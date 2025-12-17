Sacombank hợp tác cùng MISA mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, đồng hành cùng SMEs

Giá vàng trong nước và thế giới
Thông qua hợp tác với MISA, Sacombank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng, linh hoạt…
Sacombank và MISA vừa chính thức hợp tác đưa giải pháp tài chính của ngân hàng lên nền tảng MISA Lending. Đây được xem là bước tiến mang tính chiến lược giúp tháo gỡ “nút thắt” về vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua quy trình số hóa toàn diện.
Trong xu hướng doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa và tối ưu nguồn lực để mở rộng hoạt động, nhu cầu tiếp cận vốn nhanh, linh hoạt ngày càng trở nên thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về quy trình xử lý hồ sơ hay thủ tục. Thấu hiểu bài toán này, Sacombank đã phối hợp cùng MISA triển khai giải pháp tài chính lên nền tảng MISA Lending nhằm khơi thông dòng vốn một cách an toàn và hiệu quả.
Điểm vượt trội của giải pháp tiếp cận vốn mới là toàn bộ quy trình được số hóa toàn diện. Thông qua việc kết nối dữ liệu trực tiếp từ nền tảng MISA Lending đến ngân hàng, khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn hình thức vay vốn phù hợp. Qua đó giúp đơn giản hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, rút ngắn tới 70% thời gian xử lý, từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm cần vốn nhập hàng hay thanh toán đối tác.
Sacombank hiện cung cấp hai hình thức cấp vốn dành cho SMEs trên MISA Lending gồm Gói vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh và Thẻ tín dụng doanh nghiệp. Tổng hạn mức tín dụng lên đến 5 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp lên đến 1 tỷ đồng.
Với gói vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, SMEs chỉ trả lãi theo dư nợ giảm dần, miễn phí rút vốn và được tất toán linh hoạt không mất phí. Với thẻ tín dụng doanh nghiệp, SMEs được hưởng miễn lãi đến 55 ngày. Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn và chủ động dòng tiền trong mọi hoạt động.
Thông qua hợp tác với MISA, Sacombank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng, linh hoạt, tạo nền tảng vững chắc để SMEs tăng trưởng bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cũng như góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của nền kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Đây đồng thời là bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của Sacombank, góp phần thúc đẩy hành trình chuyển đổi số quốc gia.
* Thông tin chi tiết:
Hotline miễn phí 24/7 1800 5858 88
Website: https://lending.misa.vn/vay-von-luu-dong-sieu-toc-stb/
Trước lộ trình bỏ thuế khoán từ năm 2026, hộ kinh doanh đứng trước yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Các nền tảng số và giải pháp công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng giúp khu vực này thích ứng nhanh hơn với cơ chế thuế mới...
Ngày 17/12, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) 17,18 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2025.
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh dư địa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của hệ thống ngân hàng đang dần cạn kiệt. Do đó, để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho tăng trưởng kinh tế, cần cải cách cấu trúc huy động vốn và nâng cao hiệu quả phân bổ. Qua đó, cải thiện năng lực hấp thụ vốn của cả khu vực công và khu vực tư nhân cũng như bảo đảm an toàn vĩ mô…
“Hội nghị ngành Nông sản và Thủy sản: Giải pháp trong biến động” vừa được ACB tổ chức tại Cần Thơ khẳng định chiến lược dài hạn của ACB trong phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt thông qua thế mạnh am hiểu sâu sắc đặc thù của từng ngành nghề khác nhau…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: