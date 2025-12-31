Loạt UAV, robot Make in Viet Nam được trình diễn

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 đã diễn ra chuỗi hoạt động trình diễn công nghệ diễn ra sinh động về cách các giải pháp số, robot và thiết bị bay không người lái (UAV) đang từng bước đi vào đời sống, từ cứu hộ cứu nạn, du lịch thông minh đến dịch vụ công và bảo đảm an ninh.

Ở phần khai mạc, robot do Tập đoàn MISA phát triển đã thực hiện các thao tác trình diễn theo kịch bản, đóng vai trò cầu nối giữa công nghệ và con người trong không gian sự kiện.

Tiếp theo là tiểu phẩm mô tả UAV Hera giao hàng trên không cũng thu hút sự chú ý của người dân. Những chiếc UAV Hera cất cánh từ khu vực "quầy cà phê" trên cao, nhẹ nhàng mang theo khay đựng cà phê và bay tới vị trí khách hàng ngồi, chỉ trong vòng chưa đến 1 phút khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Robot cứu hỏa đang tự động thực hiện thao tác.

Bên cạnh đó, tiểu phẩm tái hiện cảnh robot khám chữa bệnh và robot phát thuốc hỗ trợ kịp thời cũng nhận được nhiều lời khen. Đây là sản phẩm do Công ty cổ phần Health Care Center phát triển được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe ban đầu, hướng tới cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, tiểu đường và tăng huyết áp.

Robot giao hàng.

Trạm giám sát Rynan InSENTINEL, kết hợp cùng UAV Hera và robot giao hàng tự hành là ba giải pháp tiêu biểu cho nông nghiệp 4.0 trong phần trình diễn "Phát triển nông nghiệp thông minh". Trạm Rynan sử dụng camera AI và bẫy pheromone để nhận dạng, đếm và phân tích sâu bệnh trực tiếp tại ruộng. Dữ liệu được truyền về ứng dụng di động, giúp nông dân biết chính xác thời điểm cần hoặc không cần phun thuốc, bảo vệ cân bằng sinh thái, giảm chi phí.

Sau khi thu hoạch, UAV Hera đảm nhận việc vận chuyển túi gạo ST25 qua robot tự hành, thể hiện chuỗi nông nghiệp khép kín - từ giám sát, canh tác đến phân phối.

UAV mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Một ứng dụng của UAV nữa là cứu hộ. Tiểu phẩm UAV tìm kiếm, cứu người trong bão lũ cũng là dòng thiết bị UAV HTI và UAV Hera phối hợp để thực hiện nhiệm vụ: phát hiện nạn nhân và thả vật phẩm cứu trợ chính xác trong môi trường mô phỏng bão lũ.

Cả hai UAV đều được trang bị camera quang học và hồng ngoại, hệ thống định vị GPS độ chính xác cao, kết nối truyền hình ảnh thời gian thực với trung tâm chỉ huy, cùng cơ chế thả hàng tự động và điều chỉnh độ cao an toàn. Nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhận diện mục tiêu tự động khoanh vùng vị trí nạn nhân chỉ trong vài giây.

Ngay sau khi tín hiệu cứu nạn được xác nhận, UAV Hera của đơn vị RTR được kích hoạt, mang theo áo phao, hàng cứu trợ đã xác định chính xác tọa độ nạn nhân, tiếp cận mục tiêu, thả thùng hàng cứu trợ xuống đúng vị trí, minh họa khả năng tiếp tế chính xác trong những điều kiện nguy hiểm.

Robot dịch vụ công của VNPT.

Cũng tại phiên trình diễn, một điểm nhấn đáng chú ý là hoạt cảnh robot dịch vụ công. Robot chatbot của VNPT đóng vai trò hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký kết hôn, khai sinh, nộp thuế đến tra cứu thông tin nhà đất… Người dân có thể hoàn tất khai báo ngay tại chỗ, không cần chờ đến giờ làm việc của công chức.

Robot cứu hoả gây ấn tượng với kích thước nhỏ gọn, khả năng di chuyển tự động, có thể phun nước cao đến hơn chục mét, rất hiệu quả đối với những khu vực chật hẹp.

Robot này có cảm biến nhận biết khói, lửa và nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Có thể chịu được nhiệt độ cực cao, di chuyển vào những khu vực nguy hiểm nhất, nơi con người không thể tiếp cận, robot có thể tiên phong xông vào những khu vực nguy hiểm nhất.

Những năm qua, chủ trương Make in Viet Nam đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ sản phẩm, giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Từ cứu hộ, du lịch, dịch vụ công đến an ninh, các màn trình diễn không chỉ mang tính minh họa công nghệ mà còn cho thấy một bức tranh tổng thể về cách giải pháp số và trí tuệ nhân tạo đang từng bước tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội ngày nay.