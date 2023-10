Bằng ''Eras Tour'', Taylor Swift đã trở thành tỷ phú như thế nào?

Một “cơn sốt vàng” của ngành giải trí Mỹ đang diễn ra, và lực đẩy đằng sau nó đến từ chỉ một cá nhân: Taylor Swift. Chuyến lưu diễn The Eras Tour phá kỷ lục của cô được coi là chuỗi sự kiện âm nhạc sinh lợi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bloomberg Billionaires Index cho biết tổng giá trị tài sản ròng của Taylor Swift đã được nâng lên mức 1,1 tỷ USD nhờ chuyến lưu diễn. Chris Leyden, giám đốc tiếp thị tăng trưởng tại SeatGeek, trước đây đã nói với CNN rằng “Chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift có khả năng viết nên một "cuốn sách giáo khoa" về kinh tế giải trí. Cô ấy không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn - cô ấy còn là một hiện tượng kinh tế”.

Dữ liệu khảo sát công ty nghiên cứu AskPro cung cấp riêng cho CNN hồi tháng 8 cho thấy The Eras Tour thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, khi mà chuyến lưu diễn vẫn chưa kết thúc và tiếp tục diễn ở Bắc Mỹ vào năm tới. Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi ca sĩ diễn thu về hàng triệu USD. Khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng tăng đột biến.

Sáu đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn ở Los Angeles ước tính mang lại 320 triệu USD cho thành phố, theo Trung tâm Việc làm và Kinh tế California. Santa Clara, thành phố công nghệ nằm ở Bắc California, đã được đổi tên thành "Swiftie Clara" trong những ngày diễn ra concert. Ở Seattle, điệu nhảy của các fan đã gây ra cơn địa chấn tương đương với một trận động đất mạnh 2,3 độ richter.

Vào tháng 11 này, ngôi sao sinh năm 1989 sẽ thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế gồm 146 buổi diễn, với các điểm dừng ở Nam Mỹ, Châu Á, Úc và Châu Âu. Theo ước tính của Peter Cohan, Phó giáo sư ngành quản lý tại trường Cao đẳng Babson, The Eras Tour dự kiến sẽ mang về cho ngôi sao sinh năm 1989 khoản lợi lên đến 4,1 tỷ đô.

Ước tính trên được đưa ra trong trường hợp Taylor “bỏ túi” số tiền chia tiêu chuẩn khoảng 85% doanh thu từ chuyến lưu diễn, với giá vé trung bình là 456 USD. Thu nhập của chủ nhân ca khúc Look What You Made Me Do, được dự đoán, sẽ là cao nhất từ một chuyến lưu diễn cho bất kỳ hoạt động âm nhạc nào từ trước đến nay - lớn hơn cả GDP trong một năm của 42 quốc gia.

Nhưng tác động của The Eras Tour còn vượt xa những gì Swift “bỏ túi”. Trong một nỗ lực nhằm đánh giá mức chi tiêu của người xem concert, công ty phần mềm AskPro đã phỏng vấn 592 Swifties (fan hâm mộ của Taylor Swift) trong một cuộc khảo sát online. Dựa trên câu trả lời của họ và số lượng người tham dự buổi hòa nhạc trung bình, công ty ước tính rằng Swiftíe đã chi khoảng 93 triệu đô la cho mỗi buổi biểu diễn - con số chóng mặt, không chỉ cho vé mà còn cho merch (hàng hóa liên quan đến thần tượng), tiền đi lại, khách sạn, đồ ăn và trang phục.

Cộng tất cả những khoản tiền trên lại, và khi kết thúc chuyến lưu diễn chỉ riêng ở Hoa Kỳ, kết quả đã là khoản thúc đẩy trị giá 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế nước này. Số tiền đó đủ để trao 440 đô cho mỗi người ở bang Pennsylvania, quê hương của Swift, hoặc gần như đủ để gửi cho mỗi người Mỹ một tờ 20 đô la.

