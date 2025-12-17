VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

Bạn đã bao giờ mơ về một ngôi nhà “biết nghĩ”, tự bật đèn khi trời tối, tự khóa cửa khi ra ngoài, giám sát con trẻ hay người già chỉ với một cú chạm hoặc bằng giọng nói tiếng Việt? VNPT Smart Home sẽ biến giấc mơ đó của bạn thành hiện thực.

VNPT Smart Home là giải pháp nhà thông minh toàn diện, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và hiện đại cho mọi gia đình Việt, từ căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự cho đến các dự án thương mại, văn phòng. Được phát triển bởi VNPT VinaPhone phối hợp cùng VNPT Technology, VNPT Smart Home sẽ giúp mỗi gia đình tận hưởng cuộc sống thông minh, kết nối và tiện ích tối đa.

TIÊU CHUẨN SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI VIỆT HIỆN ĐẠI

Nhà thông minh đang trở thành chuẩn mực sống hiện đại tại Việt Nam. Người trẻ muốn tối giản hóa cuộc sống, điều khiển mọi thiết bị chỉ bằng một cú chạm hoặc một câu lệnh giọng nói, các gia đình cần sự an toàn – tiện lợi, còn chủ đầu tư bất động sản muốn gia tăng giá trị dự án bằng công nghệ thông minh. VNPT Smart Home đáp ứng đầy đủ mong đợi đó, mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi và an toàn hơn cho mọi đối tượng khách hàng.

VNPT Smart Home nâng tầm phong cách sống hiện đại cho người Việt.

HỆ SINH THÁI MỞ - THÔNG MINH, AN TOÀN VÀ TIỆN NGHI

Điểm nổi bật của VNPT Smart Home là hệ sinh thái mở, tương thích với hàng trăm thiết bị thông minh trong và ngoài nước như Rạng Đông, Olli, Tuya,... Hiện có hơn 100 sản phẩm đã được tích hợp vào ứng dụng ONE Home, trong đó hơn 50 sản phẩm do VNPT phát triển, đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả và dễ dàng mở rộng khi cần. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và xử lý tại máy chủ VNPT đặt tại Việt Nam, cam kết bảo mật tuyệt đối và không lo lộ lọt thông tin ra nước ngoài.

Nhiều thiết bị thông minh do VNPT sản xuất.

Trung tâm điều khiển của hệ sinh thái là ứng dụng ONE Home - “bộ não” của ngôi nhà thông minh, cho phép người dùng điều khiển mọi thiết bị từ xa, giám sát camera, WiFi, cảm biến môi trường, đồng thời lập trình các kịch bản tự động hóa theo nhu cầu cá nhân. Dù ở đâu, người dùng vẫn có thể điều khiển thiết bị bằng cú chạm hoặc lệnh thoại qua Google Assistant hay loa Olli Maika.

VNPT Smart Home tập trung vào ba nhóm giải pháp cốt lõi và được đóng gói linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Trong đó, nhóm giải pháp an ninh an toàn với gói cước An tâm Cơ bản hay Bảo vệ Tối ưu giúp bảo vệ toàn diện ngôi nhà bằng hệ thống Camera AI cảnh bảo tức thì mọi bất thường; Giải pháp mở rộng kết nối Internet sử dụng hệ thống Wi-Fi Mesh 5/ Mesh 6 thế hệ mới giúp phủ sóng Wifi mọi ngóc ngách trong nhà, hỗ trợ kết nối từ 50 đến hơn 100 thiết bị cùng lúc; Giải pháp Tiện nghi Nhà thông minh với gói Khởi đầu Thông minh cho đến Ngôi nhà Tự động giúp người dùng có thể dễ dàng thiết lập ngữ cảnh tự động như Về nhà, Đi ngủ hay Tiếp khách, điều khiển rèm cửa, chiếu sáng và các thiết bị điện tử chỉ với một nút chạm.

Hệ sinh thái VNPT Smart Home còn bao gồm đầy đủ các thiết bị kết nối và điều khiển, công tắc, ổ cắm, cảm biến, camera, khóa cửa thông minh, động cơ rèm, bộ phát WiFi Mesh, đèn thông minh các loại và nhiều thiết bị hỗ trợ khác. Tất cả đều được đồng bộ và vận hành trơn tru thông qua ứng dụng ONE Home, giúp người dùng dễ dàng quản lý và giám sát toàn bộ ngôi nhà mà không cần phải di chuyển khắp nơi để bật, tắt thiết bị.

VNPT Smart Home được thiết kế linh hoạt cho từng quy mô và phù hợp với mọi đối tượng khách hàng: Hộ gia đình, căn hộ, biệt thự, chủ đầu tư dự án, và cả các cửa hàng điện máy...

Với độ ổn định 24/7, thiết kế tinh tế và hệ sinh thái mở, VNPT Smart Home không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là phong cách sống – nơi ngôi nhà biết tự chăm sóc, bảo vệ và phục vụ nhu cầu của từng thành viên. Đây chính là lựa chọn tối ưu để mỗi gia đình và doanh nghiệp Việt trải nghiệm cuộc sống thông minh, tiện ích và hiện đại trong thời đại công nghệ số.