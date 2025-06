Triệt phá đường dây chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 07/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng.

Qua theo dõi quá trình chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương của 02 vợ chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979; thường trú ở tổ 38 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), bị can Lê Văn Đông (SN 1978); Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương thường xuyên ra khỏi Viện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng có dấu hiệu móc nối, cấu kết với lãnh đạo, nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương để “chạy” kết luận giám định pháp y tâm thần theo hướng không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần để được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hồi 23h45’ ngày 07/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh cùng 05 đối tượng gồm cả nhân viên và bệnh nhân của Viện pháp y tâm thần Trung ương khi các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Đồng thời, cơ quan điều tra triệu tập 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa để điều tra làm rõ.

Đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án trị giá hàng chục tỷ đồng có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an xác định có 22 đối tượng có quyết định chữa bệnh bắt buộc nhưng không có mặt tại Viện.

Sơ bộ nhận định có 15/22 đối tượng có dấu hiệu can thiệp trái pháp luật để có Kết luận giám định tâm thần không đúng quy định nhằm mục đích trốn tránh việc xử lý hình sự theo pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, công an xác định, năm 2016, sau khi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài.

Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tiếp tục được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Năm 2023, Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông lại tiếp tục phạm tội Gây rối trật tự công cộng, sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để mỗi người được bố trí 01 phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy tại Viện và được ra ngoài.

Quá trình khám xét cơ quan Công an thu giữ được ma túy tại phòng của Đông và Mai Anh ở Viện.

Vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch, nghỉ mát và mời cả Khoa ở Viện pháp y đi cùng.

Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với Lãnh đạo viện pháp y để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng vài trăm triệu. Trường nhận và chia cho các thành viên hội đồng giám định.

Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh.

Mai Anh đã chuyển rất nhiều tiền và nhiều trường hợp cho Trần Văn Trường để lo “chạy” kết luận giám định.

Ngoài ra Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề “chạy” kết luận giám định, hưởng lợi hàng tỷ đồng từ việc làm trên.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 90 đối tượng, người liên quan.

Trong đó có 76 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương và 04 đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố cũng đề nghị các đơn vị có liên quan tự tổ chức rà soát lại các vụ án, vụ việc có đối tượng được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương từ năm 2020 đến nay.

Đặc biệt rà soát các đối tượng có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhưng trước khi phạm tội không có hồ sơ, bệnh án tâm thần hoặc sau khi được cơ quan tư pháp áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thì lại đến các bệnh viện để khám, điều trị tâm thần.

Kết quả rà soát xác định có trường hợp nghi vấn thì kịp thời trao đổi, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ theo quy định.