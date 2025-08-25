Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa

Đỗ Mến

25/08/2025, 10:31

Các đối tượng lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người có bệnh tâm thần để vi phạm pháp luật, "móc nối" với các lãnh đạo, bác sĩ để làm kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong đó, hai ông gồm Bùi Thế Hùng (Viện trưởng từ năm 2015-2022) và Lê Văn Hùng (Viện trưởng từ năm 2022-2024) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra ông Bùi Thế Hùng còn bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ.

“CẮT PHẾ” TIỀN CỦA BÁC SĨ, GIÁM ĐỊNH VIÊN

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, cơ quan điều tra các địa phương đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần tại Viện pháp y Biên Hòa 2.752 vụ án; đã quyết toán tổng số tiền bồi dưỡng giám định viên và giúp việc giám định là hơn 16 tỷ đồng.

Trong đó, Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa giám định mỗi đơn vị nhận hơn 4,1 tỷ đồng; hai cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng nhận hơn 8,3 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định, ông Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng đã lợi dụng chức vụ Viện trưởng, chỉ đạo Lê Thị Hà Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) giữ lại 50% tiền giúp việc giám định và 10% tiền bồi dưỡng giám định viên. 

Theo lời khai, tiền này để chi đối ngoại và các công việc của cơ quan. Bà Nghĩa là người trực tiếp cắt lại tiền và quản lý chi tiêu theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Khi phát tiền, bà Nghĩa không lập bảng thống kê tổng số tiền giám định viên và người giúp việc giám định được nhận trong tháng. Do đó, khi ký nhận các bảng kê do bà Nghĩa đưa, các giám định viên và giúp việc không biết cụ thể số tiền được hưởng. 

Sau khi sự việc bị phát hiện và khởi tố, bà Nghĩa xuống họp giao ban với Khoa giám định và yêu cầu các nhân viên ký vào biên bản họp thống nhất việc cắt lại tiền bồi dưỡng giám định cho Viện trưởng sử dụng vào hoạt động chung, nhưng không được nhân viên đồng ý. 

Tháng 5/2023, khi Phòng Tài chính kế toán thanh toán tiền bồi dưỡng giám định viên bằng hình thức chuyển khoản, ông Lê Văn Hùng đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến.

Trong đó, mỗi giám định viên sau khi nhận tiền bồi dưỡng phải nộp lại 10% số tiền được nhận cho bà Nghĩa để làm quỹ cho Viện trưởng phục vụ công tác đối ngoại. Các Giám định viên đồng ý với điều kiện, số tiền giữ lại phải được sử dụng đúng mục đích.

Theo kết luận điều tra, 2 ông này giữ lại 10% tiền bồi dưỡng giám định và 50% tiền bồi dưỡng giúp việc giám định sai quy định hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, ông Bùi Thế Hùng sử dụng trái quy định là hơn 6 tỷ đồng và Lê Văn Hùng là hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bác sĩ, giám định viên và người giúp việc giám định. Do đó, 2 ông này bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

NHẬN HỐI LỘ ĐỂ RA KẾT LUẬN SAI SỰ THẬT

Kết luận cũng thể hiện, khi đương nhiệm, ông Bùi Thế Hùng tham gia với vai trò là chủ trì và cùng với các thành viên 18 Hội đồng giám định nhận hối lộ hơn 1,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng ông này hưởng lợi 270 triệu đồng để kết luận giám định sai sự thật cho các đối tượng trong nhiều vụ án khác nhau.

Bên cạnh đó, ông này còn bị cáo buộc thông qua người khác để đưa 250 triệu đồng cho Nguyễn Văn Trọng (bác sĩ). Từ đó, Trọng đưa tiền cho các thành viên hội đồng giám định nhằm kết luận cho Hồ Đức Thịnh (ở TP. HCM) bị bệnh tâm thần. Hành vi này phạm vào tội Môi giới hối lộ.

Còn ông Lê Văn Hùng bị cáo buộc làm sai lệch bệnh án, chuyển khoa điều trị và cùng với thành viên 17 Hội đồng giám định nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng để ra kết luận giám định sai sự thật. Kết luận thể hiện, ông này hưởng lợi 768 triệu đồng.

Các bị can khác là trưởng khoa, bác sĩ, phó trưởng khoa, điều dưỡng làm sai lệch hồ sơ bệnh án hoặc chuyển khoa điều trị cho các đối tượng giám định…  Ngoài ra còn một số bị can là đối tượng giám định có hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra nhận xét, các đối tượng đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người có bệnh tâm thần để vi phạm pháp luật, móc nối với các đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ để làm kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật. Mục đích để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. 

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Ngày 25/8/ 2025, Cục Cảnh sát giao thông đã phát đi thông báo khẩn cấp về việc cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An từ 13 giờ 30 phút.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài…

Xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong việc thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với mục tiêu biến công tác này từ “điểm nghẽn” thành “đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia…

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...

