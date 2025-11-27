Deutsche Bank nâng mạnh dự báo giá vàng năm 2026

Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950 - 4.950 USD/oz trong năm tới...

Trong một báo cáo công bố ngày 26/11, ngân hàng Đức Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2026 lên 4.450 USD/oz từ mức 4.000 USD/oz trước đó, trên cơ sở cho rằng dòng vốn chảy vào thị trường kim loại quý này từ các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương sẽ ổn định ở mức cao.

Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950 - 4.950 USD/oz trong năm tới. Mức giá cận trên của khoảng dự báo này cao hơn 14% so với giá hiện tại của vàng giao tháng 12/2026 trên sàn giao dịch COMEX ở Mỹ.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank đề cập tới một “bức tranh tích cực mang tính cấu trúc” của các điều kiện thuận lợi cho xu hướng tăng của giá vàng vàng, bao gồm nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và lực mua của nhà đầu tư thông qua các quỹ ETF vàng.

Họ cho rằng nhu cầu của các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF sẽ tiếp thụ hấp thụ một phần lớn nguồn cung vàng trên toàn cầu, khiến nguồn cung vàng cho thị trường trang sức trở nên eo hẹp, và tổng nhu cầu vàng toàn cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung.

Báo cáo của Deutsche Bank dự báo dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng sẽ giữ vai trò tạo ra một mức sàn cho giá vàng trong năm tới, nhận định ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/oz sẽ được duy trì trong suốt năm.

Cũng theo báo cáo này, tình trạng thiếu cung trong suốt nhiều năm của thị trường bạc, bạch kim và palladium sẽ làm gia tăng mức độ nhạy cảm của giá các kim loại quý này với sự tăng giá của vàng. Năm nay, khi giá vàng lập kỷ lục, giá bạc cũng đạt mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Deutsche Bank giữ nguyên dự báo giá vàng bình quân năm 2027 ở mức 5.150 USD/oz.

Những yếu tố rủi ro có thể gây áp lực giảm lên giá vàng trong năm tới được Deutsche Bank đề cập bao gồm tương quan trái chiều giữa giá vàng với giá của các tài sản rủi ro, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2026 ít hơn so với kỳ vọng, và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương chậm lại.

Giá vàng giao ngay đã tăng gần 60% trong năm nay, tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Kỷ lục của giá vàng giao ngay được thiết lập vào hôm 20/10 ở mức hơn 4.380 USD/oz.