị trường không?"

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chính thức khởi động một giai đoạn mới "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt". Trong giai đoạn mới này chúng ta không chỉ hỏi sản phẩm này do người Việt Nam làm ra không? Mà phải hỏi sản phẩm này có dẫn dắt được thị trường không? Có tạo ra chuẩn mực mới không?

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Chứng khoán

2

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai giao thông thông minh trên cao tốc Bắc – Nam

Đầu tư

3

Cảng HKQT Nội Bài,Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026

Đầu tư

4

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Dân sinh

5

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy