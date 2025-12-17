Chênh lệch giá vàng miếng và giá thế giới về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng

Ngày 17/12, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) 17,18 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2025.

Trong phiên sáng (17/12), các đơn vị kinh doanh đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng sau nhịp giảm mạnh trong phiên hôm qua (16/12). Mức tăng phổ biến ở mức 600 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 154,2 triệu và giá vàng miếng bán ra ở mức 156,2 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 16/12. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch vẫn không thay đổi.

Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 156,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 153,2 triệu đồng/lượng và 154,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/12, giá giao dịch vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá mua vào vàng miếng tăng 400 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp nhất thị trường, kèm theo đó là chênh lệch giá/mua bán vàng miếng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp đối với giá vàng miếng mua vào trong phiên sáng.

Mở cửa phiên, thương hiệu này vẫn giữ nguyên chiều bán ra nhưng tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua vào, niêm yết giá mua, bán ở mức 154,4 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 155 triệu – 156,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 16/12, giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng tăng 700 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 17/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận 3 doanh nghiệp giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với giá chốt phiên 16/12.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 17/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI vẫn niêm yết ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/12, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Tương tự, sau khi ghi nhận tổng mức giảm là 800 nghìn đồng/lượng trong phiên 16/12, mở cửa phiên sáng nay, PNJ vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Tính đến 11 giờ ngày 17/12, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 151 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 154 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 17/12.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 145,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chêch lệch giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 17/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, Công ty SJC tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 151,8 triệu – 154,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 152,2 triệu đồng/lượng và 155,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. Giá giao dịch vàng nhẫn đặt ở mức 152,4 triệu – 155,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 152,2 triệu - 155,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn không thay đổi giá giao dịch.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 151,3 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 154,3 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 16/12. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch vẫn không thay đổi.