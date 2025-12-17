Thứ Tư, 17/12/2025

Trang chủ Thế giới

Trung Quốc chống lại cuộc chiến giảm giá ô tô

An Huy

17/12/2025, 21:42

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang ở trong một cuộc chiến giảm giá khốc liệt do nhu cầu yếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc vừa đưa ra các hạn chế mới đối với việc chiết khấu giá bán xe - một động thái cho thấy quyết tâm của Chính phủ nước này trong việc kiểm soát cuộc chiến giảm giá khốc liệt trong ngành công nghiệp ô tô , nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh quá mức và bảo vệ sức khỏe tài chính của ngành.

Theo hãng tin Bloomberg, cách đây ít ngày, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đã công bố một bộ đề xuất hướng dẫn, bao gồm các biện pháp ngăn chặn các nhà sản xuất định giá xe dưới chi phí sản xuất và không cho phép các đại lý đưa ra chính sách giảm giá hoặc hoàn tiền làm giảm giá bán xe xuống dưới giá vốn.

Những biện pháp này đã khiến giá cổ phiếu của các công ty sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD Co., Nio, Xiaomi, Zhejiang Leapmotor… giảm mạnh vào đầu tuần này. Các nhà sản xuất này vốn đang phải dựa vào các chương trình giảm giá để kích thích nhu cầu đang chậm lại.

Cách đây 6 tháng, cơ quan chức năng Trung Quốc đã công khai chỉ trích các nhà sản xuất ô tô vì vòng xoáy giảm giá nguy hiểm mà họ tạo ra, đồng thời cảnh báo về sức khỏe tài chính của ngành. Dù vậy, giá xe ở nước này vẫn không ngừng giảm.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giảm giá xe mạnh mẽ là do nhu cầu tiêu dùng yếu và tình trạng dư thừa công suất sản xuất ô tô. Theo ông Li Yanwei, cố vấn của Hiệp hội Đại lý ô tô Trung Quốc, một số thương hiệu đã tận dụng quy mô sản xuất lớn để giành lợi thế trên thị trường, làm trầm trọng thêm cuộc chiến giá cả.

Nhìn trong tổng thể nền kinh tế, Trung Quốc đang nỗ lực chống lại hiện tượng "involution" hay “nội quyển”, một thuật ngữ chỉ sự cạnh tranh quá mức dẫn đến lợi nhuận giảm dần.

Trong khi đó, giá giao dịch trung bình của ô tô tại nước này đã giảm sâu. Đơn cử như giá giao dịch trung bình của xe BYD giảm từ 116.200 nhân dân tệ vào tháng 6 xuống còn 108.100 nhân dân tệ vào tháng 10, theo dữ liệu từ tổ chức China Auto Market.

Bất chấp mức giá đã thấp, các nhà sản xuất vẫn tiếp tục đưa ra các chương trình giảm giá để kích thích doanh số bán hàng, trong bối cảnh các chính sách ưu đãi của nhà nước cho việc đổi xe và mua xe điện bị cắt giảm, đặt các nhà sản xuất và đại lý vào tình thế khó khăn.

Các nhà đầu tư trong ngành đã ngày càng nhận thức rõ về những thách thức từ quy định trong vài tháng qua, đây là một trong những lý do khiến cổ phiếu ô tô suy yếu. Ông Eugene Hsiao, trưởng chiến lược cổ phiếu Trung Quốc tại công ty Macquarie Capital, cho biết các hướng dẫn mà SAMR đề xuất là phù hợp với các động thái chống “nội quyển” của chính phủ.

Nhưng việc thực thi các quy định mới này được xem là một thách thức. Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định các đại lý xe khó tăng giá bán xe đến tay người tiêu dùng do nhu cầu yếu kéo dài, đặc biệt là đối với các mẫu xe sang chạy bằng động cơ đốt trong.

Các quy định đề xuất của cơ quan quản lý, hiện đang mở để lấy ý kiến công chúng đến ngày 22/12, cũng nhằm ngăn chặn sự thông đồng và khuyến nghị các nhà sản xuất và đại lý thiết lập hệ thống đào tạo nhân viên, giám sát giá cả và kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, từ năm 2026, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu cho xe điện để ngăn chặn việc các công ty thổi phồng doanh số bằng cách ghi nhận giao xe trước khi xe thực sự đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Sự giám sát ngày càng tăng đối với các hoạt động trong ngành đã khiến một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thay đổi loại hình ưu đãi mà họ cung cấp, chuyển từ giảm giá trực tiếp sang mang tới cho người mua những giá trị tốt hơn số tiền được bỏ ra để mua xe. Chẳng hạn, một số thương hiệu đã bán các mẫu SUV mới cỡ lớn với giá của một chiếc xe nhỏ - theo chuyên gia Hsiao của Macquarie.

VnEconomy