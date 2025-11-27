Deutsche Bank nâng mạnh dự báo giá vàng năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950 - 4.950 USD/oz trong năm tới...
Trong một báo cáo công bố ngày 26/11, ngân hàng Đức Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2026 lên 4.450 USD/oz từ mức 4.000 USD/oz trước đó, trên cơ sở cho rằng dòng vốn chảy vào thị trường kim loại quý này từ các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương sẽ ổn định ở mức cao.
Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.950 - 4.950 USD/oz trong năm tới. Mức giá cận trên của khoảng dự báo này cao hơn 14% so với giá hiện tại của vàng giao tháng 12/2026 trên sàn giao dịch COMEX ở Mỹ.
Các nhà phân tích của Deutsche Bank đề cập tới một “bức tranh tích cực mang tính cấu trúc” của các điều kiện thuận lợi cho xu hướng tăng của giá vàng vàng, bao gồm nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và lực mua của nhà đầu tư thông qua các quỹ ETF vàng.
Họ cho rằng nhu cầu của các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF sẽ tiếp thụ hấp thụ một phần lớn nguồn cung vàng trên toàn cầu, khiến nguồn cung vàng cho thị trường trang sức trở nên eo hẹp, và tổng nhu cầu vàng toàn cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung.
Báo cáo của Deutsche Bank dự báo dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng sẽ giữ vai trò tạo ra một mức sàn cho giá vàng trong năm tới, nhận định ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/oz sẽ được duy trì trong suốt năm.
Cũng theo báo cáo này, tình trạng thiếu cung trong suốt nhiều năm của thị trường bạc, bạch kim và palladium sẽ làm gia tăng mức độ nhạy cảm của giá các kim loại quý này với sự tăng giá của vàng. Năm nay, khi giá vàng lập kỷ lục, giá bạc cũng đạt mức cao chưa từng có trong lịch sử.
Deutsche Bank giữ nguyên dự báo giá vàng bình quân năm 2027 ở mức 5.150 USD/oz.
Những yếu tố rủi ro có thể gây áp lực giảm lên giá vàng trong năm tới được Deutsche Bank đề cập bao gồm tương quan trái chiều giữa giá vàng với giá của các tài sản rủi ro, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2026 ít hơn so với kỳ vọng, và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương chậm lại.
Giá vàng giao ngay đã tăng gần 60% trong năm nay, tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Kỷ lục của giá vàng giao ngay được thiết lập vào hôm 20/10 ở mức hơn 4.380 USD/oz.
Công ty đầu tư của Đại học Harvard - Harvard Management Company - hiện quản lý 2,1 tỷ USD, với khoản đầu tư lớn nhất vào quỹ Bitcoin ETF và các cổ phiếu công nghệ hàng đầu...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 26/11 công bố một kế hoạch ngân sách mới, với nội dung chính là tăng thu thuế thêm 26 tỷ bảng Anh, đã đẩy gánh nặng thế ở Anh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Công ty bất động sản Trung Quốc China Vanke Co. đang đối mặt với rủi ro vỡ nợ ngày càng lớn. Diễn biến mới nhất ở Vanke đang có khả năng đẩy cuộc khủng hoảng bất động sản đã kéo dài 4 năm ở Trung Quốc lên một nấc mới...
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Đức có nguy cơ tăng trưởng dưới tiềm năng và phải chật vật trong thời gian dài mới đạt được nhịp độ tăng trưởng đủ mạnh nếu không triển khai các biện pháp cải cách kinh tế quyết liệt...
Lần đầu tiên kể từ khi Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Nhân tài Toàn cầu (GTCI) được công bố năm 2013, Singapore vươn lên vị trí số một thế giới, vượt qua Thụy Sỹ - quốc gia đã thống trị bảng xếp hạng trong nhiều năm liền. Thành tích này phản ánh hệ sinh thái nhân tài đặc biệt vững mạnh của Singapore, nơi các chính sách phát triển kỹ năng, đổi mới, học tập suốt đời và khả năng thích ứng được duy trì liên tục. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động toàn cầu, bước ngoặt của Singapore mang ý nghĩa quan trọng đối với các nền kinh tế mới nổi.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: