Trang chủ Chứng khoán

Điểm danh loạt cổ phiếu tiềm năng nhờ nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt có câu chuyện riêng

Thu Minh

10/08/2025, 15:16

Những ngành triển vọng, có câu chuyện hồi phục như bất động sản, dầu khí, cao su, xây dựng, phân bón & hóa chất là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê kết quả kinh doanh toàn thị trường quý 2/2025 tính đến ngày 31/07/2025 cho thấy có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và phân hóa giữa các nhóm ngành, tốc độ tăng trưởng tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường ghi nhận mức tăng cao nhất trong 6 quý gần đây.

Cụ thể, theo dữ liệu FiinTrade đến ngày 31/07/2025, quý 2/2025 lợi nhuận sau thuế tăng 33,6% so với cùng kỳ, cao hơn so với các quý trước đó. Lợi nhuận sau thuế của nhóm Phi tài chính tăng 53,8%  và nhóm Tài chính tăng 17,9%.

Trong đó, ghi nhận nhóm ngành tăng gồm: Ô tô và phụ tùng, Du lịch và Giải trí, Viễn thông, Bất động sản, Điện nước & xăng dầu khí đốt, Bán lẻ, Dịch vụ tài chính, Hóa chất, Hàng cá nhân & Gia dụng, Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu, Bảo hiểm, Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Truyền thông, Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống.

Nhóm ngành giảm gồm: Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Y tế. Như vậy, có thể thấy lợi nhuận quý 2/2025 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, phản ánh sự dẫn dắt và hồi phục ở nhiều nhóm ngành. Nhóm tài chính cũng ghi nhận cải thiện, dù tín dụng chưa có nhiều đột phá, nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với Q1/2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 2/2025, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini, và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Các nhóm ngành thiết yếu như Thực phẩm và Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Đặc biệt, Quy hoạch Điện 8 được điều chỉnh và Luật Điện lực (sửa đổi) hướng đến xây dựng một thị trường phát điện cạnh tranh hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025.

Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Bất động sản: Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, cùng với việc các dự án dần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2025 tiếp thêm động lực cho sự hồi phục.

Phân bón: Nhu cầu tăng, giá bán cải thiện cùng chính sách hỗ trợ (1/7/2025, phân bón chịu thuế VAT đầu ra 5%, giúp doanh nghiệp hoàn thuế VAT đầu vào, giảm chi phí sản xuất, cải thiện biên lợi nhuận).

Cao su: Nguồn cung toàn cầu thiếu hụt cùng với giá bán cao su duy trì ở mức cao, giá bình quân cao su xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Dầu khí: Giá dầu Brent neo ở mức cao, tái khuyến khích đầu tư nhiều dự án sau giai đoạn “ngủ đông”. Nhiều dự án đầu tư thăm dò và khai thác lớn trong giai đoạn 2025 – 2027 mở ra kỷ nguyên mới cho ngành dầu khí. Việc phát triển đồng loạt các dự án thượng nguồn cũng kéo theo đáng kể các nhu cầu về dịch vụ hậu cần, kho nổi, …

Xây dựng: Với mục tiêu tăng trưởng GDP 8%, chính phủ sẽ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tạo triển vọng lớn cho ngành xây dựng.

Mirae Asset cũng chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

lợi nhuận quý 2