Chưa dừng lại ở đó, "Taylor Swift: The Eras Tour" – bộ phim về tour diễn của Taylor Swift, đã phá kỷ lục của bom tấn Spider-Man: No Way Home, đạt 26 triệu USD cho lượng vé đặt trước. Trong tuần đầu công chiếu, bộ phim concert của nữ ca sĩ nhạc pop đã thu về khoảng 96 triệu USD phòng vé ở Mỹ và Canada, trở thành bộ phim concert có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ trong tuần mở màn, theo AMC.

Chỉ riêng việc bán vé Eras Tour đã vực dậy ngành công nghiệp giải trí sau thời gian suy thoái do đại dịch.

Trong buổi thảo luận với nhà làm phim Emma Thomas, đạo diễn đại tài Christopher Nolan đã nhắc tới quyết định phát hành phim concert của Taylor Swift trực tiếp với chuỗi rạp phim AMC thay vì thông qua các nhà phân phối. Theo đó, ông cho rằng đây là một bước đi có giá trị lớn trong bối cảnh hiện nay. "Phim concert của cô ấy được chiếu trực tiếp tại rạp thay vì thông qua các nhà phân phối và nó sẽ kiếm được số tiền khổng lồ", chủ nhân tác phẩm Oppenheimer nhận định.

Với việc bỏ qua các nhà phân phối lớn và ký hợp đồng thẳng với chuỗi rạp phim AMC, Taylor Swift sẽ nhận được 57% doanh thu chiếu rạp. Số tiền này thông thường sẽ thuộc về nhà phân phối. Không chỉ Christopher Nolan, ngay cả giám đốc điều hành của Fathom Events - Ray Nutts - cũng cho rằng quyết định phát hành The Eras Tour trực tiếp tại các rạp phim sẽ thay đổi cục diện điện ảnh trong tương lai.

Trong khi đó, Billboard mới đây đã đăng tải danh sách những nghệ sĩ có mặt trong các hạng mục đề cử của lễ trao giải Billboard Music Awards 2023. Trong đó, Taylor Swift là nghệ sĩ nổi bật hơn cả với 20 đề cử. Với số lượng đề cử "khủng", Taylor Swift hoàn toàn có khả năng vượt qua Drake để trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều cúp nhất trong lịch sử Billboard Music Awards.

Ở thời điểm hiện tại, Drake vẫn là người nắm giữ kỷ lục với 34 giải thưởng. Ngoài ra, Taylor cũng có thể phá kỷ lục nhận được nhiều giải thưởng Billboard nhất trong một đêm. Kỷ lục này hiện cũng thuộc về rapper Drake với 13 giải trong một đêm tại lễ trao giải năm 2017. Thực tế là dù Taylor Swift không phá được kỷ lục của Drake thì nữ ca sĩ cũng vẫn là một "hiện tượng" tại lễ trao giải Billboard. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca sinh năm 1989 là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng Billboard nhất mọi thời đại với 29 chiến thắng.

Bộ phim tài liệu The Eras Tour tiếp tục làm mưa làm gió suốt 2 tuần vừa qua tại khắp Bắc Mỹ.

Rõ ràng có thể khẳng định Taylor Swift đã trở thành một hiện tượng văn hóa, thúc đẩy thêm tầm ảnh hưởng của ngôi sao 33 tuổi đối nền kinh tế. Ngôi sao sẽ phát hành lại một album remake vào hôm nay 27/10– “1989 (Taylor’s Version)”, album đã giành được tổng cộng 10 đề cử Grammy vào thời điểm được phát hành ban đầu.

Taylor Swift thông báo vào năm 2019 rằng cô có kế hoạch thu âm lại sáu album phòng thu đầu tiên sau khi hãng đĩa cũ bán bản thu âm chính của cô. Kể từ đó, cô đã phát hành album “Phiên bản của Taylor” cho “Red”, “Speak Now” và “Fearless”. Theo Forbes, Taylor Swift hiện có thể đứng ngang hàng với Rihanna, người đã trở thành tỷ phú USD vào năm 2021.